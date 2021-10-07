من درر السلف..الحلقة رقم 444

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الفوائد ...
منها ...
قال شيخُ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
والطاغوت : كل معظم ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله من إنسان أو شيطان أو شيء من الأوثان ..
وهذه حال كثيرٌ : ممن يشبه اليهود من المتفقهةٍ والمتكلمةٍ وغيرهم ممن فيه نوع نفاقٍ من هذه الأمة الذين يؤمنون بما خالف كتاب الله وسنة رسوله من أنواع الجِبتِ والطاغوت ..
والذين يريدون أن يتحاكموا : إلى غير كتابِ الله تعالى وسُنّةِ رسوله . ..
أنظره / قاعدة في المحبة ورقة / 187 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
يجب أن يحرك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة ..
ويُستحب ذلك : في الذكر المستحب ..
والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن يكون : بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن ثم مانع . ..
أنظره / مختصر الفتاوى المصرية ورقة / 43 ...
ومنها ...
قال العلامة شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
القراءة لا بد أن تكون : باللسان ..
فإذا قرأ الإنسان بقلبه في الصلاة : فإن ذلك لا يجزئه . ..
أنظره / مجموع فتاوى الشيخ ج 13 ورقة / 156 ...
ومنها ...
قال الحافظ البغويّ عليه رَحَمَات الله /
الأقدارُ : غالبةٌ ..
والعاقبةُ : غائبةٌ ..
فلا ينبغي لأحدٍ أن يغترَّ : بظاهر الحالِ ..
ولهذا شُرِع الدُّعاءُ : بالثَّباتِ على الدِّين وحُسنِ الخاتمة . ..
أنظره / شرح السُّنَّة ج 01 ورقة / 130
ومنها ...
عن سلمان رضي الله عنه وأرضاه قال /
كانت إمرأة فرعون تعذب بالشمس فإذا
انصرفوا عنها : أظلتها الملائكة بأجنحتها ..
وكانت ترى : بيتها في الجنة .. .
قال المحدث محمد ناصر الدين الألبانيّ عليه رَحَمَات الله / أخرجه الطبري في تفسيره والحاكم وقال : صحيح على
شرط الشيخين ..
ووافقه الذهبي ..
وهو كما قالاَ .. .
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 06 ورقة / 36 حديث تحت ترجمة / 2508 ...
ومن الفوائد ...
منها ...
قال شيخُ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
والطاغوت : كل معظم ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله من إنسان أو شيطان أو شيء من الأوثان ..
وهذه حال كثيرٌ : ممن يشبه اليهود من المتفقهةٍ والمتكلمةٍ وغيرهم ممن فيه نوع نفاقٍ من هذه الأمة الذين يؤمنون بما خالف كتاب الله وسنة رسوله من أنواع الجِبتِ والطاغوت ..
والذين يريدون أن يتحاكموا : إلى غير كتابِ الله تعالى وسُنّةِ رسوله . ..
أنظره / قاعدة في المحبة ورقة / 187 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
يجب أن يحرك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة ..
ويُستحب ذلك : في الذكر المستحب ..
والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن يكون : بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن ثم مانع . ..
أنظره / مختصر الفتاوى المصرية ورقة / 43 ...
ومنها ...
قال العلامة شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله /
القراءة لا بد أن تكون : باللسان ..
فإذا قرأ الإنسان بقلبه في الصلاة : فإن ذلك لا يجزئه . ..
أنظره / مجموع فتاوى الشيخ ج 13 ورقة / 156 ...
ومنها ...
قال الحافظ البغويّ عليه رَحَمَات الله /
الأقدارُ : غالبةٌ ..
والعاقبةُ : غائبةٌ ..
فلا ينبغي لأحدٍ أن يغترَّ : بظاهر الحالِ ..
ولهذا شُرِع الدُّعاءُ : بالثَّباتِ على الدِّين وحُسنِ الخاتمة . ..
أنظره / شرح السُّنَّة ج 01 ورقة / 130
ومنها ...
عن سلمان رضي الله عنه وأرضاه قال /
كانت إمرأة فرعون تعذب بالشمس فإذا
انصرفوا عنها : أظلتها الملائكة بأجنحتها ..
وكانت ترى : بيتها في الجنة .. .
قال المحدث محمد ناصر الدين الألبانيّ عليه رَحَمَات الله / أخرجه الطبري في تفسيره والحاكم وقال : صحيح على
شرط الشيخين ..
ووافقه الذهبي ..
وهو كما قالاَ .. .
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 06 ورقة / 36 حديث تحت ترجمة / 2508 ...