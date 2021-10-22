من درر السلف...الحلقة رقم 458

إلياس
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الحمد لله ...
ومِنَ المسائل المهمة لعامة الأمة ...
ومنها ...
قال الإمام أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن أبي زيد القيروانيّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُفَسِّرَ الرُّؤْيَا : مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِهَا ..
وَلَا يُعَبِّرُهَا عَلَى الْخَيْرِ وَهِيَ عِنْدَهُ : عَلَى الْمَكْرُوهِ .. .
قال الإمام أحمد ابن غانم ( أو غنيم ) شهاب الدين النفراويّ الأزهريّ المالكيّ عليهِ رَحَمَات الله تعليقاً :
أَيْ : يَحْرُمُ ..
لِأَنَّهُ يَكُونُ : مِنْ الْكَذِبِ ..
لِأَنَّ الْإِخْبَارَ مِنْ غَيْرِ الْعَالِمِ : كَذِبٌ ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾..
وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إنْ كَانَ لَهُ عِلْمٌ بِهَا بِأَنْ كَانَ يَعْلَمُ أُصُولَ التَّعْبِيرِ وَهُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَكَلَامُ الْعَرَبِ وَأَشْعَارُهُمْ وَأَمْثَالُهُمْ ؛ وَكَانَ لَهُ فَضْلٌ وَصَلَاحٌ وَفِرَاسَةٌ : يَجُوزُ لَهَا حِينَئِذٍ تَعْبِيرُهَا . ..
أنْظُرهُ / الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ج 02 وَرَقَة / 353 ...
ومنها ...
وقال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَعِمَادُ الدِّينِ الَّذِي لَا يَقُومُ إلَّا بِهِ : هُوَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَكْتُوبَاتُ ..
وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ الِإعْتِنَاءِ بِهَا : مَا لَا يَجِبُ مِنْ الإعْتِنَاءِ بِغَيْرِهَا ..
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَكْتُبُ إلَى عُمَّالِهِ / إنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ ؛ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا : حَفِظَ دِينَهُ ..
وَمَنْ ضَيَّعَهَا : كَانَ لِمَا سِوَاهَا مِنْ عَمَلِهِ أَشَدَّ إضَاعَةً .. .
وَهِيَ أَوَّلُ : مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ ..
وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ : تَوَلَّى اللَّهُ إيجَابَهَا بِمُخَاطَبَةِ رَسُولِهِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ ..
وَهِيَ آخِرُ مَا وَصَّى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ وَقْتَ فِرَاقِ الدُّنْيَا جَعَلَ يَقُولُ : الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .. .
وَهِيَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ مِنْ عَمَلِهِ ..
وَآخِرُ مَا يُفْقَدُ مِنْ الدِّينِ ..
فَإِذَا ذَهَبَتْ : ذَهَبَ الدِّينُ كُلُّهُ ..
وَهِيَ عَمُودُ الدِّينِ ..
فَمَتَى ذَهَبَتْ : سَقَطَ الدِّينُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفتَاوى ج 03 وَرَقَة / 427 - 428 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات ربّ /
إتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ : لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ صَلَاةِ النَّهَارِ إلَى اللَّيْلِ ..
وَلَا تَأْخِيرُ صَلَاةِ اللَّيْلِ : إلَى النَّهَارِ ..
لَا : لِمُسَافِرِ ..
وَلَا : لِمَرِيضِ وَلَا غَيْرِهِمَا ..
لَكِنْ يَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ أَنْ يَجْمَعَ الْمُسْلِمُ بَيْنَ صَلَاتَيْ النَّهَارِ وَهِيَ : الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ فِي وَقْتِ إحْدَاهُمَا ..
وَيَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْ اللَّيْلِ وَهِيَ : الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فِي وَقْتِ إحْدَاهُمَا ..
وَذَلِكَ لِمِثْلِ : الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ ..
وَعِنْدَ الْمَطَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْذَارِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفتَاوى ج 03 وَرَقَة / 428 ...
ومنها ...
وَقَالَ أيضاً /
وَالرَّجُلُ الْبَالِغُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ؛ أَوْ تَرَكَ بَعْضَ فَرَائِضِهَا الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا : فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ ؛ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ ..
فَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ : يَكُونُ مُرْتَدًّا كَافِرًا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُدْفَنُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ..
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : يَكُونُ كَقَاطِعِ الطَّرِيقِ وَقَاتِلِ النَّفْسِ وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ ..
وَأَمْرُ الصَّلَاةِ عَظِيمٌ ؛ شَأْنُهَا أَنْ تُذْكَرَ هَهُنَا ..
فَإِنَّهَا : قِوَامُ الدِّينِ وَعِمَادُهُ وَتَعْظِيمُهُ تَعَالَى لَهَا فِي كِتَابِهِ فَوْقَ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفتَاوى ج 03 وَرَقَة / 429 - 430 ...
