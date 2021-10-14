من درر السلف...الحلقة رقم 450

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
17,015
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومِنَ المسائلِ المفيدةِ وفرائدِ العلم المنيرةِ ...

🥀🥀 ومنها ...
قال الله تعالى سبحانه / ﴿ ﻭﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺁﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺑﺎﻟﻴﻮﻡ اﻵﺧﺮ ﻭﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﴾ ..
قال الإمام الحافظ محمّد ابن جرير الطبريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وأجمعَ جميع أهل التأويل على أنّ هذه الآية : نزلت في قوم من أهلِ النِّفاق ..
وأن هذه الصِّفة : صِفتُهم . ..
🥀 أنظره / جامع البيان في تأويل القرآن ج 01 ورقة / 268 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
النفع ‌المتعدِّي : ليس أفضل مطلقًا ..
بل ينبغي للإنسان أن يكون له ساعات : يناجي فيها ربَّه ..
ويخلو فيها : بنفسه ويحاسبها ..
ويكون فعله ذلك : أفضل من اجتماعه بالناس ونفعهم ..
ولهذا كان خَلْوة الإنسان في الليل بربه : أفضل من اجتماعه بالناس . ..
🥀 أنظره / شرح عمدة الفقه ج 03 ورقة / 650 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
جُمْهُورُ السَّلَفِ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِ الْإِيمَانِ الَّذِي لَا يُنَاقِضُ أُصُولَ الْإِيمَانِ : فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْبُرَ إيمَانَهُ إمَّا بِالتَّوْبَةِ ..
وَإِمَّا : بِالْحَسَنَاتِ الْمُكَفِّرَةِ ..
فَالْكَبَائِرُ : يَتُوبُ مِنْهَا ..
وَالصَّغَائِرُ تُكَفِّرُهَا : الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ ..
فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ : لَمْ يَحْبَطْ إيمَانُهُ جُمْلَةً ..
وَأَصْلُهُمْ أَنَّ الْإِيمَانَ : يَتَبَعَّضُ فَيَذْهَبُ بَعْضُهُ وَيَبْقَى بَعْضُهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ / يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إيمَانٍ .. .
وَلِهَذَا مَذْهَبُهُمْ أَنَّ الْإِيمَانَ : يَتَفَاضَلُ وَيَتَبَعَّضُ ..
هَذَا مَذْهَبُ : مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمْ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 18 وَرَقَة / 270 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام القيّم ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
فَيَكُونُ مِنْ الْكَيْدِ : مَا هُوَ مَشْرُوعٌ ..
لَكِنْ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْكَيْدُ الَّذِي تُسْتَحَلُّ بِهِ الْمُحَرَّمَاتُ ..
أَوْ تُسْقَطُ بِهِ : الْوَاجِبَاتُ ..
فَإِنَّ هَذَا : كَيْدٌ لِلَّهِ ..
وَاَللَّهُ هُوَ الَّذِي : يَكِيدُ الْكَائِدَ ..
وَمُحَالٌ أَنْ يَشْرَعَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنْ يُكَادَ دِينُهُ ..
وَأَيْضًا فَإِنَّ هَذَا الْكَيْدَ : لَا يَتِمُّ إلَّا بِفِعْلِ يُقْصَدُ بِهِ غَيْرَ مَقْصُودِهِ الشَّرْعِيِّ ..
وَمُحَالٌ أَنْ يَشْرَعَ اللَّهُ لِعَبْدِهِ : أَنْ يَقْصِدَ بِفِعْلِهِ مَا لَمْ يَشْرَعْ اللَّهُ ذَلِكَ الْفِعْلَ لَهُ . ..
🥀 أنْظُرهُ / إعلام الموقعين عنْ ربّ العالمين ج 03 ورقة / 174 ... 🌾🌾🌾
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
17,015
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال ناصر dz:
جزاك الله خيراً اخى الياس
ونفع بك وبما طرحت
تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال
ولايحرمك الاجر.
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سلمت يمناك على الرد القيم أخي الغالي ناصر
 
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