من درر السلف..الحلقة 449

الحَمْدُ لله ...ومِنَ المسائلِ المفيدةِ وفرائدِ العلم المنيرةِ ...ومنها ...قال الإمام المالكيّ أبو بكر محمّد ابن محمّد الفهريّ الطرطوشيّ عليه رَحَمَات الله /قال بعض الحكماء :اذكر عند الظلم : عدل الله فيك ..وعند المقدرة : قدرة الله عليك ..ولا يعجبك امرؤ رَحْبَ الذراعين ؛ سفَّاك الدماء : فإن له قاتلاً لا يموت .. . .. ..و قال سحنون بن سعيد / كان يزيد بن حاتم يقول :ما هبت شيئاً قط هيبتي رجلاً ظلمته وأنا أعلم أن لا ناصر له إلا الله فيقول : حسبك الله ؛ الله بيني وبينك .. .وقال بلال بن مسعود / اتقوا الله فيمن لا ناصر له إلا الله . ..أنظره / سرَاج الملوك وَرَقَة / 151 ...ومنها ...و قال أيضاً الإمام المالكيّ الطرطوشيّ عليه رَحَمَات الله /قال بعض الحكماء / الظلم على ثلاثة أوجه :ظلم : لا يغفره الله عز وجل ..وظلم : لا يتركه الله تعالى ..وظلم : لا يعبأ الله سبحانه وتعالى به شيئاً ..فأما الظلم الذي لا يغفره الله تعالى : فهو الشرك به ..وأما الظلم الذي لا يتركه الله تعالى : فمظالم العباد بعضهم بعضاً ..وأما الظلم الذي لا يعبأ به : فظلم العبد بينه وبين الله تعالى . ..أنظره / سرَاج الملوك وَرَقَة / 153 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /إن لم تكن مَلِحاً تصلح : فلا تكن ذباباً تفسد ..ومن لم يقدر على جمع الفضائل : فلتكن همته ترك الرذائل ..وإذا تتبع الإمام عورات الناس : أفسدهم . ..أنظره / سرَاج الملوك وَرَقَة / 157 ...ومنها ...قال شيخنا سماحة الوالد الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز عليه رَحَمَات الله /فالإشارة في الصلاة : لا بأس بها ..ولا حرج : فيها ..ولا تبطل : بها الصلاة ..قد فعلها النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق ومعلمهم ..وقد فعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ..فلا حرج في ذلك ..فإذا سألك السائل : هل أنتظرك وأنت في الصلاة وأشرت برأسك بما يدل على الموافقة فلا بأس بذلك ..أو سأل سائل عن حكم من الأحكام وأشرت بما يدل على نعم أو لا : كل ذلك لا بأس به ..قد فعله النبيّ صلى الله عليه وسلم ..ورد السلام بالإشارة عليه الصلاة والسلام . ..أنظره / مجموع فتاوى ج 11 ورقة / 108 ...