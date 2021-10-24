kema_misr34
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 3 أكتوبر 2021
- المشاركات
- 6
- النقاط
- 3
- العمر
- 39
- محل الإقامة
- germany
- الجنس
- ذكر
السمنة مشكلة متنامية في الولايات المتحدة. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، ما يقرب من ثلث البالغين يعانون من السمنة المفرطة. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فمن المهم أن تتخذ خطوات لمعالجة مشاكل وزنك.
جراحة السمنة هي نوع من جراحات علاج البدانة التي تساعد الأشخاص على إنقاص الوزن. أكثر أنواع جراحات السمنة شيوعًا هي: المجازة المعدية ، وربط المعدة ، وتكميم المعدة.
هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند اختيار جراح السمنة. تأكد من اختيارك لطبيب من ذوي الخبرة ومعتمد من مجلس الإدارة وينتمي إلى مستشفى مرموق. من المهم أيضًا السؤال عن معدل نجاح الطبيب وقراءة آراء المرضى من المرضى السابقين.
عند اختيار جراح السمنة ، من المهم طرح الأسئلة. كلما زادت معرفتك بالعملية والجراح ، كانت فرصك في الحصول على نتائج جيدة أفضل.
يعد اختيار أفضل جراح سمنة لك أو لطفلك قرارًا مهمًا للغاية. تريد أن تختار طبيبًا لديه خبرة في علاج السمنة ومساعدة المرضى على تحقيق النتائج التي يريدونها.
السمنة مشكلة صحية خطيرة. إذا كنت تعاني من السمنة ، يجب أن تتخذ خطوات لإنقاص الوزن وتحسين صحتك. أفضل نهج هو نهج متعدد التخصصات بما في ذلك النظام الغذائي والتمارين الرياضية وتعديل السلوك والجراحة في بعض الأحيان.
إذا كنت تفكر في إجراء جراحة لعلاج البدانة ، فمن المهم أن تجد جراحًا معتمدًا من قبل المجلس الأمريكي لجراحة السمنة ولديه الكثير من الخبرة في إجراء إجراءات علاج السمنة.
جراحة السمنة هي نوع من جراحات علاج البدانة التي تساعد الأشخاص على إنقاص الوزن. أكثر أنواع جراحات السمنة شيوعًا هي: المجازة المعدية ، وربط المعدة ، وتكميم المعدة.
هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند اختيار جراح السمنة. تأكد من اختيارك لطبيب من ذوي الخبرة ومعتمد من مجلس الإدارة وينتمي إلى مستشفى مرموق. من المهم أيضًا السؤال عن معدل نجاح الطبيب وقراءة آراء المرضى من المرضى السابقين.
عند اختيار جراح السمنة ، من المهم طرح الأسئلة. كلما زادت معرفتك بالعملية والجراح ، كانت فرصك في الحصول على نتائج جيدة أفضل.
يعد اختيار أفضل جراح سمنة لك أو لطفلك قرارًا مهمًا للغاية. تريد أن تختار طبيبًا لديه خبرة في علاج السمنة ومساعدة المرضى على تحقيق النتائج التي يريدونها.
السمنة مشكلة صحية خطيرة. إذا كنت تعاني من السمنة ، يجب أن تتخذ خطوات لإنقاص الوزن وتحسين صحتك. أفضل نهج هو نهج متعدد التخصصات بما في ذلك النظام الغذائي والتمارين الرياضية وتعديل السلوك والجراحة في بعض الأحيان.
إذا كنت تفكر في إجراء جراحة لعلاج البدانة ، فمن المهم أن تجد جراحًا معتمدًا من قبل المجلس الأمريكي لجراحة السمنة ولديه الكثير من الخبرة في إجراء إجراءات علاج السمنة.