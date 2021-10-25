من درر السلف....الحلقة رقم 461

إلياس
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الحمد لله ...
ومن فرائد العلم ودررهِ ...
منها ...
قال شيخُ الإسلام النُميريّ الدمشقيّ ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال بعض العلماء :
وفي معنى ذلك ما يفعلُه بعضُ الناس من إخراجِ الصدقات مع الجنازة : من غنم أو خبز أو غير ذلك ..
وهذا فيه : عدةُ مفاسدَ ..
منها : أن مُشَيعي الجنازة تَشتغِلُ قلوبُهم بذلك ..
الثاني : أنه يتبعُ الميتَ من ليس له غرض إلاّ في أخذِ ذلك ..
الثالث : أنهم يختصمون عليها ..
الرابع : أنه يأخذها الغالبُ غيرَ مستحق ويُحرَمُ المستحق ..
لخامس : أنه قد يكون على الميتِ دَينٌ أو في ورثتِه صغارٌ ..
السادس؟: أنها تُصنَع رياءً ..
فمن أحبَّ أن ينفعَ ميّتَه بصدقةٍ عنه : فليتصدقْ بما يسَّره الله تعالى على من يثيبه الله بالصدقة عليه ..
فإن الصدقةَ إذا وصلتْ إلى المستحقّ الذي ينتفع بها محمولةً إليه : كان أعظمَ للأجر والثواب ..
وكان في ذلك : اتباعٌ للسنة ؛ والتخلصُ من البدعة . ..
أنْظُرهُ /جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 151 - 152 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
( وهذه فائدة عزيزة )
إخراجُ الصدقة مع الجنازةِ : فبدعة مكروهةٌ ..
وهو يشبه الذبح : عند القبر ..
وهذا مما نَهى عنه النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما في السنن عنه : أنه نهى عن العَقْر عند القبر . ..
وتفسيرُ ذلك : أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات فيهم كبيرٌ عَقَروا عند قبره ناقة أو بقرة أو شاة أو نحو ذلك ؛ فنهى النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك . ..
أنْظُرهُ /جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 151 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله في قوله تعالى /
( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) ..
قال / فالدلوك : الزوال عند أكثر السلف ؛ وهو الصواب ..
يقال / دَلَكَتْ : وهي الشمسُ إذا زالت ..
وغسق الليل : إجتماع الليل وظلمتُه ..
فالأول يتناول : الظهر والعصر تناولاً واحدًا ..
والثاني يتناول : المغرب والعشاء تناولاً واحداً ..
ثم قال / ( وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ ) وهي : صلاة مفردة لا تُجمَعُ ولا تُقْصَر . ..
أنْظُرهُ /جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 343 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ له /
أن المغفرةَ مشروطة : بالإيمان ..
فلا تكون : إلاّ لأهل الإيمان ..
بخلاف العافية والرزق والهداية العامة : فإنها تحصلُ بدون الإيمان ..
فإن الكافر قد يهديه الله : فيصير مؤمنًا ..
وقد يُعافيه ويرزقه : مع كفره ..
وقد يُجابُ : دعاؤه ..
والمغفرةُ إنما هي : للمؤمنين ؛ فهي النهاية . ..
أنْظُرهُ /جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 276 ...
ومن فرائد العلم ودررهِ ...
منها ...
قال شيخُ الإسلام النُميريّ الدمشقيّ ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال بعض العلماء :
وفي معنى ذلك ما يفعلُه بعضُ الناس من إخراجِ الصدقات مع الجنازة : من غنم أو خبز أو غير ذلك ..
وهذا فيه : عدةُ مفاسدَ ..
منها : أن مُشَيعي الجنازة تَشتغِلُ قلوبُهم بذلك ..
الثاني : أنه يتبعُ الميتَ من ليس له غرض إلاّ في أخذِ ذلك ..
الثالث : أنهم يختصمون عليها ..
الرابع : أنه يأخذها الغالبُ غيرَ مستحق ويُحرَمُ المستحق ..
لخامس : أنه قد يكون على الميتِ دَينٌ أو في ورثتِه صغارٌ ..
السادس؟: أنها تُصنَع رياءً ..
فمن أحبَّ أن ينفعَ ميّتَه بصدقةٍ عنه : فليتصدقْ بما يسَّره الله تعالى على من يثيبه الله بالصدقة عليه ..
فإن الصدقةَ إذا وصلتْ إلى المستحقّ الذي ينتفع بها محمولةً إليه : كان أعظمَ للأجر والثواب ..
وكان في ذلك : اتباعٌ للسنة ؛ والتخلصُ من البدعة . ..
أنْظُرهُ /جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 151 - 152 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
( وهذه فائدة عزيزة )
إخراجُ الصدقة مع الجنازةِ : فبدعة مكروهةٌ ..
وهو يشبه الذبح : عند القبر ..
وهذا مما نَهى عنه النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما في السنن عنه : أنه نهى عن العَقْر عند القبر . ..
وتفسيرُ ذلك : أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات فيهم كبيرٌ عَقَروا عند قبره ناقة أو بقرة أو شاة أو نحو ذلك ؛ فنهى النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك . ..
أنْظُرهُ /جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 151 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله في قوله تعالى /
( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) ..
قال / فالدلوك : الزوال عند أكثر السلف ؛ وهو الصواب ..
يقال / دَلَكَتْ : وهي الشمسُ إذا زالت ..
وغسق الليل : إجتماع الليل وظلمتُه ..
فالأول يتناول : الظهر والعصر تناولاً واحدًا ..
والثاني يتناول : المغرب والعشاء تناولاً واحداً ..
ثم قال / ( وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ ) وهي : صلاة مفردة لا تُجمَعُ ولا تُقْصَر . ..
أنْظُرهُ /جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 343 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ له /
أن المغفرةَ مشروطة : بالإيمان ..
فلا تكون : إلاّ لأهل الإيمان ..
بخلاف العافية والرزق والهداية العامة : فإنها تحصلُ بدون الإيمان ..
فإن الكافر قد يهديه الله : فيصير مؤمنًا ..
وقد يُعافيه ويرزقه : مع كفره ..
وقد يُجابُ : دعاؤه ..
والمغفرةُ إنما هي : للمؤمنين ؛ فهي النهاية . ..
أنْظُرهُ /جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 276 ...