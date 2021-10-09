من درر السلف...الحلقة رقم 446

الحمد لله ...ومن فرائد المسائل الأثرية والعلمية ...منها ...قَالَ شيخنا الشيخ صَالِح الْفَوْزَان حَفِظَهُ الحق الرحمن /لِمَاذَا سُمِّيَ الشِّرْكُ ظُلْمًا ؟؟؟لِأَنَّ الظُّلْمَ فِيٰ الْأَصْلِ : وَضْعُ الشَّيْءِ فِيٰ غَيْرِ مَوْضِعِهِ ..الشرك⁩ مَعْنَاهُ : وَضْعُ الْعِبَادَةِ فِيٰ غَيْرِ مَوْضِعِهَا ..أَعْطَوْهَا لِغَيْرِ : مُسْتَحِقِّهَا ..‏وَ سَوَّوُا الْمَخْلُوقَ : بِالْخَالِقِ ..سَوَّوُا الضَّعِيفَ : بِالْقَوِيِّ الَّذِيٰ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ ..وَ هَلْ بَعْدَ هَذَا ظُلْمٌ ؟؟؟ !!! . ..أنظره / إِعَانَةُ الْمُسْتَفِيدِ ورقة / 75 ...ومنها ...قَالَ الحَافظ جمَال الدين إِبْنُ الْجوزِيّ عليهِ رَحَمَات الله /الدُّنيا : غَرَّارَةٌ غَدَّارَةٌ ..خَدَّاعةٌ : مكَّارةٌ ..‏تُظَنُّ مُقِيْمةً وهي : سَيَّارة ومُصَالِحَةً ..وقد شَنَّتْ على الإنسان : الغَارَة . ..أنْظُرهُ / / الْمُدْهِشُ وَرَقَة / 174 ...ومنها ...وفي كِتابِ الجامع لأحْكَام القُرآن للإمام القرطُبيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله /قَالَ الزَّجَّاجُ : الرَّفَثُ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لِكُلِّ مَا يُرِيدُ الرَّجُلَ مِنَ امْرَأَتِهِ ..وَقَالَهُ : الْأَزْهَرِيُّ أَيْضًا . ..أنْظُرهُ / الجَامع لأحْكَام القرآن ج 02 وَرَقَة / 315 ...ومنها ...وَقَالَ المحدّث الألبانيّ عليه رَحَمَات الله /يجب على من وسوس إليه الشيطان بقوله : من خلق الله ؟؟؟أن ينصرف عن مجادلته إلى إجابته بما جاء : في الأحاديث المذكورة ..وخلاصتها أن يقول : آمنت بالله ورسله ..الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ..ثم يتفل عن يساره ثلاثاً ويستعيذ بالله من الشيطان ..ثم ينتهي عن الإنسياق مع الوسوسة ..وأعتقد أن من فعل ذلك طاعة لله ورسوله مخلصاً في ذلك : أنه لابد أن تذهبالوسوسة عنه ..ويندحر شيطانه لقوله صلى الله عليه وسلم : فإن ذلك يذهب عنه .. .وهذا التعليم النبوي الكريم : أنفع وأقطع للوسوسة من المجادلة العقلية في هذهالقضية ..فإن المجادلة : قلما تنفع في مثلها ..ومن المؤسف أن أكثر الناس : في غفلةعن هذا التعليم النبوي الكريم ..فتنبهوا أيها المسلمون ؛ وتعرفوا إلى سنةنبيكم واعملوا بها فإن فيها شفاءكم وعزكم . ..أنْظُرهُ / سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 01 وَرَقَة / 236 ...