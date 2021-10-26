من درر السلف...الحلقة رقم 462

الحمد لله ...ومن فرائد العلم ودررهِ ...منها ...قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ عليه رَحَمَات الله /على العبد الصدقة والإحسان ما أمكنه ..فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاء ؛ ودفع العين وشر الحاسد ..ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديماً وحديثاً : لكفى به ..فما يكاد العين والحسد والأذى : يتسلط على محسن متصدق ..وإن أصابه شيء من ذلك : كان معاملاً فيه باللطف والمعونة والتأييد ..وكانت له فيه : العاقبة الحميدة ..فالمحسن المتصدق : في خفارة إحسانه ..وصدقته عليه من الله : جنة واقية ..وحصن : حصين . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 243 ...( الخُفارة : الحراسة ) ..ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وقد تنازعوا في الجهر والمخافتة في الصلوات : هل هما واجبانِ تَبطُل الصلاةُ بتعمُّدِ مخالفتهما ؛ أم هما سنة ؟؟؟وفي ذلك خلافٌ مشهورٌ في مذهب : مالكٍ وأحمد وغيرهما ..والمشهور أنهما : سنة ..وكذلك دعاء الإستفتاح : سنة . ..أنظره / جامع المسائل ج 06 ورقة / 283 ...ومنها ...قَالَ الحافظ أبو محمّد ابنُ حَزم الأندلسي عليه رَحَمَات الله عليه /لَم أجِدَ سَبِيلًا لِـطَردِ الهَمَّ عَن نَفسِي : إلاّ فِيالتَّوجُهِ إلى اللهِ عَزَّ وَجَل بِالعَمَلِ للآخِرة . ..أنظره / الأخلاقُ والسِّير ورقة / 88 ...ومنها ...قَالَ الحافظ إِبْنُ قُدَامَة المقدسيّ عليه رَحَمَات الله /مَنْ وَجَدَ خُلْسَةً فِيٰ وَقْتٍ : فَلْيَغْتَنِمْ كَثْرَة الْقِرَاءَةِ لِلقُرآن لِيَفُوزَ بِكَثْرَةِ الثَّوَابِ . ..أنْظُرهُ / مُخْتَصَر مِنْهَاج الْقَاصِدِين ج 01 وَرَقَة / 52 ...ومنها ...قال الحافظ زين الدين ابن رجب البغدادي ثم الدمشقيّ الحنبلي عليه رَحَمَات الله /وأفضل الأعمال : خشية الله في السر والعلانية ..وخشية الله في السر إنما تصدر : عن قوة إيمان ؛ ومجاهدة للنفس والهوى ..فإن الهوى يدعو في الخلوة : إلى المعاصي ..ولهذا قيل / إن من أعز الأشياء : الورع في الخلوة . ..أنظره / شرح البخاري ج 04 وَرَقَة / 50 ...