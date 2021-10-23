من درر السلف...الحلقة رقم 459

الحمد لله ...ومِنَ المسائل المهمة لعامة الأمة ...منها ...رَوَى الحافظ أبو حَاتِمٍ ابنُ حبّان البُستيّ عليهِ رَحَمَات الله بسندهِ إلى أَبِي سَلَمَةَ /عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ / دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَخَذَتْكَ أمُّ مِلْدَمٍ ؟؟؟قَالَ : وَمَا أمُّ مِلْدَمٍ ؟؟؟قَالَ : حَرٌّ يَكُونُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ ..قَالَ : وَمَا وَجَدْتُ هَذَا قَطُّ ..قَالَ : فَهَلْ وَجَدْتَ هَذَا الصُّدَاعَ ؟؟؟قَالَ : وَمَا الصُّدَاعُ ؟؟؟قَالَ : عِرْقٌ يَضْرِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي رَأْسِهِ ..قَالَ : وَمَا وَجَدْتَ هَذَا قَطُّ ..فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ من أهل النار : فلينظر إلى هذا . ..( الحديث قال فيه العلاّمة الألبانيّ في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان برقم / 2905 ج 04 وَرَقَة / 460 : حسنٌ صحيح ) ..قال الحافظ ابن حبّان البُستيّ /قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا .. .لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيْءٍ مُرَادُهَا : الزَّجْرُ عَنِ الرُّكُونِ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ ؛ وَقِلَّةِ الصَّبْرِ عَلَى ضِدِّهِ ..وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ جَعَلَ الْعِلَلَ ـ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا ـ وَالْغُمُومِ وَالْأَحْزَانِ :،سَبَبَ تَكْفِيرِ الْخَطَايَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ ..فَأَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْلَامَ أُمَّتِهِ أَنَّ الْمَرْءَ : لَا يَكَادُ يَتَعَرَّى عَنْ مُقَارَفَةِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فِي أَيَّامِهِ وَلَيَالِيهِ ؛ وَإِيجَابِ النَّارِ لَهُ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يُتَفَضَّلَ عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ ..فَكَأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ : مُرْتَهَنٌ بِمَا كَسَبَتْ يَدَاهُ ..وَالْعِلَلُ : تُكَفَّرُ بَعْضُهَا عَنْهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا..لَا أَنَّ مَنْ عُوفِيَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا : يَكُونُ مِنْ أهل النار . ..أنْظُرهُ / التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ج 04 وَرَقَة / 460 ...ومنها ...وقال الحافظ زينُ الدين ابن رجب الحنبليّ البغدادي ثم الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /وكان أول ما ابتدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرضه : وجع رأسه ..ولهذا خطب : وقد عصب رأسه بعصابة دسماء ..وكان صداع الرأس والشقيقة : يعتريه كثيراً في حياته ..ويتألم منه : أياماً ..وصداع الرأس : من علامات أهل الإيمان وأهل الجنة . ..أنْظُرهُ / لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف وَرَقَة / 105 ...ومنها ...وقال أيضاً /قيام الليل فيه فائدتان عظيمتان : الإقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به وقد قال الله عز وجل: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ ..وتكفير : الذنوب والخطايا ؛ فإن بني آدم يخطئون بالليل والنهار فيحتاجون إلى الإستكثار من مكفرات الخطايا ..وقيام الليل : من أعظم المكفرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل : قيام العبد في جوف الليل يكفر الخطيئة ثم تلا : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ ..خرجه الإمام أحمد وغيره . ..أنْظُرهُ / لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف وَرَقَة / 41 ...( قلْتُ : والحديث المشار إليه صحيح ؛ هو في الأحكام الشرعية الكبرى للحافظ عبد الحق الإشبيلي ج 03 ورقة / 156 ) ..ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /وإذا عَلِمَ الرجلُ أن المخطوبة لا تصلي : كان تزوُّجُه أشَرَّ ممّا إذا علِمَ أنها قَحْبةٌ أو سارقةٌ أو شاربةُ خمر ..فإن تاركَ الصلاة : شرٌّ من السارق والزاني باتفاق العلماء ..إذْ تاركُ الصلاة سواءٌ كان رجلاً أو امرأةً يَجِبُ قتلُه عند جمهور العلماء : كمالكٍ والشافعيّ وأحمد . ..أنظره / جامع المسائل ج 04 ورقة / 142 ...