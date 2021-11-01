من درر السلف..الحلقة رقم 468

الحمد لله ...ومن فرائد العلم والدرر والفوائد ...منها ...قال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله في قَوْلهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ /نَهَى تَعَالَى عَمَّا يَأْمُرُ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي الْعُقُوبَاتِ: عُمُومًا ..وَفِي أَمْرِ الْفَوَاحِشِ : خُصُوصًا ..فَإِنَّ هَذَا الْبَابَ مَبْنَاهُ : عَلَى الْمَحَبَّةِ وَالشَّهْوَةِ وَالرَّأْفَةِ الَّتِي يُزَيِّنُهَا الشَّيْطَانُ بِانْعِطَافِ الْقُلُوبِ عَلَى أَهْلِ الْفَوَاحِشِ وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ ..حَتَّى يَدْخُلَ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ بِسَبَبِ هَذِهِ الْآفَةِ : فِي الدِّيَاثَةِ وَقِلَّةِ الْغَيْرَةِ إذَا رَأَى مَنْ يَهْوَى بَعْضُ الْمُتَّصِلِينَ بِهِ ؛ أَوْ يُعَاشِرُهُ عِشْرَةً مُنْكَرَةً ؛ أَوْ رَأَى لَهُ مَحَبَّةً أَوْ مَيْلًا وَصَبَابَةً وَعِشْقًا وَلَوْ كَانَ وَلَدُهُ رَأَفَ بِهِ وَظَنَّ أَنَّ هَذَا مِنْ رَحْمَةِ الْخَلْقِ وَلِينِ الْجَانِبِ بِهِمْ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ..وَإِنَّمَا ذَلِكَ : دِيَاثَةٌ وَمَهَانَةٌ ؛ وَعَدَمُ دِينٍ ؛ وَضَعْفُ إيمَانٍ ..وَإِعَانَةٌ : عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ..وَتَرْكٌ لِلتَّنَاهِي عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 15 وَرَقَة / 287 - 288 ...ومنها ...وقال أيضاً /وَلَا رَيْبَ أَنَّ مَحَبَّةَ الْفَوَاحِشِ : مَرَضٌ فِي الْقَلْبِ ..فَإِنَّ الشَّهْوَةَ : تُوجِبُ السُّكْرَ كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ قَوْمِ لُوطٍ: ﴿ إنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ ..وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ : وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ .. . الْحَدِيثُ إلَى آخِرِهِ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 15 وَرَقَة / 288 ...ومنها ...وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ /أَنَّ الْعُقُوبَاتِ الشَّرْعِيَّةَ كُلَّهَا : أَدْوِيَةٌ نَافِعَةٌ يُصْلِحُ اللَّهُ بِهَا مَرَضُ الْقُلُوبِ ..وَهِيَ : مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِعِبَادِهِ ..وَرَأْفَتِهِ : بِهِمْ الدَّاخِلَةِ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ..فَمَنْ تَرَكَ هَذِهِ الرَّحْمَةَ النَّافِعَةَ لِرَأْفَةِ يَجِدُهَا بِالْمَرِيضِ : فَهُوَ الَّذِي أَعَانَ عَلَى عَذَابِهِ وَهَلَاكِهِ ؛ وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ إلَّا الْخَيْرَ ..إذْ هُوَ فِي ذَلِكَ : جَاهِلٌ أَحْمَقُ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ الْجُهَّالِ بِمَرْضَاهُمْ ؛ وَبِمَنْ يُرَبُّونَهُ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَغِلْمَانِهِمْ وَغَيْرِهِمْ فِي تَرْكِ تَأْدِيبِهِمْ وَعُقُوبَتِهِمْ عَلَى مَا يَأْتُونَهُ مِنْ الشَّرِّ ؛ وَيَتْرُكُونَهُ مِنْ الْخَيْرِ رَأْفَةً بِهِمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبَ فَسَادِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ وَهَلَاكِهِمْ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 15 وَرَقَة / 290 ...ومنها ...قال الإمام العلاّمة ابن عقيل الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /الأمراض : مواسم العقلاء ؛ يستدركون بها ما فات من فوارطهم وزلّاتهم إن كانوا من أرباب الزلّات ..ويستزيدون من طاعاتهم : إن لم يكونوا أرباب زلّات . ..أنظره / الفنون ج 01 ورقة / 413 ...