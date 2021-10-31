أفضل النصائح والوصفات

في المنزل أو الشقة ، يعتبر المكان الأكثر قذارة هو المرحاض ، لكن هذا ليس صحيحًا تمامًا ، لأن العامل البشري يؤثر أيضًا على الأشياء الأخرى.







إذا كان لديك عدد قليل من الأماكن أو العناصر التي لا ترغب في تنظيفها أو غسلها على الإطلاق ، فراجع بعض النصائح المفيدة التي ستخفف من صعوبات تنظيف المنزل.

مشكلة معظم ربات البيوت وعشاق مجرد قلي شيء في مقلاة. لسوء الحظ ، ليس من الممكن دائمًا إزالة الأوساخ طويلة المدى ، ولكن معجون أسنان مبيض بسيط يمكن أن يساعد في ذلك. يكفي وضعها في مقلاة محترقة ، انتظر بضع دقائق وشطفها بإسفنجة.