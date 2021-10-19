من درر السلف..الحلقة رقم 455

الحمد لله ...ومِنَ الفوائد العَلية منْ مسائل ودرر علمية ...منها ...وقال الإمام أبو بكر محمّد ابن محمّد الفهريّ الطرطوشيّ عليه رَحَمَات الله /كتمان الأسرار يدل : على جواهر الرجال ..وكما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها : فلا خير في إنسان لا يملك سره .. .ويروى أن رجلاً أودع سره عند رجل فقال له : أفهمت ؟؟؟قال : بل جهلت ..فقال : أحفظت ؟؟؟قال : بل نسيت .. .وقيل لبعضهم : كيف كتمك للسر ؟؟؟فقال : أجحد المخبر ؛ وأحلف للمستخبر . ..أنظره / سراج الملوك ورقة / 103 ...ومنها ...وقال العلاّمة المالكيّ عمر ابن علي اللخميّ تاج الدين الفاكهانيّ عليه رَحَمَات الله /ولقد أحسن الإمام أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى حيث يقول :لا يزال الناس بخير : ما تعجب من العجب . ..أنظره / المورد في عمل المولد ورقة / 13 ...ومنها ...وقال الحافظُ الإمامُ أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البّر ابن عاصم النمريّ القرطبيّ عليهِ رَحَمَات الله /ذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَرَاكِبًا وَجُنُبًا وَغَيْرَ جُنُبٍ .. .وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْقَاعِدِ عَنْ مَالِكٍ : غَيْرُهُ ..وَأَجَازَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ : الْأَذَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؛ جُنُبًا وَغَيْرَ جُنُبٍ ..وَقَالَ الشَّافِعِيُّ / أَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ أَوْ يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ؛ فَإِنْ فَعَلَ : لَمْ يُعِدْ أَذَانَهُ وَلَا إقامته ؛ ولو أعاد الإقامة كان حسناً .. ... ..و قَالَ / رُوِّينَا عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : حَقٌّ وَسُنَّةٌ أَلَّا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ ؛ وَلَا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ عَلَى طُهْرٍ .. .وَوَائِلُ بْنُ حُجْرٍ : مِنَ الصَّحَابَةِ ..وَقَوْلُهُ : ( حَقٌّ وَسُنَّةٌ ) يَدْخُلُ فِي الْمُسْنَدِ ؛ وَذَلِكَ أُولَى مِنَ الرَّأْيِ .. . وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ .أنْظُرهُ / الإستذْكار ج 01 وَرَقَة / 404 ...ومنها ...وَعِنْدَ ابن أَبِي دَاود عَنْ أَبِي حَمْزَةَ /قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّي رَجُلٌ سَرِيعُ الْقِرَاءَة ؛ إِنِّي لأقرأ الْقُرْآن فِي لَيْلَة ؟؟؟فَقَالَ ابن عَبَّاسٍ : لَأَنْ أَقْرَأَ سُورَةً أَحَبُّ إِلَيَّ ..إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا : فَاقْرَأْ قِرَاءَةً تُسْمِعُهَا أُذُنَيْكَ ؛ وَيُوعِهَا قَلْبُكَ .. .قَالَ الحَافظ أحمد ابن عليّ ابن حجر أبو الفضل العسقلانيّ عليهِ رَحَمَات الله /وَالتَّحْقِيقُ :أَنَّ لِكُلٍّ مِنَ الْإِسْرَاعِ وَالتَّرْتِيلِ : جِهَةَ فَضْلٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْرِعُ لَا يُخِلُّ بِشَيْءٍ مِنَ الْحُرُوفِ وَالْحَرَكَاتِ وَالسُّكُونِ الْوَاجِبَاتِ ..فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَفْضُلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَأَنْ يَسْتَوِيَا ..فَإِنَّ مَنْ رَتَّلَ وَتَأَمَّلَ : كَمَنْ تَصَدَّقَ بِجَوْهَرَةٍ وَاحِدَةٍ مُثْمَنَةٍ ..وَمَنْ أَسْرَعَ : كمن تصدق بعدة جَوَاهِر ؛ لَكِن قيمتهَا قِيمَةَ الْوَاحِدَةِ ..وَقَدْ تَكُونُ قِيمَةُ الْوَاحِدَةِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْأُخْرَيَاتِ ؛ وَقَدْ يَكُونُ بِالْعَكْسِ . ..أنْظُرهُ / فتْحُ البَاري ج 09 وَرَقَة / 89 ...