من درر السلف...الحلقة رقم 462

إلياس
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الحمد لله ...
ومن فرائد العلم ودررهِ ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ عليه رَحَمَات الله /
على العبد الصدقة والإحسان ما أمكنه ..
فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاء ؛ ودفع العين وشر الحاسد ..
ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديماً وحديثاً : لكفى به ..
فما يكاد العين والحسد والأذى : يتسلط على محسن متصدق ..
وإن أصابه شيء من ذلك : كان معاملاً فيه باللطف والمعونة والتأييد ..
وكانت له فيه : العاقبة الحميدة ..
فالمحسن المتصدق : في خفارة إحسانه ..
وصدقته عليه من الله : جنة واقية ..
وحصن : حصين . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 243 ...
( الخُفارة : الحراسة ) ..
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وقد تنازعوا في الجهر والمخافتة في الصلوات : هل هما واجبانِ تَبطُل الصلاةُ بتعمُّدِ مخالفتهما ؛ أم هما سنة ؟؟؟
وفي ذلك خلافٌ مشهورٌ في مذهب : مالكٍ وأحمد وغيرهما ..
والمشهور أنهما : سنة ..
وكذلك دعاء الإستفتاح : سنة . ..
أنظره / جامع المسائل ج 06 ورقة / 283 ...
ومنها ...
قَالَ الحافظ أبو محمّد ابنُ حَزم الأندلسي عليه رَحَمَات الله عليه /
لَم أجِدَ سَبِيلًا لِـطَردِ الهَمَّ عَن نَفسِي : إلاّ فِي
التَّوجُهِ إلى اللهِ عَزَّ وَجَل بِالعَمَلِ للآخِرة . ..
أنظره / الأخلاقُ والسِّير ورقة / 88 ...
ومنها ...
قَالَ الحافظ إِبْنُ قُدَامَة المقدسيّ عليه رَحَمَات الله /
مَنْ وَجَدَ خُلْسَةً فِيٰ وَقْتٍ : فَلْيَغْتَنِمْ كَثْرَة الْقِرَاءَةِ لِلقُرآن لِيَفُوزَ بِكَثْرَةِ الثَّوَابِ . ..
أنْظُرهُ / مُخْتَصَر مِنْهَاج الْقَاصِدِين ج 01 وَرَقَة / 52 ...
ومنها ...
قال الحافظ زين الدين ابن رجب البغدادي ثم الدمشقيّ الحنبلي عليه رَحَمَات الله /
وأفضل الأعمال : خشية الله في السر والعلانية ..
وخشية الله في السر إنما تصدر : عن قوة إيمان ؛ ومجاهدة للنفس والهوى ..
فإن الهوى يدعو في الخلوة : إلى المعاصي ..
ولهذا قيل / إن من أعز الأشياء : الورع في الخلوة . ..
أنظره / شرح البخاري ج 04 وَرَقَة / 50 ...
ومن فرائد العلم ودررهِ ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ عليه رَحَمَات الله /
على العبد الصدقة والإحسان ما أمكنه ..
فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاء ؛ ودفع العين وشر الحاسد ..
ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديماً وحديثاً : لكفى به ..
فما يكاد العين والحسد والأذى : يتسلط على محسن متصدق ..
وإن أصابه شيء من ذلك : كان معاملاً فيه باللطف والمعونة والتأييد ..
وكانت له فيه : العاقبة الحميدة ..
فالمحسن المتصدق : في خفارة إحسانه ..
وصدقته عليه من الله : جنة واقية ..
وحصن : حصين . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 243 ...
( الخُفارة : الحراسة ) ..
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وقد تنازعوا في الجهر والمخافتة في الصلوات : هل هما واجبانِ تَبطُل الصلاةُ بتعمُّدِ مخالفتهما ؛ أم هما سنة ؟؟؟
وفي ذلك خلافٌ مشهورٌ في مذهب : مالكٍ وأحمد وغيرهما ..
والمشهور أنهما : سنة ..
وكذلك دعاء الإستفتاح : سنة . ..
أنظره / جامع المسائل ج 06 ورقة / 283 ...
ومنها ...
قَالَ الحافظ أبو محمّد ابنُ حَزم الأندلسي عليه رَحَمَات الله عليه /
لَم أجِدَ سَبِيلًا لِـطَردِ الهَمَّ عَن نَفسِي : إلاّ فِي
التَّوجُهِ إلى اللهِ عَزَّ وَجَل بِالعَمَلِ للآخِرة . ..
أنظره / الأخلاقُ والسِّير ورقة / 88 ...
ومنها ...
قَالَ الحافظ إِبْنُ قُدَامَة المقدسيّ عليه رَحَمَات الله /
مَنْ وَجَدَ خُلْسَةً فِيٰ وَقْتٍ : فَلْيَغْتَنِمْ كَثْرَة الْقِرَاءَةِ لِلقُرآن لِيَفُوزَ بِكَثْرَةِ الثَّوَابِ . ..
أنْظُرهُ / مُخْتَصَر مِنْهَاج الْقَاصِدِين ج 01 وَرَقَة / 52 ...
ومنها ...
قال الحافظ زين الدين ابن رجب البغدادي ثم الدمشقيّ الحنبلي عليه رَحَمَات الله /
وأفضل الأعمال : خشية الله في السر والعلانية ..
وخشية الله في السر إنما تصدر : عن قوة إيمان ؛ ومجاهدة للنفس والهوى ..
فإن الهوى يدعو في الخلوة : إلى المعاصي ..
ولهذا قيل / إن من أعز الأشياء : الورع في الخلوة . ..
أنظره / شرح البخاري ج 04 وَرَقَة / 50 ...