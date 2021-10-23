من درر السلف...الحلقة رقم 459

إلياس
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الحمد لله ...
ومِنَ المسائل المهمة لعامة الأمة ...
منها ...
رَوَى الحافظ أبو حَاتِمٍ ابنُ حبّان البُستيّ عليهِ رَحَمَات الله بسندهِ إلى أَبِي سَلَمَةَ /
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ / دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَخَذَتْكَ أمُّ مِلْدَمٍ ؟؟؟
قَالَ : وَمَا أمُّ مِلْدَمٍ ؟؟؟
قَالَ : حَرٌّ يَكُونُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ ..
قَالَ : وَمَا وَجَدْتُ هَذَا قَطُّ ..
قَالَ : فَهَلْ وَجَدْتَ هَذَا الصُّدَاعَ ؟؟؟
قَالَ : وَمَا الصُّدَاعُ ؟؟؟
قَالَ : عِرْقٌ يَضْرِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي رَأْسِهِ ..
قَالَ : وَمَا وَجَدْتَ هَذَا قَطُّ ..
فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ من أهل النار : فلينظر إلى هذا . ..
( الحديث قال فيه العلاّمة الألبانيّ في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان برقم / 2905 ج 04 وَرَقَة / 460 : حسنٌ صحيح ) ..
قال الحافظ ابن حبّان البُستيّ /
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا .. .
لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا : الزَّجْرُ عَنِ الرُّكُونِ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ ؛ وَقِلَّةِ الصَّبْرِ عَلَى ضِدِّهِ ..
وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ جَعَلَ الْعِلَلَ ـ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا ـ وَالْغُمُومِ وَالْأَحْزَانِ :،سَبَبَ تَكْفِيرِ الْخَطَايَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ ..
فَأَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْلَامَ أُمَّتِهِ أَنَّ الْمَرْءَ : لَا يَكَادُ يَتَعَرَّى عَنْ مُقَارَفَةِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فِي أَيَّامِهِ وَلَيَالِيهِ ؛ وَإِيجَابِ النَّارِ لَهُ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يُتَفَضَّلَ عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ ..
فَكَأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ : مُرْتَهَنٌ بِمَا كَسَبَتْ يَدَاهُ ..
وَالْعِلَلُ : تُكَفَّرُ بَعْضُهَا عَنْهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا..
لَا أَنَّ مَنْ عُوفِيَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا : يَكُونُ مِنْ أهل النار . ..
أنْظُرهُ / التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ج 04 وَرَقَة / 460 ...
ومنها ...
وقال الحافظ زينُ الدين ابن رجب الحنبليّ البغدادي ثم الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
وكان أول ما ابتدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرضه : وجع رأسه ..
ولهذا خطب : وقد عصب رأسه بعصابة دسماء ..
وكان صداع الرأس والشقيقة : يعتريه كثيراً في حياته ..
ويتألم منه : أياماً ..
وصداع الرأس : من علامات أهل الإيمان وأهل الجنة . ..
أنْظُرهُ / لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف وَرَقَة / 105 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قيام الليل فيه فائدتان عظيمتان : الإقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به وقد قال الله عز وجل: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ ..
وتكفير : الذنوب والخطايا ؛ فإن بني آدم يخطئون بالليل والنهار فيحتاجون إلى الإستكثار من مكفرات الخطايا ..
وقيام الليل : من أعظم المكفرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل : قيام العبد في جوف الليل يكفر الخطيئة ثم تلا : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ ..
خرجه الإمام أحمد وغيره . ..
أنْظُرهُ / لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف وَرَقَة / 41 ...
( قلْتُ : والحديث المشار إليه صحيح ؛ هو في الأحكام الشرعية الكبرى للحافظ عبد الحق الإشبيلي ج 03 ورقة / 156 ) ..
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
وإذا عَلِمَ الرجلُ أن المخطوبة لا تصلي : كان تزوُّجُه أشَرَّ ممّا إذا علِمَ أنها قَحْبةٌ أو سارقةٌ أو شاربةُ خمر ..
فإن تاركَ الصلاة : شرٌّ من السارق والزاني باتفاق العلماء ..
إذْ تاركُ الصلاة سواءٌ كان رجلاً أو امرأةً يَجِبُ قتلُه عند جمهور العلماء : كمالكٍ والشافعيّ وأحمد . ..
