من درر السلف...الحلقة رقم 443

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
16,926
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المستفيد من كنوز الأثر والنظر ...

🥀🥀 منها ...
قال الإمام القيّم شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
ويكفي في قبح الزنى : أن الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته شرع فيه أفحش القتلات وأصعبها وأفضحها ..
وأمر : أن يشهد عباده المؤمنون تعذيب فاعلهِ ..
ومن قبحه أن الله سبحانه : فطر عليه بعض الحيوان البهيم الذي لا عقل له كما ذكر البخاريّ في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال /
رأيت في الجاهلية قرداً زنى بقردةٍ ؛ فاجتمع عليهما القرود : فرجموهما حتى ماتا وكنت فيمن رجمهما . ..
🥀 أنظره / روضة المحبين ونزهة المشتاقين ورقة / 359 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
والزنى يجمع خلال الشر كلها من : قلة الدين وذهاب الورع ..
وفساد المروءة ..
وقلة الغيرة ..
فلا تجد زانياً معه : ورع ..
ولا : وفاء بعهد ..
ولا صدق : في حديث ..
ولا محافظة : على صديق ..
ولا غيرة تامة : على أهله ..
فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم ..
وذهاب الغيرة من القلب : من شعبه وموجباته . ..
🥀 أنظره / روضة المحبين ونزهة المشتاقين ورقة / 359 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
والزناةُ : من أخبثِ الخلقِ ..
وقد جعل الله سبحانه جهنم : دار الخبيث وأهله ..
فإذا كان يوم القيامة : مُيّزَ الخبيث من الطيب ؛ وجعل الخبيث بعضه على بعض ؛ثم ألقاه وألقى أهله في جهنم ..
فلا يدخل النار : طيب ..
ولا يدخل الجنة : خبيث . ..
🥀 أنظره / روضة المحبين ونزهة المشتاقين ورقة / 361 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً في قَولهِ تَعَالَى / ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ ..
والراغبون : ثلاثة أقسام ..
راغب : في الله ..
وراغب : فيما عند الله ..
وراغب : عن الله ..
فالمحبُ : راغب فيه ..
والعاملُ : راغب فيما عنده ..
والراضي بالدنيا من الآخرة : راغب عنه . ..
🥀 أنظره / روضة المحبين ونزهة المشتاقين ورقة / 405 - 406 ... 🌾🌾🌾
 
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