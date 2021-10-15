من درر السلف...الحلقة رقم 451

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد وفرائد الأثر ...
منها ...
وَقَالَ شيخُ الإِسْلام ابن تَيْميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
فَلَا تَزُولُ الْفِتْنَةُ عَنْ الْقَلْبِ : إلَّا إذَا كَانَ دِينُ الْعَبْدِ كُلِّهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
فَيَكُونُ حُبُّهُ : لِلَّهِ وَلِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ ..
وَبُغْضُهُ : لِلَّهِ وَلِمَا يُبْغِضُهُ اللَّهُ ..
وَكَذَلِكَ : مُوَالَاتُهُ وَمُعَادَاتُهُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 601 ...
و منها ...
قال الإمام الحافظ جلال الدين السيوطيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله /
إنَّ مَنْ أقْدَمَ على رواية الأحاديث الباطلة : يستحق الضرب بالسياط ..
ويُهدَّد : بما هو أكثر من ذلك ..
ويزجر ..
ويهجر ..
ولا يسلم : عليه ..
ويغتاب : في الله ..
ويُسْتَعْدَى عليه : عند الحاكم ..
ويحكم عليه : بالمنع من رواية ذلك ؛ ويُشهد عليه . ..
أنظره / تحذير الخواص من أكاذيب القصاص ورقة / 167 ...
ومنها ...
وقال الإمام القيّم شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
الشيطان إنما يظفر بالإنسان غالباً عند : السخط والشهوة ؛ فهناك يصطاده . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 202 ...
ومنها ...
قَال الحَافظ ابن حبَّان ابن معاذ ابن مَعْبدَ التميميّ أبو حاتم عليهِ رَحَمَات الله /
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ..
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ..
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ..
أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ..
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ..
عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ..
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ / أَنْشَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ ؟؟؟
قَالَ : اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ .. .
فَغَزَوْنَاً فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ : ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ..
قَالَ : ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَتَيْتُكَ تَتْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَسْأَلُكَ أَنْ تَدْعُوَ لِي بِالشَّهَادَةِ ؟؟؟
فَقُلْتَ : اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ ؛ فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ..
فَمُرْنِي بِعَمَلٍ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ؟؟؟
فَقَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ . ..
قَالَ /
فَكَانَ أَبُو أُمَامَةَ لَا يُرَى فِي بَيْتِهِ الدُّخَانُ نَهَارًا إِلَّا إِذَا نَزَلَ بِهِمْ : ضَيْفٌ ..
فَإِذَا رَأَوَا الدُّخَانَ نَهَارًا : عَرَفُوا أَنَّهُ قَدِ اعْتَرَاهُمْ ضَيْفٌ . ..
( إسنادهُ صحيح ) ..
أنظره / صحيح ابن حبّان ج 08 ورقة / 211 - 212 - 213 حديث برقم / 3425 ...
ومن الدرر والفوائد وفرائد الأثر ...
منها ...
وَقَالَ شيخُ الإِسْلام ابن تَيْميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
فَلَا تَزُولُ الْفِتْنَةُ عَنْ الْقَلْبِ : إلَّا إذَا كَانَ دِينُ الْعَبْدِ كُلِّهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
فَيَكُونُ حُبُّهُ : لِلَّهِ وَلِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ ..
وَبُغْضُهُ : لِلَّهِ وَلِمَا يُبْغِضُهُ اللَّهُ ..
وَكَذَلِكَ : مُوَالَاتُهُ وَمُعَادَاتُهُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 601 ...
و منها ...
قال الإمام الحافظ جلال الدين السيوطيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله /
إنَّ مَنْ أقْدَمَ على رواية الأحاديث الباطلة : يستحق الضرب بالسياط ..
ويُهدَّد : بما هو أكثر من ذلك ..
ويزجر ..
ويهجر ..
ولا يسلم : عليه ..
ويغتاب : في الله ..
ويُسْتَعْدَى عليه : عند الحاكم ..
ويحكم عليه : بالمنع من رواية ذلك ؛ ويُشهد عليه . ..
أنظره / تحذير الخواص من أكاذيب القصاص ورقة / 167 ...
ومنها ...
وقال الإمام القيّم شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
الشيطان إنما يظفر بالإنسان غالباً عند : السخط والشهوة ؛ فهناك يصطاده . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 202 ...
ومنها ...
قَال الحَافظ ابن حبَّان ابن معاذ ابن مَعْبدَ التميميّ أبو حاتم عليهِ رَحَمَات الله /
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ..
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ..
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ..
أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ..
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ..
عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ..
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ / أَنْشَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ ؟؟؟
قَالَ : اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ .. .
فَغَزَوْنَاً فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ : ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ..
قَالَ : ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَتَيْتُكَ تَتْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَسْأَلُكَ أَنْ تَدْعُوَ لِي بِالشَّهَادَةِ ؟؟؟
فَقُلْتَ : اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ ؛ فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ..
فَمُرْنِي بِعَمَلٍ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ؟؟؟
فَقَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ . ..
قَالَ /
فَكَانَ أَبُو أُمَامَةَ لَا يُرَى فِي بَيْتِهِ الدُّخَانُ نَهَارًا إِلَّا إِذَا نَزَلَ بِهِمْ : ضَيْفٌ ..
فَإِذَا رَأَوَا الدُّخَانَ نَهَارًا : عَرَفُوا أَنَّهُ قَدِ اعْتَرَاهُمْ ضَيْفٌ . ..
( إسنادهُ صحيح ) ..
أنظره / صحيح ابن حبّان ج 08 ورقة / 211 - 212 - 213 حديث برقم / 3425 ...