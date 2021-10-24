من درر السلف... الحلقة رقم 460

الحمد لله ...ومن فرائد العلم ودررهِ ...منها ...قال شيخُ الإسلام النُميريّ ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله /إذا كان الناسُ كلُّهم يُنكِرون أن يتزوَّجَ الرجلُ بسارقةٍ أو زانيةٍ أو شاربةِ خمر ونحو ذلك ؛ فيجبُ أن يكون إنكارُهم لِتزوُّجِ من لا تصلِّي : أعظمَ وأعظمَ باتفاق الأئمة ..فإنّ التي لا تصلي : شرٌّ من الزانية والسارقة وشاربة الخمر . ..أنْظُرهُ /جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 142 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى / { الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ } ..قال / أي : النساء الخبيثات للرجال الخبيثين ..والنساء الطيبات : للرجال الطيبين ..والخبيثة : هي الفاجرة ..فهي للرجل : الخبيث الفاجر ..والخُبْثُ إنْ قيلَ المرادُ به : الزنا ؛ دل على أن تزوجَ الزانيةِ لا يجوزُ حتى تتوب ؛ وهو أصحُّ قولَي العلماء . ..أنْظُرهُ /جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 142 - 143 ...ومنها ...وقال أيضاً /فيمن لا يُصلِّي هل تُجَابُ دعوتُه إذا دعَا أحدًا ؟؟؟الجواب / أما من لا يصلي : فلا ينبغي أن يُسلَّم عليه ..ولا تُجابُ : دعوتُه ..بل هو مستحقٌ : للقتل ..فإذا هُجِرَ فلم يُسَلم عليه ولم تُجَبْ دعوتُه : كان ذلك أخفَّ ما يُعاقَبُ به . ..أنْظُرهُ /جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 145 ...ومنها ...قال شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /لا يجوز لنا : أن نيأس ..بل علينا : أن نطيل النفس ..وستكون العاقبة : للمتقين ..فالأمل دافع قوي : للمضي في الدعوة والسعي في إنجاحها ..كما أن اليأس : سبب للفشل والتأخر في الدعوة . ..أنظره / مجموع فتاويه ج 07 ورقة / 48 ...