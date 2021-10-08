من درر السلف...الحلقة رقم 445

الحمد لله ...ومن الدرر والأثر وفرائد مسائل العلم ...منها ...قال شيخنا محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات /إﻥ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ ﻳﺠـﺐ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ : ﺻﺮﻳﺤـًﺎ ﺑﻴّﻨـﺎً ..ﻻ ﻳﻈﻬـﺮ ﻟﻠـﻨﺎﺱ : ﺑﻮﺟـﻪ ؛ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻔﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﻋﻄـﺎﻫﻢ ﻭﺟﻬـﺎً ﺁﺧـﺮ ..ﻭﻟـﻬﺬﺍ ﻻ ﺃﺣْﺴـﻦ ﻣﻦ ﺍﻟـﺸﺨﺺ ﺍﻟـﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟـﺬﻱ :،ﻻ ﻳﺒـﺎﺭﻱ ﻭﻻ ﻳﻤـﺎﺭﻱ ..ﻭﻻ ﺗﺄﺧـﺬه ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻪ : ﻟـﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ ..ﻭﻫﺬﺍ ﻫـﻮ ﺍﻟـﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻇﺎﻫـﺮه ﻭﺑﺎﻃﻨﻪ ﺳـﻮﺍﺀ . ..أنظره / تفسير سورة النساء ج 02 ورقة / 11 ...ومنها ....قال الإمام القيّم ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /من تَأمل تسليط الله سُبْحَانَهُ على من سلطه على الْبِلَاد والعباد من الْأَعْدَاء علم أَن ذَلِك : بِسَبَب تعطيلهم لدين نَبِيّهم وسننه وشرائعه ..فَسلط الله عَلَيْهِم : من أهلكهم وانتقم مِنْهُم ..حَتَّى إِن الْبِلَاد الَّتِي لآثار الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وسننه وشرائعه : فِيهَا ظُهُور دفع عَنْهَا بِحَسب ظُهُور ذَلِك بَينهم ..وَهَذِه الخصائص وأضعاف أضعافها من آثَار رَحْمَة الله وَبَرَكَاته : على أهل هَذَا الْبَيْت ..فَلهَذَا أمرنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن نطلب لَهُ من الله تَعَالَى : أَن بَارك عَلَيْهِ وعَلى آله كَمَا بَارك على هَذَا الْبَيْت الْمُعظم صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ . ..أنظره / جلاء الأفهام ورقة / 313 ...ومنها ...وقال أيضاً /أما من قال ( آمنت ) : فلا بد أن يمتحنه الرب ويبتليه ..ليتبين هل هو صادق في قوله : آمنت ..أو كاذب ؟؟؟فإن كان كاذباً : رجع على عقبيه ..وفرّ من الإمتحان : كما يفر من عذاب الله ..وإن كان صادقاً : ثبت على قوله ..ولم يزده الإبتلاء والإمتحان : إلاّ إيماناً على إيمانه . ..أنظره / إغـاثـة اللـهـفـان من مصــائـد الشـيـطــان ج 02 ورقة / 192 ...ومنها ...وقال الإمام عبد الرحمن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله في قوله تعالى /{ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ } ..قال :ولما كان العبد لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطاً ينتظر غرته وغفلته : ذكر تعالى علامة المتقين من الغاوين ..وأن المتقي إذا أحس بذنب ومسه طائف من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب : تذكر من أي باب أُتِيَ ..ومن أي مدخل : دخل الشيطان عليه ..وتذكر ما أوجب اللّه : عليه ..وما عليه : من لوازم الإيمان ..فأبصر واستغفر اللّه تعالى ..واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الكثيرة ..فرد شيطانه خاسئاً حسيراً قد أفسد عليه كل ما أدركه منه . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمـٰن في تفسير كلام المنّان ورقة / 356 ...