من درر السلف... الحلقة رقم 460

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن فرائد العلم ودررهِ ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخُ الإسلام النُميريّ ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله /
إذا كان الناسُ كلُّهم يُنكِرون أن يتزوَّجَ الرجلُ بسارقةٍ أو زانيةٍ أو شاربةِ خمر ونحو ذلك ؛ فيجبُ أن يكون إنكارُهم لِتزوُّجِ من لا تصلِّي : أعظمَ وأعظمَ باتفاق الأئمة ..
فإنّ التي لا تصلي : شرٌّ من الزانية والسارقة وشاربة الخمر . ..
🥀 أنْظُرهُ /جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 142 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى / { الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ } ..
قال / أي : النساء الخبيثات للرجال الخبيثين ..
والنساء الطيبات : للرجال الطيبين ..
والخبيثة : هي الفاجرة ..
فهي للرجل : الخبيث الفاجر ..
والخُبْثُ إنْ قيلَ المرادُ به : الزنا ؛ دل على أن تزوجَ الزانيةِ لا يجوزُ حتى تتوب ؛ وهو أصحُّ قولَي العلماء . ..
🥀 أنْظُرهُ /جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 142 - 143 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فيمن لا يُصلِّي هل تُجَابُ دعوتُه إذا دعَا أحدًا ؟؟؟
الجواب / أما من لا يصلي : فلا ينبغي أن يُسلَّم عليه ..
ولا تُجابُ : دعوتُه ..
بل هو مستحقٌ : للقتل ..
فإذا هُجِرَ فلم يُسَلم عليه ولم تُجَبْ دعوتُه : كان ذلك أخفَّ ما يُعاقَبُ به . ..
🥀 أنْظُرهُ /جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 145 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
لا يجوز لنا : أن نيأس ..
بل علينا : أن نطيل النفس ..
وستكون العاقبة : للمتقين ..
فالأمل دافع قوي : للمضي في الدعوة والسعي في إنجاحها ..
كما أن اليأس : سبب للفشل والتأخر في الدعوة . ..
🥀 أنظره / مجموع فتاويه ج 07 ورقة / 48 ... 🌾🌾🌾
 
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