اعلانات توظيف بعديد من ولايات الوطن بالقطاع الخاص والعمومي والاقتصادي

karimes
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 19 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 230
- النقاط
- 513
- العمر
- 42
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
إعلان توظيف بالمدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة باتنة
عرض عمل 100 منصب بولاية البيض
عرض عمل بالشركة سونالغاز بولاية برج بوعريريج
عرض عمل بالشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز جانت
عرض بالشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز أولاد جلال
عرض عمل بشركة دانون Danone Djurdjura Algérie
إعلان عن توظيف خارجي بالمركز الجامعي مغنية.
إعلان مسابقة توظيف بالمديرية التربية المسيلة
إعلان توظيف بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية
إعلان مسابقة توظيف بالوكالة الوطنية لزرع الأعضاء
إعلان توظيف بوزارة الثقافة
عرض عمل 100 منصب بولاية البيض
عرض عمل بالشركة سونالغاز بولاية برج بوعريريج
عرض عمل بالشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز جانت
عرض بالشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز أولاد جلال
عرض عمل بشركة دانون Danone Djurdjura Algérie
إعلان عن توظيف خارجي بالمركز الجامعي مغنية.
إعلان مسابقة توظيف بالمديرية التربية المسيلة
إعلان توظيف بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية
إعلان مسابقة توظيف بالوكالة الوطنية لزرع الأعضاء
إعلان توظيف بوزارة الثقافة