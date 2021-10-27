من درر السلف...الحلقة رقم 463

الحمد لله ...ومن فرائد العلم والدرر والفوائد ...منها ...( متى يجوز للمصلي أن يتجه إلى غير جهة القبلة في الصلاة )قال شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /المسألة الأولى :إذا كان عاجزاً : كمريض ؛ وجهه إلى غير القبلة ؛ ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة ؛ فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال .. .. ..المسألة الثانية :إذا كان في شدة الخوف : كإنسان هارب من عدو ؛ أو هارب من سبع ؛ أو هارب من سيل يغرقه ؛ فهنا يصلي حيث كان وجهه .. .. ..المسألة الثالثة :في النافلة في السفر سواء كان على طائرة ؛ أو على سيارة ؛ أو على بعير : فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل ..مثل : الوتر وصلاة الليل والضحى وما أشبه ذلك .. .. .. .أنظره / مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين ج 12 ورقة / 430 - 431 - 432 ...ومنها ...وقال أيضاً /فلا بد أن نبين للناس أن من كمال الدين : كمال الخُلُق كما صحّ عن النبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال / أكمل المؤمنين إيماناً : أحسنهم خلقاً .. .وعلى هذا / فكل من كان ناقص الخلق : فهو ناقص الدين ..فكمال الدين : بكمال الخلق . ..أنظره / مكارم الأخلاق ورقة / 52 ...ومنها ...وقال أيضاً /حسن الخلق بالطبع : لا يزول عن الإنسان ..لكن حسن الخلق بالتطبع : قد يفوت الإنسان في مواطن كثيرة ..لأنه يحتاج : إلى ممارسة وإلى معاناةوإلى رياضة ومجاهدة ؛ وإلى تذكر ذلك عند حدوث كل ما يثير الإنسان ..ولهذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام فقال :يا رسول الله أوصني !!!قال : لا تغضب ..فردد مراراً قال : لا تغضب .. .وقال النبيّ عليه الصلاة والسلام : ليس الشديد بالصرعة ؛ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب .. .والصرعة والذي يصرع الناس : كهُمزةٍ ولمزةٍ ..فهمزة : الذي يهمز الناس ..ولمزة : الذي يلمز الناس بالعيون ..فليس الشديد هو الذي يصرع الناس ويغلبهم ؛ إنما الشديد : الذي يملك نفسه عند الغضب ؛ يتحكم فيها ويملكها في مواطن الغضب ..وملك الإنسان نفسه عند الغضب يعتبر : من محاسن الأخلاق ..فإذا غضبت : فلا تنفذ الغضب ؛ ولكن استعذ بالله من الشيطان الرجيم ..وإذا كنت قائماً : فاجلس ..وإذا كنت جالساً : فاضطجع ..وإذا ازداد الغضب : فتوضأ حتى يزول عنك . ..أنظره / مكارم الأخلاق ورقة / 32 - 33 ...ومنها ...وقال أيضاً /‏إحياء السنن : يؤجر عليه الإنسان مرتين ..مرة : على فعل السنة ..ومرة : على إحياء السنة ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 528 ...