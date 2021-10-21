من درر السلف..الحلقة رقم 457

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 17,058
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومِنَ المسائل المهمة لعامة الأمة ...
منها ...
عنْ أبي هُريرة رضي الله عنه قال /
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
مَن أخَذَ أمْوالَ النَّاسِ يُرِيدُ أداءَها : أدَّى اللَّهُ عنْه ..
ومَن أخَذَ يُرِيدُ إتْلافَها : أتْلَفَهُ اللَّه .. .
رواه البخاري في الصحيح ..
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /
وفي هذا الحديث إشعار بصعوبة أمرِ الدَّين ..
وأنه لا ينبغي تحمله : إلاّ من ضرورة .. .
قأنظره /فتح الباري ج 04 ورقة / 547 ...
ومنها ...
وقال الحافظ أبو العبّاس أحمد ابن محمد ابن حجر الهيتميّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله /
قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ :
أَشْهَدُ عَلَى كُلِّ كَيَّالٍ أَوْ وَزَّانٍ : بِالنَّار ..
لِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَسْلَمُ : إلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ . ..
أنظره / الزواجر عن اقتراف الكبائر ج 01 ورقة / 410 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
المأثور عن الصحابة كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة : يصلون من حين يدخلون ما تيسر ..
فمنهم من يصلي : عشر ركعات ..
ومنهم من يصلي : اثنتي عشرة ركعة ..
ومنهم من يصلي : ثمان ركعات .ومنهم من يصلي : أقل من ذلك . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 24 ورقة / 189 ...
ومنها ...
قال الحافظ محمد ابن نصر المروزيّ عليه رَحَمَات الله /
الوتر بواحدةٍ وبثلاثٍ وبخمسٍ وسبعٍ وتسعٍ : كل ذلك حسن ..
ومن أراد أن يوتر بركعة واحدة فالذي نختاره ونستحبه : أن يقدم قبلها ركعتين أو أكثر ..
فإنْ هوَ لم يفعل وأوتر بواحدة : جاز ذلك ..
وقد رُوِينا عن غير واحد من علية أصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم : أنهم فعلوا ذلك . ..
أنظره / صلاة الليل ورقة / 104 ...
ومِنَ المسائل المهمة لعامة الأمة ...
منها ...
عنْ أبي هُريرة رضي الله عنه قال /
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
مَن أخَذَ أمْوالَ النَّاسِ يُرِيدُ أداءَها : أدَّى اللَّهُ عنْه ..
ومَن أخَذَ يُرِيدُ إتْلافَها : أتْلَفَهُ اللَّه .. .
رواه البخاري في الصحيح ..
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /
وفي هذا الحديث إشعار بصعوبة أمرِ الدَّين ..
وأنه لا ينبغي تحمله : إلاّ من ضرورة .. .
قأنظره /فتح الباري ج 04 ورقة / 547 ...
ومنها ...
وقال الحافظ أبو العبّاس أحمد ابن محمد ابن حجر الهيتميّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله /
قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ :
أَشْهَدُ عَلَى كُلِّ كَيَّالٍ أَوْ وَزَّانٍ : بِالنَّار ..
لِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَسْلَمُ : إلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ . ..
أنظره / الزواجر عن اقتراف الكبائر ج 01 ورقة / 410 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
المأثور عن الصحابة كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة : يصلون من حين يدخلون ما تيسر ..
فمنهم من يصلي : عشر ركعات ..
ومنهم من يصلي : اثنتي عشرة ركعة ..
ومنهم من يصلي : ثمان ركعات .ومنهم من يصلي : أقل من ذلك . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 24 ورقة / 189 ...
ومنها ...
قال الحافظ محمد ابن نصر المروزيّ عليه رَحَمَات الله /
الوتر بواحدةٍ وبثلاثٍ وبخمسٍ وسبعٍ وتسعٍ : كل ذلك حسن ..
ومن أراد أن يوتر بركعة واحدة فالذي نختاره ونستحبه : أن يقدم قبلها ركعتين أو أكثر ..
فإنْ هوَ لم يفعل وأوتر بواحدة : جاز ذلك ..
وقد رُوِينا عن غير واحد من علية أصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم : أنهم فعلوا ذلك . ..
أنظره / صلاة الليل ورقة / 104 ...