ومِنَ المسائل المهمة لعامة الأمة ...
ومنها ...
قال الإمام أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن أبي زيد القيروانيّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُفَسِّرَ الرُّؤْيَا : مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِهَا ..
وَلَا يُعَبِّرُهَا عَلَى الْخَيْرِ وَهِيَ عِنْدَهُ : عَلَى الْمَكْرُوهِ .. .
قال الإمام أحمد ابن غانم ( أو غنيم ) شهاب الدين النفراويّ الأزهريّ المالكيّ عليهِ رَحَمَات الله تعليقاً :
أَيْ : يَحْرُمُ ..
لِأَنَّهُ يَكُونُ : مِنْ الْكَذِبِ ..
لِأَنَّ الْإِخْبَارَ مِنْ غَيْرِ الْعَالِمِ : كَذِبٌ ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾..
وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إنْ كَانَ لَهُ عِلْمٌ بِهَا بِأَنْ كَانَ يَعْلَمُ أُصُولَ التَّعْبِيرِ وَهُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَكَلَامُ الْعَرَبِ وَأَشْعَارُهُمْ وَأَمْثَالُهُمْ ؛ وَكَانَ لَهُ فَضْلٌ وَصَلَاحٌ وَفِرَاسَةٌ : يَجُوزُ لَهَا حِينَئِذٍ تَعْبِيرُهَا . ..
أنْظُرهُ / الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ج 02 وَرَقَة / 353 ...
ومنها ...
وقال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَعِمَادُ الدِّينِ الَّذِي لَا يَقُومُ إلَّا بِهِ : هُوَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَكْتُوبَاتُ ..
وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ الِإعْتِنَاءِ بِهَا : مَا لَا يَجِبُ مِنْ الإعْتِنَاءِ بِغَيْرِهَا ..
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَكْتُبُ إلَى عُمَّالِهِ / إنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ ؛ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا : حَفِظَ دِينَهُ ..
وَمَنْ ضَيَّعَهَا : كَانَ لِمَا سِوَاهَا مِنْ عَمَلِهِ أَشَدَّ إضَاعَةً .. .
وَهِيَ أَوَّلُ : مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ ..
وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ : تَوَلَّى اللَّهُ إيجَابَهَا بِمُخَاطَبَةِ رَسُولِهِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ ..
وَهِيَ آخِرُ مَا وَصَّى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ وَقْتَ فِرَاقِ الدُّنْيَا جَعَلَ يَقُولُ : الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .. .
وَهِيَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ مِنْ عَمَلِهِ ..
وَآخِرُ مَا يُفْقَدُ مِنْ الدِّينِ ..
فَإِذَا ذَهَبَتْ : ذَهَبَ الدِّينُ كُلُّهُ ..
وَهِيَ عَمُودُ الدِّينِ ..
فَمَتَى ذَهَبَتْ : سَقَطَ الدِّينُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفتَاوى ج 03 وَرَقَة / 427 - 428 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات ربّ /
إتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ : لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ صَلَاةِ النَّهَارِ إلَى اللَّيْلِ ..
وَلَا تَأْخِيرُ صَلَاةِ اللَّيْلِ : إلَى النَّهَارِ ..
لَا : لِمُسَافِرِ ..
وَلَا : لِمَرِيضِ وَلَا غَيْرِهِمَا ..
لَكِنْ يَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ أَنْ يَجْمَعَ الْمُسْلِمُ بَيْنَ صَلَاتَيْ النَّهَارِ وَهِيَ : الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ فِي وَقْتِ إحْدَاهُمَا ..
وَيَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْ اللَّيْلِ وَهِيَ : الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فِي وَقْتِ إحْدَاهُمَا ..
وَذَلِكَ لِمِثْلِ : الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ ..
وَعِنْدَ الْمَطَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْذَارِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفتَاوى ج 03 وَرَقَة / 428 ...
ومنها ...
وَقَالَ أيضاً /
وَالرَّجُلُ الْبَالِغُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ؛ أَوْ تَرَكَ بَعْضَ فَرَائِضِهَا الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا : فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ ؛ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ ..
فَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ : يَكُونُ مُرْتَدًّا كَافِرًا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُدْفَنُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ..
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : يَكُونُ كَقَاطِعِ الطَّرِيقِ وَقَاتِلِ النَّفْسِ وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ ..
وَأَمْرُ الصَّلَاةِ عَظِيمٌ ؛ شَأْنُهَا أَنْ تُذْكَرَ هَهُنَا ..
فَإِنَّهَا : قِوَامُ الدِّينِ وَعِمَادُهُ وَتَعْظِيمُهُ تَعَالَى لَهَا فِي كِتَابِهِ فَوْقَ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفتَاوى ج 03 وَرَقَة / 429 - 430 ...