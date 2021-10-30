من درر السلف...الحلقة رقم 466

الحمد لله ...ومن فرائد العلم والدرر والفوائد ...ومنها ...قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات ربّ العباد /لو فكر الطائر في الذبح : ما حام حول القمح . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 226 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ العالمين /أعظم الرِّبْح فِي الدُّنْيَا : أَن تشغل نَفسك كل وَقت بِمَا هُوَ أولى بهَا ؛ وأنفع لَهَا فِي معادها ..كَيفَ يكون عَاقِلاً : من بَاعَ الْجنَّة بِمَا فِيهَا بِشَهْوَةِ سَاعَةٍ ؟؟؟يخرج الْعَارِفُ من الدُّنْيَا وَلم يقْض وطره من شَيْئَيْنِ : بكاؤه على نَفسه ..وثناؤه : على ربّه . ..أنْظُرهُ / الفوائد ورقة / 31 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /فعلى الإنسان أن يكون مقصودُه : نفع الخلق ..والإحسان إليهم : مطلقاً ..وهذا هو الرحمة التي بُعث بها محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ) ..وقال النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنما أنا رحمة مُهدَاةٌ .. .أنظره / جامع المسائل ج 06 ورقة / 37 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /كَانَتْ عَائِشَةُ إذَا أَرْسَلَتْ إلَى قَوْمٍ بِصَدَقَةِ تَقُولُ لِلرَّسُولِ : اسْمَعْ مَا يَدْعُونَ بِهِ لَنَا حَتَّى نَدْعُوَ لَهُمْ بِمِثْلِ مَا دَعَوْا لَنَا ؛ وَيَبْقَى أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ .. .وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ :إذَا قَالَ لَك السَّائِلُ / بَارَكَ اللَّهُ فِيك فَقُلْ : وَفِيك بَارَكَ اللَّهُ .. .فَمَنْ عَمِلَ خَيْرًا مَعَ الْمَخْلُوقِينَ سَوَاءٌ كَانَ الْمَخْلُوقُ نَبِيًّا أَوْ رَجُلًا صَالِحًا ؛ أَوْ مَلِكًا مِنْ الْمُلُوكِ أَوْ غَنِيًّا مِنْ الْأَغْنِيَاءِ : فَهَذَا الْعَامِلُ لِلْخَيْرِ مَأْمُورٌ بِأَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ خَالِصًا لِلَّهِ ؛ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ؛ لَا يَطْلُبُ بِهِ مِنْ الْمَخْلُوقِ جَزَاءً وَلَا دُعَاءً وَلَا غَيْرَهُ ؛ لَا مِنْ نَبِيٍّ وَلَا رَجُلٍ صَالِحٍ وَلَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ أَنْ يَعْبُدُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 188 ...