أنظره / جامع المسائل ج 04 ورقة / 142 ...
ومِنَ المسائل المهمة لعامة الأمة ...
منها ...
رَوَى الحافظ أبو حَاتِمٍ ابنُ حبّان البُستيّ عليهِ رَحَمَات الله بسندهِ إلى أَبِي سَلَمَةَ /
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ / دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَخَذَتْكَ أمُّ مِلْدَمٍ ؟؟؟
قَالَ : وَمَا أمُّ مِلْدَمٍ ؟؟؟
قَالَ : حَرٌّ يَكُونُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ ..
قَالَ : وَمَا وَجَدْتُ هَذَا قَطُّ ..
قَالَ : فَهَلْ وَجَدْتَ هَذَا الصُّدَاعَ ؟؟؟
قَالَ : وَمَا الصُّدَاعُ ؟؟؟
قَالَ : عِرْقٌ يَضْرِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي رَأْسِهِ ..
قَالَ : وَمَا وَجَدْتَ هَذَا قَطُّ ..
فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ من أهل النار : فلينظر إلى هذا . ..
( الحديث قال فيه العلاّمة الألبانيّ في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان برقم / 2905 ج 04 وَرَقَة / 460 : حسنٌ صحيح ) ..
قال الحافظ ابن حبّان البُستيّ /
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا .. .
لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا : الزَّجْرُ عَنِ الرُّكُونِ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ ؛ وَقِلَّةِ الصَّبْرِ عَلَى ضِدِّهِ ..
وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ جَعَلَ الْعِلَلَ ـ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا ـ وَالْغُمُومِ وَالْأَحْزَانِ :،سَبَبَ تَكْفِيرِ الْخَطَايَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ ..
فَأَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْلَامَ أُمَّتِهِ أَنَّ الْمَرْءَ : لَا يَكَادُ يَتَعَرَّى عَنْ مُقَارَفَةِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فِي أَيَّامِهِ وَلَيَالِيهِ ؛ وَإِيجَابِ النَّارِ لَهُ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يُتَفَضَّلَ عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ ..
فَكَأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ : مُرْتَهَنٌ بِمَا كَسَبَتْ يَدَاهُ ..
وَالْعِلَلُ : تُكَفَّرُ بَعْضُهَا عَنْهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا..
لَا أَنَّ مَنْ عُوفِيَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا : يَكُونُ مِنْ أهل النار . ..
أنْظُرهُ / التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ج 04 وَرَقَة / 460 ...
ومنها ...
وقال الحافظ زينُ الدين ابن رجب الحنبليّ البغدادي ثم الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
وكان أول ما ابتدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرضه : وجع رأسه ..
ولهذا خطب : وقد عصب رأسه بعصابة دسماء ..
وكان صداع الرأس والشقيقة : يعتريه كثيراً في حياته ..
ويتألم منه : أياماً ..
وصداع الرأس : من علامات أهل الإيمان وأهل الجنة . ..
أنْظُرهُ / لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف وَرَقَة / 105 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قيام الليل فيه فائدتان عظيمتان : الإقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به وقد قال الله عز وجل: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ ..
وتكفير : الذنوب والخطايا ؛ فإن بني آدم يخطئون بالليل والنهار فيحتاجون إلى الإستكثار من مكفرات الخطايا ..
وقيام الليل : من أعظم المكفرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل : قيام العبد في جوف الليل يكفر الخطيئة ثم تلا : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ ..
خرجه الإمام أحمد وغيره . ..
أنْظُرهُ / لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف وَرَقَة / 41 ...
( قلْتُ : والحديث المشار إليه صحيح ؛ هو في الأحكام الشرعية الكبرى للحافظ عبد الحق الإشبيلي ج 03 ورقة / 156 ) ..
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
وإذا عَلِمَ الرجلُ أن المخطوبة لا تصلي : كان تزوُّجُه أشَرَّ ممّا إذا علِمَ أنها قَحْبةٌ أو سارقةٌ أو شاربةُ خمر ..
فإن تاركَ الصلاة : شرٌّ من السارق والزاني باتفاق العلماء ..
إذْ تاركُ الصلاة سواءٌ كان رجلاً أو امرأةً يَجِبُ قتلُه عند جمهور العلماء : كمالكٍ والشافعيّ وأحمد . ..
أنظره / جامع المسائل ج 04 ورقة / 142 ...