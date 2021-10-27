kema_misr34
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عملية تكميم المعدة هي إجراء جراحي يساعدك على إنقاص الوزن عن طريق تقييد كمية الطعام التي يمكنك تناولها. يتم إنشاء كيس صغير للمعدة ، يُعرف باسم الكم ، عن طريق إزالة جزء من معدتك.
عملية تكميم المعدة هي إجراء جراحي يتضمن إزالة الجزء الأكبر من المعدة وإنشاء أنبوب جديد مما تبقى. هذا الأنبوب الجديد أصغر من المعتاد ، لذلك يشعر المرضى بالشبع مع كمية أقل من الطعام.
جراحة تكميم المعدة ، والمعروفة أيضًا باسم تكميم المعدة الرأسي ، هي إجراء جراحي يستخدم لعلاج السمنة المرضية. أثناء العملية ، تتم إزالة معظم المعدة ويتم تشكيل الجزء المتبقي من المعدة في هيكل يشبه الأنبوب يسمى "الأكمام".
عملية تكميم المعدة هي إجراء لإنقاص الوزن للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة. وهي تنطوي على إزالة حوالي 80٪ من المعدة وإنشاء معدة جديدة أصغر بنسبة 20٪ المتبقية.
جراحة تكميم المعدة هي إجراء لإنقاص الوزن حيث يتم إزالة جزء كبير من المعدة. ثم يتم تقسيم المعدة المتبقية إلى قسمين لإنشاء كيس معدة أصغر و "كم" من أنسجة المعدة.
عملية تكميم المعدة هي إجراء لإنقاص الوزن يتم فيه إزالة جزء من المعدة لتقليل قدرتها. يطلق عليه أحيانًا "تكميم المعدة" أو "تدبيس المعدة".
جراحة تكميم المعدة هي بديل لعملية تحويل المسار. يزيل جزءًا من المعدة ويخلق كيسًا صغيرًا بحجم حبة الموز. يمكن للمريض أن يأكل كميات صغيرة فقط دفعة واحدة ، بحيث يشعر بالشبع بسرعة. هذا يقلل الشهية ويساعد في إنقاص الوزن.
عملية تكميم المعدة هي إجراء جراحي يتضمن إزالة الجزء الأكبر من المعدة وإنشاء أنبوب جديد مما تبقى. هذا الأنبوب الجديد أصغر من المعتاد ، لذلك يشعر المرضى بالشبع مع كمية أقل من الطعام.
جراحة تكميم المعدة ، والمعروفة أيضًا باسم تكميم المعدة الرأسي ، هي إجراء جراحي يستخدم لعلاج السمنة المرضية. أثناء العملية ، تتم إزالة معظم المعدة ويتم تشكيل الجزء المتبقي من المعدة في هيكل يشبه الأنبوب يسمى "الأكمام".
عملية تكميم المعدة هي إجراء لإنقاص الوزن للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة. وهي تنطوي على إزالة حوالي 80٪ من المعدة وإنشاء معدة جديدة أصغر بنسبة 20٪ المتبقية.
جراحة تكميم المعدة هي إجراء لإنقاص الوزن حيث يتم إزالة جزء كبير من المعدة. ثم يتم تقسيم المعدة المتبقية إلى قسمين لإنشاء كيس معدة أصغر و "كم" من أنسجة المعدة.
عملية تكميم المعدة هي إجراء لإنقاص الوزن يتم فيه إزالة جزء من المعدة لتقليل قدرتها. يطلق عليه أحيانًا "تكميم المعدة" أو "تدبيس المعدة".
جراحة تكميم المعدة هي بديل لعملية تحويل المسار. يزيل جزءًا من المعدة ويخلق كيسًا صغيرًا بحجم حبة الموز. يمكن للمريض أن يأكل كميات صغيرة فقط دفعة واحدة ، بحيث يشعر بالشبع بسرعة. هذا يقلل الشهية ويساعد في إنقاص الوزن.