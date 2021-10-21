من درر السلف..الحلقة رقم 457

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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محل الإقامة
فار إلى الله
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومِنَ المسائل المهمة لعامة الأمة ...

🥀🥀 منها ...
عنْ أبي هُريرة رضي الله عنه قال /
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
مَن أخَذَ أمْوالَ النَّاسِ يُرِيدُ أداءَها : أدَّى اللَّهُ عنْه ..
ومَن أخَذَ يُرِيدُ إتْلافَها : أتْلَفَهُ اللَّه .. .
رواه البخاري في الصحيح ..
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /
وفي هذا الحديث إشعار بصعوبة أمرِ الدَّين ..
وأنه لا ينبغي تحمله : إلاّ من ضرورة .. .
🥀 قأنظره /فتح الباري ج 04 ورقة / 547 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ أبو العبّاس أحمد ابن محمد ابن حجر الهيتميّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله /
قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ :
أَشْهَدُ عَلَى كُلِّ كَيَّالٍ أَوْ وَزَّانٍ : بِالنَّار ..
لِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَسْلَمُ : إلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ . ..
🥀 أنظره / الزواجر عن اقتراف الكبائر ج 01 ورقة / 410 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
المأثور عن الصحابة كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة : يصلون من حين يدخلون ما تيسر ..
فمنهم من يصلي : عشر ركعات ..
ومنهم من يصلي : اثنتي عشرة ركعة ..
ومنهم من يصلي : ثمان ركعات .ومنهم من يصلي : أقل من ذلك . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 24 ورقة / 189 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ محمد ابن نصر المروزيّ عليه رَحَمَات الله /
الوتر بواحدةٍ وبثلاثٍ وبخمسٍ وسبعٍ وتسعٍ : كل ذلك حسن ..
ومن أراد أن يوتر بركعة واحدة فالذي نختاره ونستحبه : أن يقدم قبلها ركعتين أو أكثر ..
فإنْ هوَ لم يفعل وأوتر بواحدة : جاز ذلك ..
وقد رُوِينا عن غير واحد من علية أصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم : أنهم فعلوا ذلك . ..
🥀 أنظره / صلاة الليل ورقة / 104 ... 🌾🌾🌾
 
sana barhoumi

sana barhoumi

:: عضو مُتميز ::
إنضم
1 فيفري 2020
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العمر
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محل الإقامة
Sétif
الجنس
أنثى
اللهم أقضي عنا الدين.
 
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