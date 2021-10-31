أفضل النصائح والوصفات

G

gamalo

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 أكتوبر 2021
المشاركات
4
النقاط
3
العمر
63
محل الإقامة
TRIPOLI
الجنس
ذكر
في المنزل أو الشقة ، يعتبر المكان الأكثر قذارة هو المرحاض ، لكن هذا ليس صحيحًا تمامًا ، لأن العامل البشري يؤثر أيضًا على الأشياء الأخرى.



إذا كان لديك عدد قليل من الأماكن أو العناصر التي لا ترغب في تنظيفها أو غسلها على الإطلاق ، فراجع بعض النصائح المفيدة التي ستخفف من صعوبات تنظيف المنزل.
مشكلة معظم ربات البيوت وعشاق مجرد قلي شيء في مقلاة. لسوء الحظ ، ليس من الممكن دائمًا إزالة الأوساخ طويلة المدى ، ولكن معجون أسنان مبيض بسيط يمكن أن يساعد في ذلك. يكفي وضعها في مقلاة محترقة ، انتظر بضع دقائق وشطفها بإسفنجة.
 
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