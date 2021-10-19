من درر السلف..الحلقة رقم 455

إلياس
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الحمد لله ...
ومِنَ الفوائد العَلية منْ مسائل ودرر علمية ...
منها ...
وقال الإمام أبو بكر محمّد ابن محمّد الفهريّ الطرطوشيّ عليه رَحَمَات الله /
كتمان الأسرار يدل : على جواهر الرجال ..
وكما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها : فلا خير في إنسان لا يملك سره .. .
ويروى أن رجلاً أودع سره عند رجل فقال له : أفهمت ؟؟؟
قال : بل جهلت ..
فقال : أحفظت ؟؟؟
قال : بل نسيت .. .
وقيل لبعضهم : كيف كتمك للسر ؟؟؟
فقال : أجحد المخبر ؛ وأحلف للمستخبر . ..
أنظره / سراج الملوك ورقة / 103 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة المالكيّ عمر ابن علي اللخميّ تاج الدين الفاكهانيّ عليه رَحَمَات الله /
ولقد أحسن الإمام أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى حيث يقول :
لا يزال الناس بخير : ما تعجب من العجب . ..
أنظره / المورد في عمل المولد ورقة / 13 ...
ومنها ...
وقال الحافظُ الإمامُ أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البّر ابن عاصم النمريّ القرطبيّ عليهِ رَحَمَات الله /
ذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَرَاكِبًا وَجُنُبًا وَغَيْرَ جُنُبٍ .. .
وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْقَاعِدِ عَنْ مَالِكٍ : غَيْرُهُ ..
وَأَجَازَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ : الْأَذَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؛ جُنُبًا وَغَيْرَ جُنُبٍ ..
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ / أَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ أَوْ يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ؛ فَإِنْ فَعَلَ : لَمْ يُعِدْ أَذَانَهُ وَلَا إقامته ؛ ولو أعاد الإقامة كان حسناً .. .
.. ..
و قَالَ / رُوِّينَا عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : حَقٌّ وَسُنَّةٌ أَلَّا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ ؛ وَلَا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ عَلَى طُهْرٍ .. .
وَوَائِلُ بْنُ حُجْرٍ : مِنَ الصَّحَابَةِ ..
وَقَوْلُهُ : ( حَقٌّ وَسُنَّةٌ ) يَدْخُلُ فِي الْمُسْنَدِ ؛ وَذَلِكَ أُولَى مِنَ الرَّأْيِ .. . وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ .
أنْظُرهُ / الإستذْكار ج 01 وَرَقَة / 404 ...
ومنها ...
وَعِنْدَ ابن أَبِي دَاود عَنْ أَبِي حَمْزَةَ /
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّي رَجُلٌ سَرِيعُ الْقِرَاءَة ؛ إِنِّي لأقرأ الْقُرْآن فِي لَيْلَة ؟؟؟
فَقَالَ ابن عَبَّاسٍ : لَأَنْ أَقْرَأَ سُورَةً أَحَبُّ إِلَيَّ ..
إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا : فَاقْرَأْ قِرَاءَةً تُسْمِعُهَا أُذُنَيْكَ ؛ وَيُوعِهَا قَلْبُكَ .. .
قَالَ الحَافظ أحمد ابن عليّ ابن حجر أبو الفضل العسقلانيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَالتَّحْقِيقُ :
أَنَّ لِكُلٍّ مِنَ الْإِسْرَاعِ وَالتَّرْتِيلِ : جِهَةَ فَضْلٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْرِعُ لَا يُخِلُّ بِشَيْءٍ مِنَ الْحُرُوفِ وَالْحَرَكَاتِ وَالسُّكُونِ الْوَاجِبَاتِ ..
فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَفْضُلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَأَنْ يَسْتَوِيَا ..
فَإِنَّ مَنْ رَتَّلَ وَتَأَمَّلَ : كَمَنْ تَصَدَّقَ بِجَوْهَرَةٍ وَاحِدَةٍ مُثْمَنَةٍ ..
وَمَنْ أَسْرَعَ : كمن تصدق بعدة جَوَاهِر ؛ لَكِن قيمتهَا قِيمَةَ الْوَاحِدَةِ ..
وَقَدْ تَكُونُ قِيمَةُ الْوَاحِدَةِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْأُخْرَيَاتِ ؛ وَقَدْ يَكُونُ بِالْعَكْسِ . ..
