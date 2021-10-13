من درر السلف..الحلقة 449

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ المسائلِ المفيدةِ وفرائدِ العلم المنيرةِ ...
ومنها ...
قال الإمام المالكيّ أبو بكر محمّد ابن محمّد الفهريّ الطرطوشيّ عليه رَحَمَات الله /
قال بعض الحكماء :
اذكر عند الظلم : عدل الله فيك ..
وعند المقدرة : قدرة الله عليك ..
ولا يعجبك امرؤ رَحْبَ الذراعين ؛ سفَّاك الدماء : فإن له قاتلاً لا يموت .. . .. ..
و قال سحنون بن سعيد / كان يزيد بن حاتم يقول :
ما هبت شيئاً قط هيبتي رجلاً ظلمته وأنا أعلم أن لا ناصر له إلا الله فيقول : حسبك الله ؛ الله بيني وبينك .. .
وقال بلال بن مسعود / اتقوا الله فيمن لا ناصر له إلا الله . ..
أنظره / سرَاج الملوك وَرَقَة / 151 ...
ومنها ...
و قال أيضاً الإمام المالكيّ الطرطوشيّ عليه رَحَمَات الله /
قال بعض الحكماء / الظلم على ثلاثة أوجه :
ظلم : لا يغفره الله عز وجل ..
وظلم : لا يتركه الله تعالى ..
وظلم : لا يعبأ الله سبحانه وتعالى به شيئاً ..
فأما الظلم الذي لا يغفره الله تعالى : فهو الشرك به ..
وأما الظلم الذي لا يتركه الله تعالى : فمظالم العباد بعضهم بعضاً ..
وأما الظلم الذي لا يعبأ به : فظلم العبد بينه وبين الله تعالى . ..
أنظره / سرَاج الملوك وَرَقَة / 153 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
إن لم تكن مَلِحاً تصلح : فلا تكن ذباباً تفسد ..
ومن لم يقدر على جمع الفضائل : فلتكن همته ترك الرذائل ..
وإذا تتبع الإمام عورات الناس : أفسدهم . ..
أنظره / سرَاج الملوك وَرَقَة / 157 ...
ومنها ...
قال شيخنا سماحة الوالد الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز عليه رَحَمَات الله /
فالإشارة في الصلاة : لا بأس بها ..
ولا حرج : فيها ..
ولا تبطل : بها الصلاة ..
قد فعلها النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق ومعلمهم ..
وقد فعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ..
فلا حرج في ذلك ..
فإذا سألك السائل : هل أنتظرك وأنت في الصلاة وأشرت برأسك بما يدل على الموافقة فلا بأس بذلك ..
أو سأل سائل عن حكم من الأحكام وأشرت بما يدل على نعم أو لا : كل ذلك لا بأس به ..
قد فعله النبيّ صلى الله عليه وسلم ..
ورد السلام بالإشارة عليه الصلاة والسلام . ..
أنظره / مجموع فتاوى ج 11 ورقة / 108 ...
ومِنَ المسائلِ المفيدةِ وفرائدِ العلم المنيرةِ ...
ومنها ...
قال الإمام المالكيّ أبو بكر محمّد ابن محمّد الفهريّ الطرطوشيّ عليه رَحَمَات الله /
قال بعض الحكماء :
اذكر عند الظلم : عدل الله فيك ..
وعند المقدرة : قدرة الله عليك ..
ولا يعجبك امرؤ رَحْبَ الذراعين ؛ سفَّاك الدماء : فإن له قاتلاً لا يموت .. . .. ..
و قال سحنون بن سعيد / كان يزيد بن حاتم يقول :
ما هبت شيئاً قط هيبتي رجلاً ظلمته وأنا أعلم أن لا ناصر له إلا الله فيقول : حسبك الله ؛ الله بيني وبينك .. .
وقال بلال بن مسعود / اتقوا الله فيمن لا ناصر له إلا الله . ..
أنظره / سرَاج الملوك وَرَقَة / 151 ...
ومنها ...
و قال أيضاً الإمام المالكيّ الطرطوشيّ عليه رَحَمَات الله /
قال بعض الحكماء / الظلم على ثلاثة أوجه :
ظلم : لا يغفره الله عز وجل ..
وظلم : لا يتركه الله تعالى ..
وظلم : لا يعبأ الله سبحانه وتعالى به شيئاً ..
فأما الظلم الذي لا يغفره الله تعالى : فهو الشرك به ..
وأما الظلم الذي لا يتركه الله تعالى : فمظالم العباد بعضهم بعضاً ..
وأما الظلم الذي لا يعبأ به : فظلم العبد بينه وبين الله تعالى . ..
أنظره / سرَاج الملوك وَرَقَة / 153 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
إن لم تكن مَلِحاً تصلح : فلا تكن ذباباً تفسد ..
ومن لم يقدر على جمع الفضائل : فلتكن همته ترك الرذائل ..
وإذا تتبع الإمام عورات الناس : أفسدهم . ..
أنظره / سرَاج الملوك وَرَقَة / 157 ...
ومنها ...
قال شيخنا سماحة الوالد الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز عليه رَحَمَات الله /
فالإشارة في الصلاة : لا بأس بها ..
ولا حرج : فيها ..
ولا تبطل : بها الصلاة ..
قد فعلها النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق ومعلمهم ..
وقد فعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ..
فلا حرج في ذلك ..
فإذا سألك السائل : هل أنتظرك وأنت في الصلاة وأشرت برأسك بما يدل على الموافقة فلا بأس بذلك ..
أو سأل سائل عن حكم من الأحكام وأشرت بما يدل على نعم أو لا : كل ذلك لا بأس به ..
قد فعله النبيّ صلى الله عليه وسلم ..
ورد السلام بالإشارة عليه الصلاة والسلام . ..
أنظره / مجموع فتاوى ج 11 ورقة / 108 ...