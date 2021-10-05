تحويل المسار و فوائده لخسارة الوزن لمرضي السمنة المفرطة

kema_misr34
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تحويل المسار هو الشكل الأكثر شيوعًا لجراحة إنقاص الوزن في الولايات المتحدة. يتضمن هذا الإجراء إنشاء فتحة صغيرة في المعدة لإنشاء كيس يتم توصيله بعد ذلك بالأمعاء الدقيقة. يمر الطعام من خلال هذه الفتحة إلى جسمك ، لكن لا يمكن امتصاصه.
وتعتبر عملية تحويل مسار المعدة هو عشب طبيعي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن. قد يساعد أيضًا في التحكم في نسبة السكر في الدم ، وارتفاع الكوليسترول ، وارتفاع ضغط الدم.
ويعتبر تحويل المسار وفوائده لفقدان الوزن موضوعًا قد يهتم به كثير من الناس. إنه تحويل التغذية بعيدًا عن المعدة إلى أجزاء أخرى من الجسم. يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى فقدان الوزن ، وقد تؤدي أيضًا إلى فوائد صحية أخرى مثل تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.
اليوم ، هناك العديد من البرامج المتاحة لمرضى السمنة لفقدان الوزن. ومع ذلك ، فإن الطريقة الأكثر فعالية لهذه المشكلة هي جراحة السمنة.
تحويل المسار هو خيار لفقدان الوزن لمرضى السمنة غير المرشحين للعمليات الجراحية. يمكن إجراؤها في العيادة تحت تأثير التخدير الموضعي ، ولا تتطلب دخول المستشفى أو المبيت. أهداف تحويل المسار هي تقليل سعة المعدة وتحسين الشبع.
لذا فإن عملية تحويل مسار المعدة وفوائده لفقدان الوزن لمرضى السمنة: الأنف هو طريق شائع لإدارة الأدوية في الممارسة السريرية. صُممت هذه الدراسة لتقييم فعالية إعطاء الأنف سيترات الكافيين على وزن الجسم ، وضغط الدم الانقباضي (SBP) ، وضغط الدم الانبساطي (DBP) ، ومعدل ضربات القلب (HR) ومعدل التنفس (RR) في مرضى السمنة المفرطة الذين يعانون من الانسداد. متلازمة توقف التنفس أثناء النوم التي خضعت لعلاج جراحي.
وتعتبر عملية تحويل مسار المعدة هو عشب طبيعي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن. قد يساعد أيضًا في التحكم في نسبة السكر في الدم ، وارتفاع الكوليسترول ، وارتفاع ضغط الدم.
ويعتبر تحويل المسار وفوائده لفقدان الوزن موضوعًا قد يهتم به كثير من الناس. إنه تحويل التغذية بعيدًا عن المعدة إلى أجزاء أخرى من الجسم. يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى فقدان الوزن ، وقد تؤدي أيضًا إلى فوائد صحية أخرى مثل تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.
اليوم ، هناك العديد من البرامج المتاحة لمرضى السمنة لفقدان الوزن. ومع ذلك ، فإن الطريقة الأكثر فعالية لهذه المشكلة هي جراحة السمنة.
تحويل المسار هو خيار لفقدان الوزن لمرضى السمنة غير المرشحين للعمليات الجراحية. يمكن إجراؤها في العيادة تحت تأثير التخدير الموضعي ، ولا تتطلب دخول المستشفى أو المبيت. أهداف تحويل المسار هي تقليل سعة المعدة وتحسين الشبع.
لذا فإن عملية تحويل مسار المعدة وفوائده لفقدان الوزن لمرضى السمنة: الأنف هو طريق شائع لإدارة الأدوية في الممارسة السريرية. صُممت هذه الدراسة لتقييم فعالية إعطاء الأنف سيترات الكافيين على وزن الجسم ، وضغط الدم الانقباضي (SBP) ، وضغط الدم الانبساطي (DBP) ، ومعدل ضربات القلب (HR) ومعدل التنفس (RR) في مرضى السمنة المفرطة الذين يعانون من الانسداد. متلازمة توقف التنفس أثناء النوم التي خضعت لعلاج جراحي.