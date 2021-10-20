من درر السلف....الحلقة رقم 456

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد وفرائد العلم والدرر ...

🥀🥀 منها ...
قال الحافظ الواعظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فالعاقل لا يدخل في شيء : حتى يهيئ الخروج منه ..
فإن الأشياء : لا تثبت ..
والمحبة : لا تدوم ..
والتغير مقرون : بكل حال . ..
🥀 أنظره / صيد الخاطر ورقة / 347 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
التجسس : أذية يتأذى به المتجَسس عليه ..
ويؤدي : إلى البغضاء والعداوة ..
ويؤدي : إلى تكليف الإنسان نفسه ما لم يلزمه ..
فإنك تجد المتجسس والعياذ بالله : مرة هنا ومرة هنا ؛ ومرة هنا ؛ ومرة ينظر إلى هذا ؛ ومرة ينظر إلى هذا ؛ فقد أتعب نفسه في أذية عباد الله . ..
🥀أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 251 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً في قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا اؤتمن خان ) /
إذا ائتمنه إنسان على شيء : خانه ..
فمثلًا :
إذا أعطي وديعة وقيل له : خذها احفظها ..
دراهم ؛ أو ساعة ؛ أو قلم ؛ أو متاع ؛ أو غير ذلك ..
يكون فيها يستعملها لنفسه ؛ أو يتركها فلا يحفظها في مكانها ؛ أو يُظْفِرُ بها من يتسلَّط عليه ويأخذها ..
المهم أنه لا يؤدي الأمانة فيها . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 164 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف : بالراغب الأصفهانى عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الخِيَانَة والنّفاق : واحدٌ ..
إلا أنّ الخيانة تقال : اعتباراً بالعهد والأمانة ..
والنّفاق يقال : اعتباراً بالدّين ..
ثم : يتداخلان ..
فالخيانة : مخالفة الحقّ ؛ بنقض العهد في السّرّ ..
ونقيض الخيانة : الأمانة ..
يقال : خُنْتُ فلانا ؛ وخنت أمانة فلان . ..
🥀 أنظره / المفردات في غريب القرآن ورقة / 305 ... 🌾🌾🌾
 
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