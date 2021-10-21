من درر السلف..الحلقة رقم 457

الحمد لله ...ومِنَ المسائل المهمة لعامة الأمة ...منها ...عنْ أبي هُريرة رضي الله عنه قال /قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :مَن أخَذَ أمْوالَ النَّاسِ يُرِيدُ أداءَها : أدَّى اللَّهُ عنْه ..ومَن أخَذَ يُرِيدُ إتْلافَها : أتْلَفَهُ اللَّه .. .رواه البخاري في الصحيح ..قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /وفي هذا الحديث إشعار بصعوبة أمرِ الدَّين ..وأنه لا ينبغي تحمله : إلاّ من ضرورة .. .قأنظره /فتح الباري ج 04 ورقة / 547 ...ومنها ...وقال الحافظ أبو العبّاس أحمد ابن محمد ابن حجر الهيتميّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله /قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ :أَشْهَدُ عَلَى كُلِّ كَيَّالٍ أَوْ وَزَّانٍ : بِالنَّار ..لِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَسْلَمُ : إلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ . ..أنظره / الزواجر عن اقتراف الكبائر ج 01 ورقة / 410 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /المأثور عن الصحابة كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة : يصلون من حين يدخلون ما تيسر ..فمنهم من يصلي : عشر ركعات ..ومنهم من يصلي : اثنتي عشرة ركعة ..ومنهم من يصلي : ثمان ركعات .ومنهم من يصلي : أقل من ذلك . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 24 ورقة / 189 ...ومنها ...قال الحافظ محمد ابن نصر المروزيّ عليه رَحَمَات الله /الوتر بواحدةٍ وبثلاثٍ وبخمسٍ وسبعٍ وتسعٍ : كل ذلك حسن ..ومن أراد أن يوتر بركعة واحدة فالذي نختاره ونستحبه : أن يقدم قبلها ركعتين أو أكثر ..فإنْ هوَ لم يفعل وأوتر بواحدة : جاز ذلك ..وقد رُوِينا عن غير واحد من علية أصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم : أنهم فعلوا ذلك . ..أنظره / صلاة الليل ورقة / 104 ...