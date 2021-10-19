خمسة محركات رئيسية لأسواق الفوركس

خمسة محركات رئيسية لأسواق الفوركس1. أسعار الفائدة للبنك المركزيعلى المستوى الكلي ، لا يوجد تأثير أكبر في قيم أسعار الصرف من البنوك المركزية وقرارات أسعار الفائدة التي تتخذها. بشكل عام ، إذا كان البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة ، فهذا يعني أن اقتصاده ينمو وأنهم متفائلون بشأن المستقبل ؛ إذا كانوا يخفضون أسعار الفائدة ، فهذا يعني أن اقتصادهم ينهار في أوقات عصيبة وهم متشككون في المستقبل. قد يكون هذا النوع من التصور مبسطًا بشكل مفرط ، ولكنه عادة ما يكون هو الطريقة التي تستجيب بها البنوك المركزية للتغيرات في اقتصاداتها.يأتي التعقيد عندما يحاول المتداولون توقع ما ستفعله البنوك المركزية بالمعدلات. إذا توقع المتداولون رفع أسعار الفائدة ، فإنهم عادةً ما يبدأون في شراء تلك العملة قبل وقت طويل من جدولة البنك المركزي لاتخاذ القرار ، والعكس صحيح إذا كانوا يتوقعون أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة. ومع ذلك ، إذا فشل البنك المركزي المذكور في القيام بما يتوقعه التجار ، فقد يكون رد الفعل عنيفًا للغاية حيث يخرج التجار من مراكزهم المسبقة.منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 2008 ، قامت معظم البنوك المركزية الرئيسية بإدارة سياسات لمزيد من التواصل للإشارة بشكل أكثر فعالية إلى السوق إلى نواياها في المستقبل القريب. إذا أخبرك البنك المركزي أنه قد يرفع أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً ، فقد يكون الوقت مناسبًا لشراء تلك العملة.2. تدخل البنك المركزيفي بعض الأحيان ، يمكن أن تؤدي قيمة العملة إلى إلحاق ضرر لا داعي له بالاقتصاد لدرجة أن البنك المركزي في الدولة يشعر بالحاجة إلى التدخل والتأثير بشكل مباشر على القيمة لصالحه.على سبيل المثال ، الدولة التي تعتمد على الصادرات ، مثل اليابان ، لا تريد أن ترى عملتها تكتسب الكثير من القيمة.يفضل المصدرون في اليابان رؤية زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني (دولار أمريكي / ين ياباني) عند 120 من 80 لأنهم سيكسبون المزيد من المال مقابل منتجاتهم. خلاف ذلك ، سيتعين عليهم زيادة سعر بيع منتجاتهم مما قد يؤثر سلبًا على المبلغ المباع. هذا يخلق معضلة كبيرة للمصدرين ، لا سيما عندما ترتفع قيمة عملتهم.لمواجهة ارتفاع قيمة عملتها بشكل كبير ، يمكن للبنوك المركزية ممارسة نفوذها عن طريق إغراق السوق بعملتها من خلال إطلاق الأموال (الاحتياطيات) التي لم تكن متوفرة سابقًا وإتاحتها للجمهور. تؤدي الزيادة في كمية العملة المتاحة إلى إضعاف قيمة الأموال المتاحة بالفعل وتنخفض قيمة العملة بشكل طبيعي.يمثل الاستفادة من التدخل تحديًا بشكل خاص لأنه على عكس تغيرات أسعار الفائدة ، لا يتم عادةً إبلاغ التدخل إلى الجماهير إلا بعد حدوثه. ومع ذلك ، قد تكون هناك أدلة على أن التدخل على وشك التنفيذ ، خاصة إذا ذكر البنك المركزي مرارًا وتكرارًا أن عملته مبالغ فيها تاريخياً. ومع ذلك ، يصعب قياس توقيتها وعادة ما يكون مفاجأة.خمسة محركات رئيسية لأسواق الفوركس الجزء 23. خياراتغالبية حجم التداول في خيارات العملات الأجنبية هو لأغراض تجارية دولية ، مما يعني أنه يمكن للشركات التحوط من مخاطر تغيرات قيمة العملة. ومع ذلك ، فإن شريحة متزايدة من حجم التداول تتجه نحو المضاربة.خيارات Double No Touch (DNT) هي النوع المحدد من الخيارات التي تهم متداولي الفوركس أكثر من غيرها. عادةً ما يتم وضع هذه الأنواع من الخيارات على أرقام مستديرة في أزواج العملات الشائعة مثل EUR / USD أو USD / JPY وغالبًا ما تكون مستهدفة من قبل المستثمرين ذوي السيولة العالية. إذا تحرك زوج العملات قليلاً واقترب من نقاط الاهتمام النفسية هذه ، فإنه في بعض الأحيان يرتفع إلى ما بعد هذا المستوى ثم يتراجع عنه بنفس السرعة. في أوقات أخرى ، يقترب السوق ولكن لا يصل إلى هناك تمامًا قبل التراجع عن هذا المستوى.4. الخوف والجشعتوصيات المخزونفي أبسط أشكاله ، يمكن للخوف أن يحول الأداة الهابطة إلى ذعر شامل والجشع يمكن أن يحول السوق الصاعد إلى فورة شراء أعمى.تعد أواخر العشرينات من القرن الماضي أحد الأمثلة الأكثر شهرة ، عندما كان شراء أي شيء وكل شيء في وول ستريت رائجًا. كان الجشع في ذروته حيث أن عملية التفكير الشائعة ستكون أن الأسهم سترتفع إلى الأبد. ثم ضرب الثلاثاء الأسود وأدى الخوف إلى الكساد العظيم.يمكن للرابط بين المشاعر أن يذهب في الاتجاه الآخر أيضًا. أدت الأزمة في منطقة اليورو ، واليونان على وجه الخصوص ، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى البيع المفرط لعملة اليورو حيث سيطر الخوف على الفكر السائد. بعد فترة وجيزة ، بدأ الجشع وقاد العملة إلى مستويات كانت ضارة بالتوظيف وديناميكيات التضخم ، لدرجة أن البنك المركزي الأوروبي اضطر إلى فرض تخفيض قيمة العملة من خلال مجموعة متنوعة من آليات السوق.في حين أنه قد يكون من السهل الإشارة إلى آثار الخوف والجشع على الأسواق بعد أن تصرفوا وفقًا لها ، فإن اختيار اللحظة التي ينقلبون فيها في الحاضر أمر صعب.5. الأخباربعض الأخبار مخططة والبعض الآخر ليس كذلك ، لكن كلاهما يمكن