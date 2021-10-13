كيفية إنشاء حساب Instagram على جهاز كمبيوتر محمول

merehan
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قم بإنشاء حساب Instagram على جهاز كمبيوتر محمول
توضح الخطوات التالية كيفية إنشاء حساب جديد عبر Instagram ، واستخدام الكمبيوتر الشخصي للمستخدم: انتقل من خلال أحد متصفحات الويب على جهاز المستخدم إلى موقع Instagram على الإنترنت.
املأ نموذج التسجيل الذي يظهر على شاشة الجهاز ، ويتضمن هذا النموذج العديد من المعلومات التي يجب على المستخدم تعبئتها ، وهذه المعلومات كالتالي: عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف. الاسم الكامل للشخص الذي يستخدم الحساب الجديد.
اسم المستخدم (اسم المستخدم) المراد تخصيصه لحساب Instagram الجديد ، وكلمة المرور (Password) التي يرغب المستخدم في وضعها لحماية الحساب ، ويمكن للمستخدم التسجيل في الحساب الجديد باستخدام حساب Facebook الخاص به
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يجب عليه بعد ذلك تسجيل الدخول إلى حساب Facebook الذي يريد التسجيل به. أكمل عملية التسجيل من خلال النقر على خيار "التسجيل".
انقر على أيقونة على شكل شخص في الجزء العلوي من شاشة الموقع. اختر خيار تحرير الملف الشخصي ، ثم قم بتعديل أي معلومات يريد المستخدم إضافتها إلى الحساب الجديد.
تثبيت instagram على الكمبيوتر المحمول
Instagram هو تطبيق للتواصل الاجتماعي يعتمد على استخدام الهاتف المحمول للقيام بأنشطة مختلفة مثل التقاط الصور وتعديلها ونشرها ومشاركتها مع مستخدمين آخرين عبر Instagram.
يمكن أيضًا استخدام Instagram من خلال موقع الويب الخاص بهذه المنصة الاجتماعية على الإنترنت ، لكن استخدامه عبر الإنترنت قد يجعل الميزات التي توفرها هذه المنصة ناقصة إلى حد ما.
حيث يمكن استخدام Instagram على كمبيوتر المستخدم وهو مكافئ لاستخدام تطبيق الهاتف المحمول عن طريق تنزيل تطبيق Bluestacks من الكمبيوتر
من خلال هذا البرنامج يمكن تحميل تطبيق انستجرام على الحاسب عن طريق الدخول الى متجر جوجل بلاي الموجود من خلال البرنامج ثم تحميل تطبيق انستجرام ومن ثم استخدامه بطريقة مشابهة لاستخدامه على الهواتف المحمولة.
مترجم من:Buy tiktok views in canada
تحقق من بيانات instagram على الكمبيوتر المحمول
يمكن لمستخدم Instagram عرض بيانات الحساب التي تم إنشاؤها باتباع الخطوات التالية على الكمبيوتر: انتقل إلى حساب المستخدم من خلال موقع Instagram على الويب ، ثم قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الذي تريد عرض بياناته.
انتقل إلى صفحة الملف الشخصي للمستخدم على Instagram. انقر فوق رمز الترس الذي يظهر على شاشة الجهاز. انقر فوق الخصوصية والأمان.
قم بالتمرير لأسفل إلى قسم بيانات الحساب ، ثم انقر فوق خيار عرض بيانات الحساب. انقر فوق "عرض الكل" لمراجعة نوع معين من بيانات الحساب.
توضح الخطوات التالية كيفية إنشاء حساب جديد عبر Instagram ، واستخدام الكمبيوتر الشخصي للمستخدم: انتقل من خلال أحد متصفحات الويب على جهاز المستخدم إلى موقع Instagram على الإنترنت.
املأ نموذج التسجيل الذي يظهر على شاشة الجهاز ، ويتضمن هذا النموذج العديد من المعلومات التي يجب على المستخدم تعبئتها ، وهذه المعلومات كالتالي: عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف. الاسم الكامل للشخص الذي يستخدم الحساب الجديد.
اسم المستخدم (اسم المستخدم) المراد تخصيصه لحساب Instagram الجديد ، وكلمة المرور (Password) التي يرغب المستخدم في وضعها لحماية الحساب ، ويمكن للمستخدم التسجيل في الحساب الجديد باستخدام حساب Facebook الخاص به
مترجم من:Buy tiktok likes
يجب عليه بعد ذلك تسجيل الدخول إلى حساب Facebook الذي يريد التسجيل به. أكمل عملية التسجيل من خلال النقر على خيار "التسجيل".
انقر على أيقونة على شكل شخص في الجزء العلوي من شاشة الموقع. اختر خيار تحرير الملف الشخصي ، ثم قم بتعديل أي معلومات يريد المستخدم إضافتها إلى الحساب الجديد.
تثبيت instagram على الكمبيوتر المحمول
Instagram هو تطبيق للتواصل الاجتماعي يعتمد على استخدام الهاتف المحمول للقيام بأنشطة مختلفة مثل التقاط الصور وتعديلها ونشرها ومشاركتها مع مستخدمين آخرين عبر Instagram.
يمكن أيضًا استخدام Instagram من خلال موقع الويب الخاص بهذه المنصة الاجتماعية على الإنترنت ، لكن استخدامه عبر الإنترنت قد يجعل الميزات التي توفرها هذه المنصة ناقصة إلى حد ما.
حيث يمكن استخدام Instagram على كمبيوتر المستخدم وهو مكافئ لاستخدام تطبيق الهاتف المحمول عن طريق تنزيل تطبيق Bluestacks من الكمبيوتر
من خلال هذا البرنامج يمكن تحميل تطبيق انستجرام على الحاسب عن طريق الدخول الى متجر جوجل بلاي الموجود من خلال البرنامج ثم تحميل تطبيق انستجرام ومن ثم استخدامه بطريقة مشابهة لاستخدامه على الهواتف المحمولة.
مترجم من:Buy tiktok views in canada
تحقق من بيانات instagram على الكمبيوتر المحمول
يمكن لمستخدم Instagram عرض بيانات الحساب التي تم إنشاؤها باتباع الخطوات التالية على الكمبيوتر: انتقل إلى حساب المستخدم من خلال موقع Instagram على الويب ، ثم قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الذي تريد عرض بياناته.
انتقل إلى صفحة الملف الشخصي للمستخدم على Instagram. انقر فوق رمز الترس الذي يظهر على شاشة الجهاز. انقر فوق الخصوصية والأمان.
قم بالتمرير لأسفل إلى قسم بيانات الحساب ، ثم انقر فوق خيار عرض بيانات الحساب. انقر فوق "عرض الكل" لمراجعة نوع معين من بيانات الحساب.