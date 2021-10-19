التكميم البكيني أفضل جراحة لخسارة الوزن

kema_misr34
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التكميم البكيني هو إجراء غير جراحي لنحت الجسم. يقوم الجراح بعمل شق في الجزء العلوي من الذراع وإزالة الخلايا الدهنية لإعادة تشكيل ذراعك، وفي السنوات الأخيرة ، ظهر اتجاه جديد لأولئك الذين يرغبون في الحصول على جسم أنحف. لا ينصب التركيز فقط على منطقة البطن ، ولكن أيضًا على الذراعين والفخذين.
عملية تكميم البكيني هي عملية جراحية شائعة لنحت الجسم للتنحيف ، خاصة في آسيا، وفي هذا الإجراء ، تتم إزالة بعض الدهون من محيط الخصر لديك لجعله يبدو أنحف. يتم ذلك عن طريق إحداث شق في جانب البطن وإزالة الدهون من خلال هذا الشق.
أصبح إجراء جديد يسمى Bikini Sleeve أو التكميم البكيني شائعًا في السنوات القليلة الماضية. يتضمن الإجراء إجراء شق في نهاية ذراعك ، أو "خط البكيني" ، وإدخال غرسة بلاستيكية صغيرة. هذا يجعل ذراعك العلوي أصغر بشكل فعال ، مما يخلق مظهرًا أكثر رشاقة.
جراحة التكميم البكيني هي إجراء يمكن إجراؤه لإنشاء ذراع "تنحيف" جديد. والنتيجة هي ذراع بنفس المظهر كما لو كنت قد فقدت الوزن ولكنك في الحقيقة لم تفقد أي وزن على الإطلاق.
تكميم المعدة ومنها تكميم المعدة البكيني هي عملية جراحية لفقدان الوزن يتم إجراؤها عن طريق إزالة جزء كبير من المعدة وربط الأمعاء الدقيقة بالجزء المتبقي. إنها واحدة من أكثر الطرق فعالية لفقدان الوزن بسرعة
عملية تكميم البكيني هي عملية جراحية شائعة لنحت الجسم للتنحيف ، خاصة في آسيا، وفي هذا الإجراء ، تتم إزالة بعض الدهون من محيط الخصر لديك لجعله يبدو أنحف. يتم ذلك عن طريق إحداث شق في جانب البطن وإزالة الدهون من خلال هذا الشق.
أصبح إجراء جديد يسمى Bikini Sleeve أو التكميم البكيني شائعًا في السنوات القليلة الماضية. يتضمن الإجراء إجراء شق في نهاية ذراعك ، أو "خط البكيني" ، وإدخال غرسة بلاستيكية صغيرة. هذا يجعل ذراعك العلوي أصغر بشكل فعال ، مما يخلق مظهرًا أكثر رشاقة.
جراحة التكميم البكيني هي إجراء يمكن إجراؤه لإنشاء ذراع "تنحيف" جديد. والنتيجة هي ذراع بنفس المظهر كما لو كنت قد فقدت الوزن ولكنك في الحقيقة لم تفقد أي وزن على الإطلاق.
تكميم المعدة ومنها تكميم المعدة البكيني هي عملية جراحية لفقدان الوزن يتم إجراؤها عن طريق إزالة جزء كبير من المعدة وربط الأمعاء الدقيقة بالجزء المتبقي. إنها واحدة من أكثر الطرق فعالية لفقدان الوزن بسرعة