أنْظُرهُ / فتْحُ البَاري ج 09 وَرَقَة / 89 ...
ومِنَ الفوائد العَلية منْ مسائل ودرر علمية ...
منها ...
وقال الإمام أبو بكر محمّد ابن محمّد الفهريّ الطرطوشيّ عليه رَحَمَات الله /
كتمان الأسرار يدل : على جواهر الرجال ..
وكما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها : فلا خير في إنسان لا يملك سره .. .
ويروى أن رجلاً أودع سره عند رجل فقال له : أفهمت ؟؟؟
قال : بل جهلت ..
فقال : أحفظت ؟؟؟
قال : بل نسيت .. .
وقيل لبعضهم : كيف كتمك للسر ؟؟؟
فقال : أجحد المخبر ؛ وأحلف للمستخبر . ..
أنظره / سراج الملوك ورقة / 103 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة المالكيّ عمر ابن علي اللخميّ تاج الدين الفاكهانيّ عليه رَحَمَات الله /
ولقد أحسن الإمام أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى حيث يقول :
لا يزال الناس بخير : ما تعجب من العجب . ..
أنظره / المورد في عمل المولد ورقة / 13 ...
ومنها ...
وقال الحافظُ الإمامُ أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البّر ابن عاصم النمريّ القرطبيّ عليهِ رَحَمَات الله /
ذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَرَاكِبًا وَجُنُبًا وَغَيْرَ جُنُبٍ .. .
وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْقَاعِدِ عَنْ مَالِكٍ : غَيْرُهُ ..
وَأَجَازَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ : الْأَذَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؛ جُنُبًا وَغَيْرَ جُنُبٍ ..
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ / أَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ أَوْ يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ؛ فَإِنْ فَعَلَ : لَمْ يُعِدْ أَذَانَهُ وَلَا إقامته ؛ ولو أعاد الإقامة كان حسناً .. .
.. ..
و قَالَ / رُوِّينَا عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : حَقٌّ وَسُنَّةٌ أَلَّا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ ؛ وَلَا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ عَلَى طُهْرٍ .. .
وَوَائِلُ بْنُ حُجْرٍ : مِنَ الصَّحَابَةِ ..
وَقَوْلُهُ : ( حَقٌّ وَسُنَّةٌ ) يَدْخُلُ فِي الْمُسْنَدِ ؛ وَذَلِكَ أُولَى مِنَ الرَّأْيِ .. . وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ .
أنْظُرهُ / الإستذْكار ج 01 وَرَقَة / 404 ...
ومنها ...
وَعِنْدَ ابن أَبِي دَاود عَنْ أَبِي حَمْزَةَ /
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّي رَجُلٌ سَرِيعُ الْقِرَاءَة ؛ إِنِّي لأقرأ الْقُرْآن فِي لَيْلَة ؟؟؟
فَقَالَ ابن عَبَّاسٍ : لَأَنْ أَقْرَأَ سُورَةً أَحَبُّ إِلَيَّ ..
إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا : فَاقْرَأْ قِرَاءَةً تُسْمِعُهَا أُذُنَيْكَ ؛ وَيُوعِهَا قَلْبُكَ .. .
قَالَ الحَافظ أحمد ابن عليّ ابن حجر أبو الفضل العسقلانيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَالتَّحْقِيقُ :
أَنَّ لِكُلٍّ مِنَ الْإِسْرَاعِ وَالتَّرْتِيلِ : جِهَةَ فَضْلٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْرِعُ لَا يُخِلُّ بِشَيْءٍ مِنَ الْحُرُوفِ وَالْحَرَكَاتِ وَالسُّكُونِ الْوَاجِبَاتِ ..
فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَفْضُلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَأَنْ يَسْتَوِيَا ..
فَإِنَّ مَنْ رَتَّلَ وَتَأَمَّلَ : كَمَنْ تَصَدَّقَ بِجَوْهَرَةٍ وَاحِدَةٍ مُثْمَنَةٍ ..
وَمَنْ أَسْرَعَ : كمن تصدق بعدة جَوَاهِر ؛ لَكِن قيمتهَا قِيمَةَ الْوَاحِدَةِ ..
وَقَدْ تَكُونُ قِيمَةُ الْوَاحِدَةِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْأُخْرَيَاتِ ؛ وَقَدْ يَكُونُ بِالْعَكْسِ . ..
أنْظُرهُ / فتْحُ البَاري ج 09 وَرَقَة / 89 ...