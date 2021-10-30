من درر السلف...الحلقة رقم 466

إلياس
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الحمد لله ...
ومن فرائد العلم والدرر والفوائد ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات ربّ العباد /
لو فكر الطائر في الذبح : ما حام حول القمح . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 226 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
أعظم الرِّبْح فِي الدُّنْيَا : أَن تشغل نَفسك كل وَقت بِمَا هُوَ أولى بهَا ؛ وأنفع لَهَا فِي معادها ..
كَيفَ يكون عَاقِلاً : من بَاعَ الْجنَّة بِمَا فِيهَا بِشَهْوَةِ سَاعَةٍ ؟؟؟
يخرج الْعَارِفُ من الدُّنْيَا وَلم يقْض وطره من شَيْئَيْنِ : بكاؤه على نَفسه ..
وثناؤه : على ربّه . ..
أنْظُرهُ / الفوائد ورقة / 31 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
فعلى الإنسان أن يكون مقصودُه : نفع الخلق ..
والإحسان إليهم : مطلقاً ..
وهذا هو الرحمة التي بُعث بها محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ) ..
وقال النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنما أنا رحمة مُهدَاةٌ .. .
أنظره / جامع المسائل ج 06 ورقة / 37 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
كَانَتْ عَائِشَةُ إذَا أَرْسَلَتْ إلَى قَوْمٍ بِصَدَقَةِ تَقُولُ لِلرَّسُولِ : اسْمَعْ مَا يَدْعُونَ بِهِ لَنَا حَتَّى نَدْعُوَ لَهُمْ بِمِثْلِ مَا دَعَوْا لَنَا ؛ وَيَبْقَى أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ .. .
وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ :
إذَا قَالَ لَك السَّائِلُ / بَارَكَ اللَّهُ فِيك فَقُلْ : وَفِيك بَارَكَ اللَّهُ .. .
فَمَنْ عَمِلَ خَيْرًا مَعَ الْمَخْلُوقِينَ سَوَاءٌ كَانَ الْمَخْلُوقُ نَبِيًّا أَوْ رَجُلًا صَالِحًا ؛ أَوْ مَلِكًا مِنْ الْمُلُوكِ أَوْ غَنِيًّا مِنْ الْأَغْنِيَاءِ : فَهَذَا الْعَامِلُ لِلْخَيْرِ مَأْمُورٌ بِأَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ خَالِصًا لِلَّهِ ؛ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ؛ لَا يَطْلُبُ بِهِ مِنْ الْمَخْلُوقِ جَزَاءً وَلَا دُعَاءً وَلَا غَيْرَهُ ؛ لَا مِنْ نَبِيٍّ وَلَا رَجُلٍ صَالِحٍ وَلَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ أَنْ يَعْبُدُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 188 ...
ومن فرائد العلم والدرر والفوائد ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات ربّ العباد /
لو فكر الطائر في الذبح : ما حام حول القمح . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 226 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
أعظم الرِّبْح فِي الدُّنْيَا : أَن تشغل نَفسك كل وَقت بِمَا هُوَ أولى بهَا ؛ وأنفع لَهَا فِي معادها ..
كَيفَ يكون عَاقِلاً : من بَاعَ الْجنَّة بِمَا فِيهَا بِشَهْوَةِ سَاعَةٍ ؟؟؟
يخرج الْعَارِفُ من الدُّنْيَا وَلم يقْض وطره من شَيْئَيْنِ : بكاؤه على نَفسه ..
وثناؤه : على ربّه . ..
أنْظُرهُ / الفوائد ورقة / 31 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
فعلى الإنسان أن يكون مقصودُه : نفع الخلق ..
والإحسان إليهم : مطلقاً ..
وهذا هو الرحمة التي بُعث بها محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ) ..
وقال النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنما أنا رحمة مُهدَاةٌ .. .
أنظره / جامع المسائل ج 06 ورقة / 37 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
كَانَتْ عَائِشَةُ إذَا أَرْسَلَتْ إلَى قَوْمٍ بِصَدَقَةِ تَقُولُ لِلرَّسُولِ : اسْمَعْ مَا يَدْعُونَ بِهِ لَنَا حَتَّى نَدْعُوَ لَهُمْ بِمِثْلِ مَا دَعَوْا لَنَا ؛ وَيَبْقَى أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ .. .
وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ :
إذَا قَالَ لَك السَّائِلُ / بَارَكَ اللَّهُ فِيك فَقُلْ : وَفِيك بَارَكَ اللَّهُ .. .
فَمَنْ عَمِلَ خَيْرًا مَعَ الْمَخْلُوقِينَ سَوَاءٌ كَانَ الْمَخْلُوقُ نَبِيًّا أَوْ رَجُلًا صَالِحًا ؛ أَوْ مَلِكًا مِنْ الْمُلُوكِ أَوْ غَنِيًّا مِنْ الْأَغْنِيَاءِ : فَهَذَا الْعَامِلُ لِلْخَيْرِ مَأْمُورٌ بِأَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ خَالِصًا لِلَّهِ ؛ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ؛ لَا يَطْلُبُ بِهِ مِنْ الْمَخْلُوقِ جَزَاءً وَلَا دُعَاءً وَلَا غَيْرَهُ ؛ لَا مِنْ نَبِيٍّ وَلَا رَجُلٍ صَالِحٍ وَلَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ أَنْ يَعْبُدُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 188 ...