من درر السلف....الحلقة رقم 456

الحمد لله ...ومن الفوائد وفرائد العلم والدرر ...منها ...قال الحافظ الواعظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فالعاقل لا يدخل في شيء : حتى يهيئ الخروج منه ..فإن الأشياء : لا تثبت ..والمحبة : لا تدوم ..والتغير مقرون : بكل حال . ..أنظره / صيد الخاطر ورقة / 347 ...ومنها ...قال العلاّمة محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /التجسس : أذية يتأذى به المتجَسس عليه ..ويؤدي : إلى البغضاء والعداوة ..ويؤدي : إلى تكليف الإنسان نفسه ما لم يلزمه ..فإنك تجد المتجسس والعياذ بالله : مرة هنا ومرة هنا ؛ ومرة هنا ؛ ومرة ينظر إلى هذا ؛ ومرة ينظر إلى هذا ؛ فقد أتعب نفسه في أذية عباد الله . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 251 ...ومنها ...وقال أيضاً في قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا اؤتمن خان ) /إذا ائتمنه إنسان على شيء : خانه ..فمثلًا :إذا أعطي وديعة وقيل له : خذها احفظها ..دراهم ؛ أو ساعة ؛ أو قلم ؛ أو متاع ؛ أو غير ذلك ..يكون فيها يستعملها لنفسه ؛ أو يتركها فلا يحفظها في مكانها ؛ أو يُظْفِرُ بها من يتسلَّط عليه ويأخذها ..المهم أنه لا يؤدي الأمانة فيها . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 164 ...ومنها ...و قال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف : بالراغب الأصفهانى عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الخِيَانَة والنّفاق : واحدٌ ..إلا أنّ الخيانة تقال : اعتباراً بالعهد والأمانة ..والنّفاق يقال : اعتباراً بالدّين ..ثم : يتداخلان ..فالخيانة : مخالفة الحقّ ؛ بنقض العهد في السّرّ ..ونقيض الخيانة : الأمانة ..يقال : خُنْتُ فلانا ؛ وخنت أمانة فلان . ..أنظره / المفردات في غريب القرآن ورقة / 305 ...