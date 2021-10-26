اعلانات توظيف بعديد من ولايات الوطن بالقطاع الخاص والعمومي والاقتصادي

karimes

karimes

:: عضو مُشارك ::
إنضم
19 سبتمبر 2020
المشاركات
230
النقاط
513
العمر
42
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
إعلان توظيف بالمدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة باتنة
عرض عمل 100 منصب بولاية البيض
عرض عمل بالشركة سونالغاز بولاية برج بوعريريج
عرض عمل بالشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز جانت
عرض بالشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز أولاد جلال
عرض عمل بشركة دانون Danone Djurdjura Algérie
إعلان عن توظيف خارجي بالمركز الجامعي مغنية.
إعلان مسابقة توظيف بالمديرية التربية المسيلة
إعلان توظيف بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية
إعلان مسابقة توظيف بالوكالة الوطنية لزرع الأعضاء
إعلان توظيف بوزارة الثقافة
 
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