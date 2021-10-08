من درر السلف...الحلقة رقم 445

إلياس
:: أستاذ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر والأثر وفرائد مسائل العلم ...
منها ...
قال شيخنا محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات /
إﻥ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ ﻳﺠـﺐ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ : ﺻﺮﻳﺤـًﺎ ﺑﻴّﻨـﺎً ..
ﻻ ﻳﻈﻬـﺮ ﻟﻠـﻨﺎﺱ : ﺑﻮﺟـﻪ ؛ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻔﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﻋﻄـﺎﻫﻢ ﻭﺟﻬـﺎً ﺁﺧـﺮ ..
ﻭﻟـﻬﺬﺍ ﻻ ﺃﺣْﺴـﻦ ﻣﻦ ﺍﻟـﺸﺨﺺ ﺍﻟـﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟـﺬﻱ :،ﻻ ﻳﺒـﺎﺭﻱ ﻭﻻ ﻳﻤـﺎﺭﻱ ..
ﻭﻻ ﺗﺄﺧـﺬه ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻪ : ﻟـﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ ..
ﻭﻫﺬﺍ ﻫـﻮ ﺍﻟـﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻇﺎﻫـﺮه ﻭﺑﺎﻃﻨﻪ ﺳـﻮﺍﺀ . ..
أنظره / تفسير سورة النساء ج 02 ورقة / 11 ...
ومنها ....
قال الإمام القيّم ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
من تَأمل تسليط الله سُبْحَانَهُ على من سلطه على الْبِلَاد والعباد من الْأَعْدَاء علم أَن ذَلِك : بِسَبَب تعطيلهم لدين نَبِيّهم وسننه وشرائعه ..
فَسلط الله عَلَيْهِم : من أهلكهم وانتقم مِنْهُم ..
حَتَّى إِن الْبِلَاد الَّتِي لآثار الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وسننه وشرائعه : فِيهَا ظُهُور دفع عَنْهَا بِحَسب ظُهُور ذَلِك بَينهم ..
وَهَذِه الخصائص وأضعاف أضعافها من آثَار رَحْمَة الله وَبَرَكَاته : على أهل هَذَا الْبَيْت ..
فَلهَذَا أمرنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن نطلب لَهُ من الله تَعَالَى : أَن بَارك عَلَيْهِ وعَلى آله كَمَا بَارك على هَذَا الْبَيْت الْمُعظم صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ . ..
أنظره / جلاء الأفهام ورقة / 313 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
أما من قال ( آمنت ) : فلا بد أن يمتحنه الرب ويبتليه ..
ليتبين هل هو صادق في قوله : آمنت ..
أو كاذب ؟؟؟
فإن كان كاذباً : رجع على عقبيه ..
وفرّ من الإمتحان : كما يفر من عذاب الله ..
وإن كان صادقاً : ثبت على قوله ..
ولم يزده الإبتلاء والإمتحان : إلاّ إيماناً على إيمانه . ..
أنظره / إغـاثـة اللـهـفـان من مصــائـد الشـيـطــان ج 02 ورقة / 192 ...
ومنها ...
وقال الإمام عبد الرحمن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله في قوله تعالى /
{ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ } ..
قال :
ولما كان العبد لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطاً ينتظر غرته وغفلته : ذكر تعالى علامة المتقين من الغاوين ..
وأن المتقي إذا أحس بذنب ومسه طائف من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب : تذكر من أي باب أُتِيَ ..
ومن أي مدخل : دخل الشيطان عليه ..
وتذكر ما أوجب اللّه : عليه ..
وما عليه : من لوازم الإيمان ..
فأبصر واستغفر اللّه تعالى ..
واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الكثيرة ..
فرد شيطانه خاسئاً حسيراً قد أفسد عليه كل ما أدركه منه . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمـٰن في تفسير كلام المنّان ورقة / 356 ...
ومن الدرر والأثر وفرائد مسائل العلم ...
منها ...
قال شيخنا محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات /
إﻥ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ ﻳﺠـﺐ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ : ﺻﺮﻳﺤـًﺎ ﺑﻴّﻨـﺎً ..
ﻻ ﻳﻈﻬـﺮ ﻟﻠـﻨﺎﺱ : ﺑﻮﺟـﻪ ؛ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻔﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﻋﻄـﺎﻫﻢ ﻭﺟﻬـﺎً ﺁﺧـﺮ ..
ﻭﻟـﻬﺬﺍ ﻻ ﺃﺣْﺴـﻦ ﻣﻦ ﺍﻟـﺸﺨﺺ ﺍﻟـﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟـﺬﻱ :،ﻻ ﻳﺒـﺎﺭﻱ ﻭﻻ ﻳﻤـﺎﺭﻱ ..
ﻭﻻ ﺗﺄﺧـﺬه ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻪ : ﻟـﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ ..
ﻭﻫﺬﺍ ﻫـﻮ ﺍﻟـﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻇﺎﻫـﺮه ﻭﺑﺎﻃﻨﻪ ﺳـﻮﺍﺀ . ..
أنظره / تفسير سورة النساء ج 02 ورقة / 11 ...
ومنها ....
قال الإمام القيّم ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
من تَأمل تسليط الله سُبْحَانَهُ على من سلطه على الْبِلَاد والعباد من الْأَعْدَاء علم أَن ذَلِك : بِسَبَب تعطيلهم لدين نَبِيّهم وسننه وشرائعه ..
فَسلط الله عَلَيْهِم : من أهلكهم وانتقم مِنْهُم ..
حَتَّى إِن الْبِلَاد الَّتِي لآثار الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وسننه وشرائعه : فِيهَا ظُهُور دفع عَنْهَا بِحَسب ظُهُور ذَلِك بَينهم ..
وَهَذِه الخصائص وأضعاف أضعافها من آثَار رَحْمَة الله وَبَرَكَاته : على أهل هَذَا الْبَيْت ..
فَلهَذَا أمرنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن نطلب لَهُ من الله تَعَالَى : أَن بَارك عَلَيْهِ وعَلى آله كَمَا بَارك على هَذَا الْبَيْت الْمُعظم صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ . ..
أنظره / جلاء الأفهام ورقة / 313 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
أما من قال ( آمنت ) : فلا بد أن يمتحنه الرب ويبتليه ..
ليتبين هل هو صادق في قوله : آمنت ..
أو كاذب ؟؟؟
فإن كان كاذباً : رجع على عقبيه ..
وفرّ من الإمتحان : كما يفر من عذاب الله ..
وإن كان صادقاً : ثبت على قوله ..
ولم يزده الإبتلاء والإمتحان : إلاّ إيماناً على إيمانه . ..
أنظره / إغـاثـة اللـهـفـان من مصــائـد الشـيـطــان ج 02 ورقة / 192 ...
ومنها ...
وقال الإمام عبد الرحمن ابن السِعديّ عليه رَحَمَات الله في قوله تعالى /
{ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ } ..
قال :
ولما كان العبد لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطاً ينتظر غرته وغفلته : ذكر تعالى علامة المتقين من الغاوين ..
وأن المتقي إذا أحس بذنب ومسه طائف من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب : تذكر من أي باب أُتِيَ ..
ومن أي مدخل : دخل الشيطان عليه ..
وتذكر ما أوجب اللّه : عليه ..
وما عليه : من لوازم الإيمان ..
فأبصر واستغفر اللّه تعالى ..
واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الكثيرة ..
فرد شيطانه خاسئاً حسيراً قد أفسد عليه كل ما أدركه منه . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمـٰن في تفسير كلام المنّان ورقة / 356 ...