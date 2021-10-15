Stochastic ​

في حين أن مذبذبات الزخم هي الأنسب لنطاقات التداول ، إلا أنه يمكن استخدامها أيضًا مع الأوراق المالية ذات الاتجاه ، بشرط أن يتخذ الاتجاه تنسيقًا متعرجًا. التراجع هو جزء من الاتجاهات الصعودية التي تتعرج للأعلى. الارتداد هو جزء من اتجاهات هبوطية متعرجة للأسفل. في هذا الصدد ، يمكن استخدام Stochastic Oscillator لتحديد الفرص المتوافقة مع الاتجاه الأكبر.يمكن أيضًا استخدام المؤشر لتحديد المنعطفات بالقرب من الدعم أو المقاومة. في حالة وجود تداول للأوراق المالية بالقرب من مستوى الدعم مع مؤشر الاستوكاستك ذو ذروة البيع ، فابحث عن اختراق فوق مستوى 20 للإشارة إلى انتعاش واختبار دعم ناجح. على العكس من ذلك ، إذا اقترب تداول الأوراق المالية من مستوى المقاومة مع مؤشر ستوكاستيك في ذروة الشراء ، فابحث عن اختراق أدنى من 80 للإشارة إلى الانكماش وفشل المقاومة.تعتمد الإعدادات في Stochastic Oscillator على التفضيلات الشخصية وأسلوب التداول والإطار الزمني. ستنتج فترة المراجعة الأقصر مذبذبًا متقلبًا مع العديد من قراءات ذروة الشراء والبيع. ستوفر فترة المراجعة الأطول مذبذبًا أكثر سلاسة مع قراءات ذروة الشراء والبيع بشكل أقل.مثل جميع المؤشرات الفنية ، من المهم استخدام Stochastic Oscillator مع أدوات التحليل الفني الأخرى. يمكن استخدام الحجم والدعم / المقاومة والاختراقات لتأكيد أو دحض الإشارات التي ينتجها مؤشر الاستوكاستك Stochastic Oscillator.