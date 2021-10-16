من درر السلف...الحلقة رقم 452

الحَمْدُ لله ...ومِنَ المسائلِ المفيدةِ والدرر المنيرة ...منها ...( كلمةٌ حريٌّ أنْ تُكتبَ : بالنفيس )قال شيخ الإسلام الصغير القيّم ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله ربّ البريّة /احذر نَفسك ؛ فَمَا أَصَابَك بلَاء قطّ : إِلَّا مِنْهَا ..وَلَا تهادنها ؛ فوَاللَّه مَا أكرمها من لم يهنها ..وَلَا أعزها : من لم يذلها ..وَلَا جبرها : من لم يكسرها ..وَلَا أراحها : من لم يتبعهَا ..وَلَا أَّمّنَها : من لم يخوفها ..وَلَا فرحها : من لم يحزنها . ..أنظره / الفوائد ورقة / 68 ...ومنها ...وقال أيضاً /لَيْسَ العجيب من قَوْله : يحبونه !!!إِنَّمَا الْعجب من قَوْله : يُحِبهُمْ ..لَيْسَ الْعجب من فَقير مِسْكين يحب محسناً إِلَيْهِ ؛ إِنَّمَا الْعجب : من محسن يحب فَقِيراً مِسْكينا . ..أنظره / الفوائد ورقة / 69 ...ومنها ...وقال أيضاً في قوله تعالى / ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ ..قال /فَمَا اشْترى إِلَّا سلْعَة : هذبها الْإِيمَان ..فَخرجت من طبعها إِلَى بلد سكانه : التائبون العابدون . ..أنظره / الفوائد ورقة / 75 ...ومنها ...وقال أيضاً /قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ : إنْ أَخَذْتَ بِرُخْصَةِ كُلِّ عَالِمٍ اجْتَمَعَ فِيكَ الشَّرُّ كُلُّهُ .. .قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا إجْمَاعٌ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا . ..أنْظُرهُ / إعلام الموقعين عن ربّ العالمين ج 03 ورقة / 221 ...ومنها ...وقال أيضاً /الدين كله : رغبة ورهبة ..فالمؤمن : هو الراغب الراهب ..قال تعالى : ( إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهبا ) ..ثم قال رحمه الله /فلا تجد المؤمن أبداً : إلاّ راغباً وراهباً .. والرغبة والرهبة لا تقوم : إلاّ على ساق الصبر ..فرهبته تحمله : على الصبر ..ورغبته تقوده : إلى الشكر . ..أنظره / عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ورقة / 109 - 110 ...