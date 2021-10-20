من درر السلف....الحلقة رقم 456

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الفوائد وفرائد العلم والدرر ...
منها ...
قال الحافظ الواعظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فالعاقل لا يدخل في شيء : حتى يهيئ الخروج منه ..
فإن الأشياء : لا تثبت ..
والمحبة : لا تدوم ..
والتغير مقرون : بكل حال . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 347 ...
ومنها ...
قال العلاّمة محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
التجسس : أذية يتأذى به المتجَسس عليه ..
ويؤدي : إلى البغضاء والعداوة ..
ويؤدي : إلى تكليف الإنسان نفسه ما لم يلزمه ..
فإنك تجد المتجسس والعياذ بالله : مرة هنا ومرة هنا ؛ ومرة هنا ؛ ومرة ينظر إلى هذا ؛ ومرة ينظر إلى هذا ؛ فقد أتعب نفسه في أذية عباد الله . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 251 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا اؤتمن خان ) /
إذا ائتمنه إنسان على شيء : خانه ..
فمثلًا :
إذا أعطي وديعة وقيل له : خذها احفظها ..
دراهم ؛ أو ساعة ؛ أو قلم ؛ أو متاع ؛ أو غير ذلك ..
يكون فيها يستعملها لنفسه ؛ أو يتركها فلا يحفظها في مكانها ؛ أو يُظْفِرُ بها من يتسلَّط عليه ويأخذها ..
المهم أنه لا يؤدي الأمانة فيها . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 164 ...
ومنها ...
و قال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف : بالراغب الأصفهانى عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الخِيَانَة والنّفاق : واحدٌ ..
إلا أنّ الخيانة تقال : اعتباراً بالعهد والأمانة ..
والنّفاق يقال : اعتباراً بالدّين ..
ثم : يتداخلان ..
فالخيانة : مخالفة الحقّ ؛ بنقض العهد في السّرّ ..
ونقيض الخيانة : الأمانة ..
يقال : خُنْتُ فلانا ؛ وخنت أمانة فلان . ..
أنظره / المفردات في غريب القرآن ورقة / 305 ...
ومن الفوائد وفرائد العلم والدرر ...
منها ...
قال الحافظ الواعظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فالعاقل لا يدخل في شيء : حتى يهيئ الخروج منه ..
فإن الأشياء : لا تثبت ..
والمحبة : لا تدوم ..
والتغير مقرون : بكل حال . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 347 ...
ومنها ...
قال العلاّمة محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
التجسس : أذية يتأذى به المتجَسس عليه ..
ويؤدي : إلى البغضاء والعداوة ..
ويؤدي : إلى تكليف الإنسان نفسه ما لم يلزمه ..
فإنك تجد المتجسس والعياذ بالله : مرة هنا ومرة هنا ؛ ومرة هنا ؛ ومرة ينظر إلى هذا ؛ ومرة ينظر إلى هذا ؛ فقد أتعب نفسه في أذية عباد الله . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 251 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا اؤتمن خان ) /
إذا ائتمنه إنسان على شيء : خانه ..
فمثلًا :
إذا أعطي وديعة وقيل له : خذها احفظها ..
دراهم ؛ أو ساعة ؛ أو قلم ؛ أو متاع ؛ أو غير ذلك ..
يكون فيها يستعملها لنفسه ؛ أو يتركها فلا يحفظها في مكانها ؛ أو يُظْفِرُ بها من يتسلَّط عليه ويأخذها ..
المهم أنه لا يؤدي الأمانة فيها . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 164 ...
ومنها ...
و قال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف : بالراغب الأصفهانى عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الخِيَانَة والنّفاق : واحدٌ ..
إلا أنّ الخيانة تقال : اعتباراً بالعهد والأمانة ..
والنّفاق يقال : اعتباراً بالدّين ..
ثم : يتداخلان ..
فالخيانة : مخالفة الحقّ ؛ بنقض العهد في السّرّ ..
ونقيض الخيانة : الأمانة ..
يقال : خُنْتُ فلانا ؛ وخنت أمانة فلان . ..
أنظره / المفردات في غريب القرآن ورقة / 305 ...