تقنية Smartlink ستجني منه مال جيد datify.link

ب

بشرتي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 أوت 2021
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العمر
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محل الإقامة
المغرب
الجنس
أنثى
العديد منكم يريد الربح من الأنترنيت لكن لا يعرف الطريقة المناسبة لذلك لهذا إقترح عليكم اليوم عمل رائع يمكن من خلاله أن تكسب جيدا وأيضا من هذا العمل يمكن أن تحصل على أموال صغيرة او متوسطة او كبيرة فالعمل الذي سوف نتحدث فيه اليوم هو مايسمى Smartlink يقوم الرابط بإرسال الزائر إلى أفضل ( صفحة هبوط / عرض ) تناسب هذا الزائر

مثال: أنت قمت بإنشاء حملة تستهدف المغرب السعودية المستخدم (أ) يستخدم موبايل يدعم نظام أندرويد والمستخدم متصل بشبكة موبايلي Mobily السعودية قام المستخدم (أ) بالضغط على الرابط الذكي تقوم خوارزميات الشبكة التي تقدم خدمة الروابط الذكية بالتعرف أوتوماتيكيا على أفضل (صفحة هبوط / عرض) يمكن إرساله الزائر لهم.

يتم إرسال الزائر بناءا على بيانات مسجلة عن هذا الزائر لدى الشبكة من قبل المستخدم (ب) متصل بشبكة الاتصالات السعودية وتظهر له إعلانية على حسب نفس الشبكة.
datify.link.JPG


ومن بين المواقع الصادقة التي يمكن أن تجني منها مال جيد هي شركة datify.link هذا الموقع الرائع الذي يمكن من خلاله أن تحصل على اموال جيدة وفي منتهي السهولة ونجد بعض الأشخاص يجنون مال كثير من هذه الطريقة التي تسرع في أرباحك على حسب ضغطات الشخص على الرابط الخاص بك.

datify.link.JPG

لنتحدث عن الأرباح أكيد ستكون جيدة للغاية من خلال خاصية لينك ولما يقوم بالشخص بزيارة أحد الدول المستهدفة فإنك تحصل على مالك جيدة على كل ضغطة يكمل فيها العمل المهمة المخولة له يعني لما يدخل للرابط الخاص بك الشخص المتواجد في دول ألمانيا فإنك تكسب 5.41 دولار على تلك العملية وتصور معي لو دخل العديد من الأشخاص كم ستكون الأرباح الخاصة بك.بالنسبة لعميلات الدفع عبر الموقع فهي متنوعة هناك الفيزا والبايبال والبيتكوين وكذلك مستر كارد وأيضا التحويل البنكي المباشر.
datify.link.JPG




بالنسبة لطريقة التسجيل فهي مهمة للغاية حاول تضع جميع المعلومات بشكل صحيح من الإميل والاسم الكامل وأيضا الإجابة على الأسئلة الخاصة بالمعلومات وكذلك يجب أن تضع الحساب الذي ان تتوصل به بالتحديثات سواء تيليغرام او سكايب لكي يتم تفعيل حسابك بشكل صحيح والمتابعة معك في تفعيل حسابك.

datify.link.JPG

بالنسبة طريقة الربح من الموقع سهلة للغاية سوف تأخذ مثل هذا الرابط المتواجد في اليسار
وتقوم بالترويج له عبر مواقعك وأيضا حسباتك وكل شخص جلبت للموقع له زيارات وأيضا جلت له إكمال المهام ستحصل انت على اموال جيدة فهذه الطريقة رائعة للغاية.
datify.link.JPG


بالنسبة للسحوبات فهي سهلة للغاية لما تصل للحد الأدني التي تريد إستلام بها أرباحك فقط تقوم بطلب السحب وتصلك أموالك في فترة العمل والساعة المتواجدة فيها الشركة.
نموذج عروض لينك

رابط التسجيل

Datify.Link - Дейтинг смартлинка с самыми конвертящими офферами

Datify.Link - Дейтинг смартлинка с офферами: адалт, мейнстрим, нишевые, опросники, игровые, камзы. Предлагаем широкий выбор моделей оплаты PPL (за лид), PPS (за продажу), RevShare (процент от продаж).
datify.link datify.link
رابط الفيديو
 
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