من درر السلف...الحلقة رقم 451

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد وفرائد الأثر ...منها ...وَقَالَ شيخُ الإِسْلام ابن تَيْميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /فَلَا تَزُولُ الْفِتْنَةُ عَنْ الْقَلْبِ : إلَّا إذَا كَانَ دِينُ الْعَبْدِ كُلِّهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..فَيَكُونُ حُبُّهُ : لِلَّهِ وَلِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ ..وَبُغْضُهُ : لِلَّهِ وَلِمَا يُبْغِضُهُ اللَّهُ ..وَكَذَلِكَ : مُوَالَاتُهُ وَمُعَادَاتُهُ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 601 ...و منها ...قال الإمام الحافظ جلال الدين السيوطيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله /إنَّ مَنْ أقْدَمَ على رواية الأحاديث الباطلة : يستحق الضرب بالسياط ..ويُهدَّد : بما هو أكثر من ذلك ..ويزجر ..ويهجر ..ولا يسلم : عليه ..ويغتاب : في الله ..ويُسْتَعْدَى عليه : عند الحاكم ..ويحكم عليه : بالمنع من رواية ذلك ؛ ويُشهد عليه . ..أنظره / تحذير الخواص من أكاذيب القصاص ورقة / 167 ...ومنها ...وقال الإمام القيّم شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /الشيطان إنما يظفر بالإنسان غالباً عند : السخط والشهوة ؛ فهناك يصطاده . ..أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 202 ...ومنها ...قَال الحَافظ ابن حبَّان ابن معاذ ابن مَعْبدَ التميميّ أبو حاتم عليهِ رَحَمَات الله /أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ..حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ..حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ..أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ..عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ..عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ..عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ / أَنْشَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ ؟؟؟قَالَ : اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ .. .فَغَزَوْنَاً فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ : ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ..قَالَ : ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَتَيْتُكَ تَتْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَسْأَلُكَ أَنْ تَدْعُوَ لِي بِالشَّهَادَةِ ؟؟؟فَقُلْتَ : اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ ؛ فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ..فَمُرْنِي بِعَمَلٍ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ؟؟؟فَقَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ . ..قَالَ /فَكَانَ أَبُو أُمَامَةَ لَا يُرَى فِي بَيْتِهِ الدُّخَانُ نَهَارًا إِلَّا إِذَا نَزَلَ بِهِمْ : ضَيْفٌ ..فَإِذَا رَأَوَا الدُّخَانَ نَهَارًا : عَرَفُوا أَنَّهُ قَدِ اعْتَرَاهُمْ ضَيْفٌ . ..( إسنادهُ صحيح ) ..أنظره / صحيح ابن حبّان ج 08 ورقة / 211 - 212 - 213 حديث برقم / 3425 ...