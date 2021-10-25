من درر السلف....الحلقة رقم 461

الحمد لله ...ومن فرائد العلم ودررهِ ...منها ...قال شيخُ الإسلام النُميريّ الدمشقيّ ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قال بعض العلماء :وفي معنى ذلك ما يفعلُه بعضُ الناس من إخراجِ الصدقات مع الجنازة : من غنم أو خبز أو غير ذلك ..وهذا فيه : عدةُ مفاسدَ ..منها : أن مُشَيعي الجنازة تَشتغِلُ قلوبُهم بذلك ..الثاني : أنه يتبعُ الميتَ من ليس له غرض إلاّ في أخذِ ذلك ..الثالث : أنهم يختصمون عليها ..الرابع : أنه يأخذها الغالبُ غيرَ مستحق ويُحرَمُ المستحق ..لخامس : أنه قد يكون على الميتِ دَينٌ أو في ورثتِه صغارٌ ..السادس؟: أنها تُصنَع رياءً ..فمن أحبَّ أن ينفعَ ميّتَه بصدقةٍ عنه : فليتصدقْ بما يسَّره الله تعالى على من يثيبه الله بالصدقة عليه ..فإن الصدقةَ إذا وصلتْ إلى المستحقّ الذي ينتفع بها محمولةً إليه : كان أعظمَ للأجر والثواب ..وكان في ذلك : اتباعٌ للسنة ؛ والتخلصُ من البدعة . ..أنْظُرهُ /جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 151 - 152 ...ومنها ...وقال أيضاً /( وهذه فائدة عزيزة )إخراجُ الصدقة مع الجنازةِ : فبدعة مكروهةٌ ..وهو يشبه الذبح : عند القبر ..وهذا مما نَهى عنه النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما في السنن عنه : أنه نهى عن العَقْر عند القبر . ..وتفسيرُ ذلك : أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات فيهم كبيرٌ عَقَروا عند قبره ناقة أو بقرة أو شاة أو نحو ذلك ؛ فنهى النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك . ..أنْظُرهُ /جامع المسائل ج 04 وَرَقَة / 151 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله في قوله تعالى /( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) ..قال / فالدلوك : الزوال عند أكثر السلف ؛ وهو الصواب ..يقال / دَلَكَتْ : وهي الشمسُ إذا زالت ..وغسق الليل : إجتماع الليل وظلمتُه ..فالأول يتناول : الظهر والعصر تناولاً واحدًا ..والثاني يتناول : المغرب والعشاء تناولاً واحداً ..ثم قال / ( وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ ) وهي : صلاة مفردة لا تُجمَعُ ولا تُقْصَر . ..أنْظُرهُ /جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 343 ...ومنها ...وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ له /أن المغفرةَ مشروطة : بالإيمان ..فلا تكون : إلاّ لأهل الإيمان ..بخلاف العافية والرزق والهداية العامة : فإنها تحصلُ بدون الإيمان ..فإن الكافر قد يهديه الله : فيصير مؤمنًا ..وقد يُعافيه ويرزقه : مع كفره ..وقد يُجابُ : دعاؤه ..والمغفرةُ إنما هي : للمؤمنين ؛ فهي النهاية . ..أنْظُرهُ /جامع المسائل ج 06 وَرَقَة / 276 ...