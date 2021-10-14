من درر السلف...الحلقة رقم 450

الحَمْدُ لله ...ومِنَ المسائلِ المفيدةِ وفرائدِ العلم المنيرةِ ...ومنها ...قال الله تعالى سبحانه / ﴿ ﻭﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺁﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺑﺎﻟﻴﻮﻡ اﻵﺧﺮ ﻭﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﴾ ..قال الإمام الحافظ محمّد ابن جرير الطبريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /وأجمعَ جميع أهل التأويل على أنّ هذه الآية : نزلت في قوم من أهلِ النِّفاق ..وأن هذه الصِّفة : صِفتُهم . ..أنظره / جامع البيان في تأويل القرآن ج 01 ورقة / 268 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /النفع ‌المتعدِّي : ليس أفضل مطلقًا ..بل ينبغي للإنسان أن يكون له ساعات : يناجي فيها ربَّه ..ويخلو فيها : بنفسه ويحاسبها ..ويكون فعله ذلك : أفضل من اجتماعه بالناس ونفعهم ..ولهذا كان خَلْوة الإنسان في الليل بربه : أفضل من اجتماعه بالناس . ..أنظره / شرح عمدة الفقه ج 03 ورقة / 650 ...ومنها ...وقال أيضاً /جُمْهُورُ السَّلَفِ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِ الْإِيمَانِ الَّذِي لَا يُنَاقِضُ أُصُولَ الْإِيمَانِ : فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْبُرَ إيمَانَهُ إمَّا بِالتَّوْبَةِ ..وَإِمَّا : بِالْحَسَنَاتِ الْمُكَفِّرَةِ ..فَالْكَبَائِرُ : يَتُوبُ مِنْهَا ..وَالصَّغَائِرُ تُكَفِّرُهَا : الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ ..فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ : لَمْ يَحْبَطْ إيمَانُهُ جُمْلَةً ..وَأَصْلُهُمْ أَنَّ الْإِيمَانَ : يَتَبَعَّضُ فَيَذْهَبُ بَعْضُهُ وَيَبْقَى بَعْضُهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ / يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إيمَانٍ .. .وَلِهَذَا مَذْهَبُهُمْ أَنَّ الْإِيمَانَ : يَتَفَاضَلُ وَيَتَبَعَّضُ ..هَذَا مَذْهَبُ : مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمْ . ..أنْظُرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 18 وَرَقَة / 270 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام القيّم ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /فَيَكُونُ مِنْ الْكَيْدِ : مَا هُوَ مَشْرُوعٌ ..لَكِنْ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْكَيْدُ الَّذِي تُسْتَحَلُّ بِهِ الْمُحَرَّمَاتُ ..أَوْ تُسْقَطُ بِهِ : الْوَاجِبَاتُ ..فَإِنَّ هَذَا : كَيْدٌ لِلَّهِ ..وَاَللَّهُ هُوَ الَّذِي : يَكِيدُ الْكَائِدَ ..وَمُحَالٌ أَنْ يَشْرَعَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنْ يُكَادَ دِينُهُ ..وَأَيْضًا فَإِنَّ هَذَا الْكَيْدَ : لَا يَتِمُّ إلَّا بِفِعْلِ يُقْصَدُ بِهِ غَيْرَ مَقْصُودِهِ الشَّرْعِيِّ ..وَمُحَالٌ أَنْ يَشْرَعَ اللَّهُ لِعَبْدِهِ : أَنْ يَقْصِدَ بِفِعْلِهِ مَا لَمْ يَشْرَعْ اللَّهُ ذَلِكَ الْفِعْلَ لَهُ . ..أنْظُرهُ / إعلام الموقعين عنْ ربّ العالمين ج 03 ورقة / 174 ...