من درر السلف..الحلقة رقم 444

الحمد لله ...ومن الفوائد ...منها ...قال شيخُ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /والطاغوت : كل معظم ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله من إنسان أو شيطان أو شيء من الأوثان ..وهذه حال كثيرٌ : ممن يشبه اليهود من المتفقهةٍ والمتكلمةٍ وغيرهم ممن فيه نوع نفاقٍ من هذه الأمة الذين يؤمنون بما خالف كتاب الله وسنة رسوله من أنواع الجِبتِ والطاغوت ..والذين يريدون أن يتحاكموا : إلى غير كتابِ الله تعالى وسُنّةِ رسوله . ..أنظره / قاعدة في المحبة ورقة / 187 ...ومنها ...وقال أيضاً /يجب أن يحرك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة ..ويُستحب ذلك : في الذكر المستحب ..والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن يكون : بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن ثم مانع . ..أنظره / مختصر الفتاوى المصرية ورقة / 43 ...ومنها ...قال العلامة شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /القراءة لا بد أن تكون : باللسان ..فإذا قرأ الإنسان بقلبه في الصلاة : فإن ذلك لا يجزئه . ..أنظره / مجموع فتاوى الشيخ ج 13 ورقة / 156 ...ومنها ...قال الحافظ البغويّ عليه رَحَمَات الله /الأقدارُ : غالبةٌ ..والعاقبةُ : غائبةٌ ..فلا ينبغي لأحدٍ أن يغترَّ : بظاهر الحالِ ..ولهذا شُرِع الدُّعاءُ : بالثَّباتِ على الدِّين وحُسنِ الخاتمة . ..أنظره / شرح السُّنَّة ج 01 ورقة / 130ومنها ...عن سلمان رضي الله عنه وأرضاه قال /كانت إمرأة فرعون تعذب بالشمس فإذاانصرفوا عنها : أظلتها الملائكة بأجنحتها ..وكانت ترى : بيتها في الجنة .. .قال المحدث محمد ناصر الدين الألبانيّ عليه رَحَمَات الله / أخرجه الطبري في تفسيره والحاكم وقال : صحيح علىشرط الشيخين ..ووافقه الذهبي ..وهو كما قالاَ .. .أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 06 ورقة / 36 حديث تحت ترجمة / 2508 ...