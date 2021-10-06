من درر السلف...الحلقة رقم 443

الحمد لله ...ومن المستفيد من كنوز الأثر والنظر ...منها ...قال الإمام القيّم شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /ويكفي في قبح الزنى : أن الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته شرع فيه أفحش القتلات وأصعبها وأفضحها ..وأمر : أن يشهد عباده المؤمنون تعذيب فاعلهِ ..ومن قبحه أن الله سبحانه : فطر عليه بعض الحيوان البهيم الذي لا عقل له كما ذكر البخاريّ في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال /رأيت في الجاهلية قرداً زنى بقردةٍ ؛ فاجتمع عليهما القرود : فرجموهما حتى ماتا وكنت فيمن رجمهما . ..أنظره / روضة المحبين ونزهة المشتاقين ورقة / 359 ...ومنها ...وقال أيضاً /والزنى يجمع خلال الشر كلها من : قلة الدين وذهاب الورع ..وفساد المروءة ..وقلة الغيرة ..فلا تجد زانياً معه : ورع ..ولا : وفاء بعهد ..ولا صدق : في حديث ..ولا محافظة : على صديق ..ولا غيرة تامة : على أهله ..فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم ..وذهاب الغيرة من القلب : من شعبه وموجباته . ..أنظره / روضة المحبين ونزهة المشتاقين ورقة / 359 ...ومنها ...وقال أيضاً /والزناةُ : من أخبثِ الخلقِ ..وقد جعل الله سبحانه جهنم : دار الخبيث وأهله ..فإذا كان يوم القيامة : مُيّزَ الخبيث من الطيب ؛ وجعل الخبيث بعضه على بعض ؛ثم ألقاه وألقى أهله في جهنم ..فلا يدخل النار : طيب ..ولا يدخل الجنة : خبيث . ..أنظره / روضة المحبين ونزهة المشتاقين ورقة / 361 ...ومنها ...وقال أيضاً في قَولهِ تَعَالَى / ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ ..والراغبون : ثلاثة أقسام ..راغب : في الله ..وراغب : فيما عند الله ..وراغب : عن الله ..فالمحبُ : راغب فيه ..والعاملُ : راغب فيما عنده ..والراضي بالدنيا من الآخرة : راغب عنه . ..أنظره / روضة المحبين ونزهة المشتاقين ورقة / 405 - 406 ...