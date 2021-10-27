من درر السلف...الحلقة رقم 463

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 17,110
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن فرائد العلم والدرر والفوائد ...
منها ...
( متى يجوز للمصلي أن يتجه إلى غير جهة القبلة في الصلاة )
قال شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
المسألة الأولى :
إذا كان عاجزاً : كمريض ؛ وجهه إلى غير القبلة ؛ ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة ؛ فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال .. .. ..
المسألة الثانية :
إذا كان في شدة الخوف : كإنسان هارب من عدو ؛ أو هارب من سبع ؛ أو هارب من سيل يغرقه ؛ فهنا يصلي حيث كان وجهه .. .. ..
المسألة الثالثة :
في النافلة في السفر سواء كان على طائرة ؛ أو على سيارة ؛ أو على بعير : فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل ..
مثل : الوتر وصلاة الليل والضحى وما أشبه ذلك .. .. .. .
أنظره / مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين ج 12 ورقة / 430 - 431 - 432 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فلا بد أن نبين للناس أن من كمال الدين : كمال الخُلُق كما صحّ عن النبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال / أكمل المؤمنين إيماناً : أحسنهم خلقاً .. .
وعلى هذا / فكل من كان ناقص الخلق : فهو ناقص الدين ..
فكمال الدين : بكمال الخلق . ..
أنظره / مكارم الأخلاق ورقة / 52 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
حسن الخلق بالطبع : لا يزول عن الإنسان ..
لكن حسن الخلق بالتطبع : قد يفوت الإنسان في مواطن كثيرة ..
لأنه يحتاج : إلى ممارسة وإلى معاناة
وإلى رياضة ومجاهدة ؛ وإلى تذكر ذلك عند حدوث كل ما يثير الإنسان ..
ولهذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام فقال :
يا رسول الله أوصني !!!
قال : لا تغضب ..
فردد مراراً قال : لا تغضب .. .
وقال النبيّ عليه الصلاة والسلام : ليس الشديد بالصرعة ؛ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب .. .
والصرعة والذي يصرع الناس : كهُمزةٍ ولمزةٍ ..
فهمزة : الذي يهمز الناس ..
ولمزة : الذي يلمز الناس بالعيون ..
فليس الشديد هو الذي يصرع الناس ويغلبهم ؛ إنما الشديد : الذي يملك نفسه عند الغضب ؛ يتحكم فيها ويملكها في مواطن الغضب ..
وملك الإنسان نفسه عند الغضب يعتبر : من محاسن الأخلاق ..
فإذا غضبت : فلا تنفذ الغضب ؛ ولكن استعذ بالله من الشيطان الرجيم ..
وإذا كنت قائماً : فاجلس ..
وإذا كنت جالساً : فاضطجع ..
وإذا ازداد الغضب : فتوضأ حتى يزول عنك . ..
أنظره / مكارم الأخلاق ورقة / 32 - 33 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
إحياء السنن : يؤجر عليه الإنسان مرتين ..
مرة : على فعل السنة ..
ومرة : على إحياء السنة ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 528 ...
ومن فرائد العلم والدرر والفوائد ...
منها ...
( متى يجوز للمصلي أن يتجه إلى غير جهة القبلة في الصلاة )
قال شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
المسألة الأولى :
إذا كان عاجزاً : كمريض ؛ وجهه إلى غير القبلة ؛ ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة ؛ فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال .. .. ..
المسألة الثانية :
إذا كان في شدة الخوف : كإنسان هارب من عدو ؛ أو هارب من سبع ؛ أو هارب من سيل يغرقه ؛ فهنا يصلي حيث كان وجهه .. .. ..
المسألة الثالثة :
في النافلة في السفر سواء كان على طائرة ؛ أو على سيارة ؛ أو على بعير : فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل ..
مثل : الوتر وصلاة الليل والضحى وما أشبه ذلك .. .. .. .
أنظره / مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين ج 12 ورقة / 430 - 431 - 432 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فلا بد أن نبين للناس أن من كمال الدين : كمال الخُلُق كما صحّ عن النبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال / أكمل المؤمنين إيماناً : أحسنهم خلقاً .. .
وعلى هذا / فكل من كان ناقص الخلق : فهو ناقص الدين ..
فكمال الدين : بكمال الخلق . ..
أنظره / مكارم الأخلاق ورقة / 52 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
حسن الخلق بالطبع : لا يزول عن الإنسان ..
لكن حسن الخلق بالتطبع : قد يفوت الإنسان في مواطن كثيرة ..
لأنه يحتاج : إلى ممارسة وإلى معاناة
وإلى رياضة ومجاهدة ؛ وإلى تذكر ذلك عند حدوث كل ما يثير الإنسان ..
ولهذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام فقال :
يا رسول الله أوصني !!!
قال : لا تغضب ..
فردد مراراً قال : لا تغضب .. .
وقال النبيّ عليه الصلاة والسلام : ليس الشديد بالصرعة ؛ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب .. .
والصرعة والذي يصرع الناس : كهُمزةٍ ولمزةٍ ..
فهمزة : الذي يهمز الناس ..
ولمزة : الذي يلمز الناس بالعيون ..
فليس الشديد هو الذي يصرع الناس ويغلبهم ؛ إنما الشديد : الذي يملك نفسه عند الغضب ؛ يتحكم فيها ويملكها في مواطن الغضب ..
وملك الإنسان نفسه عند الغضب يعتبر : من محاسن الأخلاق ..
فإذا غضبت : فلا تنفذ الغضب ؛ ولكن استعذ بالله من الشيطان الرجيم ..
وإذا كنت قائماً : فاجلس ..
وإذا كنت جالساً : فاضطجع ..
وإذا ازداد الغضب : فتوضأ حتى يزول عنك . ..
أنظره / مكارم الأخلاق ورقة / 32 - 33 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
إحياء السنن : يؤجر عليه الإنسان مرتين ..
مرة : على فعل السنة ..
ومرة : على إحياء السنة ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 528 ...