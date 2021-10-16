من درر السلف...الحلقة رقم 452

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ المسائلِ المفيدةِ والدرر المنيرة ...
منها ...
( كلمةٌ حريٌّ أنْ تُكتبَ : بالنفيس )
قال شيخ الإسلام الصغير القيّم ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله ربّ البريّة /
احذر نَفسك ؛ فَمَا أَصَابَك بلَاء قطّ : إِلَّا مِنْهَا ..
وَلَا تهادنها ؛ فوَاللَّه مَا أكرمها من لم يهنها ..
وَلَا أعزها : من لم يذلها ..
وَلَا جبرها : من لم يكسرها ..
وَلَا أراحها : من لم يتبعهَا ..
وَلَا أَّمّنَها : من لم يخوفها ..
وَلَا فرحها : من لم يحزنها . ..
أنظره / الفوائد ورقة / 68 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
لَيْسَ العجيب من قَوْله : يحبونه !!!
إِنَّمَا الْعجب من قَوْله : يُحِبهُمْ ..
لَيْسَ الْعجب من فَقير مِسْكين يحب محسناً إِلَيْهِ ؛ إِنَّمَا الْعجب : من محسن يحب فَقِيراً مِسْكينا . ..
أنظره / الفوائد ورقة / 69 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في قوله تعالى / ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ ..
قال /
فَمَا اشْترى إِلَّا سلْعَة : هذبها الْإِيمَان ..
فَخرجت من طبعها إِلَى بلد سكانه : التائبون العابدون . ..
أنظره / الفوائد ورقة / 75 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ : إنْ أَخَذْتَ بِرُخْصَةِ كُلِّ عَالِمٍ اجْتَمَعَ فِيكَ الشَّرُّ كُلُّهُ .. .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا إجْمَاعٌ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا . ..
أنْظُرهُ / إعلام الموقعين عن ربّ العالمين ج 03 ورقة / 221 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الدين كله : رغبة ورهبة ..
فالمؤمن : هو الراغب الراهب ..
قال تعالى : ( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهبا ) ..
ثم قال رحمه الله /
فلا تجد المؤمن أبداً : إلاّ راغباً وراهباً .. والرغبة والرهبة لا تقوم : إلاّ على ساق الصبر ..
فرهبته تحمله : على الصبر ..
ورغبته تقوده : إلى الشكر . ..
أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 109 - 110 ...
ومِنَ المسائلِ المفيدةِ والدرر المنيرة ...
منها ...
( كلمةٌ حريٌّ أنْ تُكتبَ : بالنفيس )
قال شيخ الإسلام الصغير القيّم ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله ربّ البريّة /
احذر نَفسك ؛ فَمَا أَصَابَك بلَاء قطّ : إِلَّا مِنْهَا ..
وَلَا تهادنها ؛ فوَاللَّه مَا أكرمها من لم يهنها ..
وَلَا أعزها : من لم يذلها ..
وَلَا جبرها : من لم يكسرها ..
وَلَا أراحها : من لم يتبعهَا ..
وَلَا أَّمّنَها : من لم يخوفها ..
وَلَا فرحها : من لم يحزنها . ..
أنظره / الفوائد ورقة / 68 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
لَيْسَ العجيب من قَوْله : يحبونه !!!
إِنَّمَا الْعجب من قَوْله : يُحِبهُمْ ..
لَيْسَ الْعجب من فَقير مِسْكين يحب محسناً إِلَيْهِ ؛ إِنَّمَا الْعجب : من محسن يحب فَقِيراً مِسْكينا . ..
أنظره / الفوائد ورقة / 69 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في قوله تعالى / ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ ..
قال /
فَمَا اشْترى إِلَّا سلْعَة : هذبها الْإِيمَان ..
فَخرجت من طبعها إِلَى بلد سكانه : التائبون العابدون . ..
أنظره / الفوائد ورقة / 75 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ : إنْ أَخَذْتَ بِرُخْصَةِ كُلِّ عَالِمٍ اجْتَمَعَ فِيكَ الشَّرُّ كُلُّهُ .. .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا إجْمَاعٌ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا . ..
أنْظُرهُ / إعلام الموقعين عن ربّ العالمين ج 03 ورقة / 221 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الدين كله : رغبة ورهبة ..
فالمؤمن : هو الراغب الراهب ..
قال تعالى : ( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهبا ) ..
ثم قال رحمه الله /
فلا تجد المؤمن أبداً : إلاّ راغباً وراهباً .. والرغبة والرهبة لا تقوم : إلاّ على ساق الصبر ..
فرهبته تحمله : على الصبر ..
ورغبته تقوده : إلى الشكر . ..
أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 109 - 110 ...