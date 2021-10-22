من درر السلف...الحلقة رقم 458

الحمد لله ...ومِنَ المسائل المهمة لعامة الأمة ...ومنها ...قال الإمام أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن أبي زيد القيروانيّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُفَسِّرَ الرُّؤْيَا : مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِهَا ..وَلَا يُعَبِّرُهَا عَلَى الْخَيْرِ وَهِيَ عِنْدَهُ : عَلَى الْمَكْرُوهِ .. .قال الإمام أحمد ابن غانم ( أو غنيم ) شهاب الدين النفراويّ الأزهريّ المالكيّ عليهِ رَحَمَات الله تعليقاً :أَيْ : يَحْرُمُ ..لِأَنَّهُ يَكُونُ : مِنْ الْكَذِبِ ..لِأَنَّ الْإِخْبَارَ مِنْ غَيْرِ الْعَالِمِ : كَذِبٌ ..قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾..وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إنْ كَانَ لَهُ عِلْمٌ بِهَا بِأَنْ كَانَ يَعْلَمُ أُصُولَ التَّعْبِيرِ وَهُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَكَلَامُ الْعَرَبِ وَأَشْعَارُهُمْ وَأَمْثَالُهُمْ ؛ وَكَانَ لَهُ فَضْلٌ وَصَلَاحٌ وَفِرَاسَةٌ : يَجُوزُ لَهَا حِينَئِذٍ تَعْبِيرُهَا . ..أنْظُرهُ / الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ج 02 وَرَقَة / 353 ...ومنها ...وقال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /وَعِمَادُ الدِّينِ الَّذِي لَا يَقُومُ إلَّا بِهِ : هُوَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَكْتُوبَاتُ ..وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ الِإعْتِنَاءِ بِهَا : مَا لَا يَجِبُ مِنْ الإعْتِنَاءِ بِغَيْرِهَا ..كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَكْتُبُ إلَى عُمَّالِهِ / إنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ ؛ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا : حَفِظَ دِينَهُ ..وَمَنْ ضَيَّعَهَا : كَانَ لِمَا سِوَاهَا مِنْ عَمَلِهِ أَشَدَّ إضَاعَةً .. .وَهِيَ أَوَّلُ : مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ ..وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ : تَوَلَّى اللَّهُ إيجَابَهَا بِمُخَاطَبَةِ رَسُولِهِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ ..وَهِيَ آخِرُ مَا وَصَّى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ وَقْتَ فِرَاقِ الدُّنْيَا جَعَلَ يَقُولُ : الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .. .وَهِيَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ مِنْ عَمَلِهِ ..وَآخِرُ مَا يُفْقَدُ مِنْ الدِّينِ ..فَإِذَا ذَهَبَتْ : ذَهَبَ الدِّينُ كُلُّهُ ..وَهِيَ عَمُودُ الدِّينِ ..فَمَتَى ذَهَبَتْ : سَقَطَ الدِّينُ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفتَاوى ج 03 وَرَقَة / 427 - 428 ...ومنها ...وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات ربّ /إتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ : لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ صَلَاةِ النَّهَارِ إلَى اللَّيْلِ ..وَلَا تَأْخِيرُ صَلَاةِ اللَّيْلِ : إلَى النَّهَارِ ..لَا : لِمُسَافِرِ ..وَلَا : لِمَرِيضِ وَلَا غَيْرِهِمَا ..لَكِنْ يَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ أَنْ يَجْمَعَ الْمُسْلِمُ بَيْنَ صَلَاتَيْ النَّهَارِ وَهِيَ : الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ فِي وَقْتِ إحْدَاهُمَا ..وَيَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْ اللَّيْلِ وَهِيَ : الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فِي وَقْتِ إحْدَاهُمَا ..وَذَلِكَ لِمِثْلِ : الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ ..وَعِنْدَ الْمَطَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْذَارِ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفتَاوى ج 03 وَرَقَة / 428 ...ومنها ...وَقَالَ أيضاً /وَالرَّجُلُ الْبَالِغُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ؛ أَوْ تَرَكَ بَعْضَ فَرَائِضِهَا الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا : فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ ؛ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ ..فَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ : يَكُونُ مُرْتَدًّا كَافِرًا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُدْفَنُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ..وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : يَكُونُ كَقَاطِعِ الطَّرِيقِ وَقَاتِلِ النَّفْسِ وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ ..وَأَمْرُ الصَّلَاةِ عَظِيمٌ ؛ شَأْنُهَا أَنْ تُذْكَرَ هَهُنَا ..فَإِنَّهَا : قِوَامُ الدِّينِ وَعِمَادُهُ وَتَعْظِيمُهُ تَعَالَى لَهَا فِي كِتَابِهِ فَوْقَ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفتَاوى ج 03 وَرَقَة / 429 - 430 ...