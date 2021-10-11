من درر السلف...الحلقة رقم 448

الحَمْدُ لله ...ومِنَ المسائلِ المفيدةِ وفرائدِ العلم المنيرةِ ...منها ...سُئِلَ شَيْخنا الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليهِ رَحَمَات ربّ العالمين عن التسمي : بالإمام /فأجاب قائلاً :التسمي بالإمام : أهون بكثير من التسمي بشيخ الإسلام ..لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم سمى إمام المسجد : إماماً ..ولو لم يكن معه : إلاّ واحد ..لكن ينبغي أن لا يتسامح في إطلاق كلمة ( إمام ) إلاّ : على من كان قدوة ؛ وله أتباع كالإمام أحمد وغيره ممن له أثر في الإسلام ..ووصف الإنسان بما لا يستحقه : هضم للأمة ..لأنّ الإنسان إذا تصور أن هذا إمام وهذا إمام ممن يبلغ منزلة الإمامة : هان الإمام الحق في عينه . ..أنْظُرهُ / المَنَاهي اللفظية وَرَقَة / 22 - 23 ...ومنها ...قال الإمام الشَّافعي القُرشيّ عليه رَحَمَات الله /أظلمُ النَّاس لنفسه : اللَّئيم ..إذا ارتفع : جفا أقاربه ..وأنكر : معارفه ..واستخفَّ : بالأشراف ..وتكبَّر : على ذوي الفضل . ..أنْظُرهُ / سِراج الملوك للإمام الطرطوشيّ وَرَقَة / 55 ...ومنها ...قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /قَالَ الطَّبَرِيُّ :فِي التَّوَاضُع : مَصْلَحَةُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا ..‏فَإِنَّ النَّاسَ لَوِ اسْتَعْمَلُوهُ فِي الدُّنْيَا : لَزَالَتْ بَيْنَهُمُ الشَّحْنَاءُ ..وَلَاسْتَرَاحُوا : مِنْ تَعَبِ الْمُبَاهَاةِ وَالْمُفَاخَرَةِ . ..أنْظُرهُ / فتح الباري ج 11 وَرَقَة / 341 ...ومنها ...قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /‏وأبْغَضُ الخَلقِ إلى الله وأبْعَدُهُمْ من رسول الله صلى الله عليه وسلم : ‏الْمشَّاؤُون بالنَّمِيمة ..‏المُفَرِّقُون : بين الأحِبَّة ..‏الْمُلْتَمِسُون لِأَهْلِ الْبِرِّ : الْعَثَراتِ ..وقَل ما ينْجو المؤمن : من الحسدِ والطِيرةِ والظنّ ..فمنْ حسدَ وَلَمْ يبغِ : لمْ يضرُهُ حسدهُ ..ومنْ تطيرَ فليمضِ لوجههِ : فإنهُ لا يضرهُ طيرتهُ إلاّ أنْ يلتزمهاَ ؛ ويعتقدْ صحتهاَ . ..أنْظُرهُ / الكافي في فقه أهل المدينة ج 02 وَرَقَة / 1143 ...