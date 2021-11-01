من درر السلف..الحلقة رقم 468

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 17,145
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن فرائد العلم والدرر والفوائد ...
منها ...
قال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله في قَوْلهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ /
نَهَى تَعَالَى عَمَّا يَأْمُرُ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي الْعُقُوبَاتِ: عُمُومًا ..
وَفِي أَمْرِ الْفَوَاحِشِ : خُصُوصًا ..
فَإِنَّ هَذَا الْبَابَ مَبْنَاهُ : عَلَى الْمَحَبَّةِ وَالشَّهْوَةِ وَالرَّأْفَةِ الَّتِي يُزَيِّنُهَا الشَّيْطَانُ بِانْعِطَافِ الْقُلُوبِ عَلَى أَهْلِ الْفَوَاحِشِ وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ ..
حَتَّى يَدْخُلَ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ بِسَبَبِ هَذِهِ الْآفَةِ : فِي الدِّيَاثَةِ وَقِلَّةِ الْغَيْرَةِ إذَا رَأَى مَنْ يَهْوَى بَعْضُ الْمُتَّصِلِينَ بِهِ ؛ أَوْ يُعَاشِرُهُ عِشْرَةً مُنْكَرَةً ؛ أَوْ رَأَى لَهُ مَحَبَّةً أَوْ مَيْلًا وَصَبَابَةً وَعِشْقًا وَلَوْ كَانَ وَلَدُهُ رَأَفَ بِهِ وَظَنَّ أَنَّ هَذَا مِنْ رَحْمَةِ الْخَلْقِ وَلِينِ الْجَانِبِ بِهِمْ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ..
وَإِنَّمَا ذَلِكَ : دِيَاثَةٌ وَمَهَانَةٌ ؛ وَعَدَمُ دِينٍ ؛ وَضَعْفُ إيمَانٍ ..
وَإِعَانَةٌ : عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ..
وَتَرْكٌ لِلتَّنَاهِي عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 15 وَرَقَة / 287 - 288 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَلَا رَيْبَ أَنَّ مَحَبَّةَ الْفَوَاحِشِ : مَرَضٌ فِي الْقَلْبِ ..
فَإِنَّ الشَّهْوَةَ : تُوجِبُ السُّكْرَ كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ قَوْمِ لُوطٍ: ﴿ إنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ ..
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ : وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ .. . الْحَدِيثُ إلَى آخِرِهِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 15 وَرَقَة / 288 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ /
أَنَّ الْعُقُوبَاتِ الشَّرْعِيَّةَ كُلَّهَا : أَدْوِيَةٌ نَافِعَةٌ يُصْلِحُ اللَّهُ بِهَا مَرَضُ الْقُلُوبِ ..
وَهِيَ : مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِعِبَادِهِ ..
وَرَأْفَتِهِ : بِهِمْ الدَّاخِلَةِ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ..
فَمَنْ تَرَكَ هَذِهِ الرَّحْمَةَ النَّافِعَةَ لِرَأْفَةِ يَجِدُهَا بِالْمَرِيضِ : فَهُوَ الَّذِي أَعَانَ عَلَى عَذَابِهِ وَهَلَاكِهِ ؛ وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ إلَّا الْخَيْرَ ..
إذْ هُوَ فِي ذَلِكَ : جَاهِلٌ أَحْمَقُ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ الْجُهَّالِ بِمَرْضَاهُمْ ؛ وَبِمَنْ يُرَبُّونَهُ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَغِلْمَانِهِمْ وَغَيْرِهِمْ فِي تَرْكِ تَأْدِيبِهِمْ وَعُقُوبَتِهِمْ عَلَى مَا يَأْتُونَهُ مِنْ الشَّرِّ ؛ وَيَتْرُكُونَهُ مِنْ الْخَيْرِ رَأْفَةً بِهِمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبَ فَسَادِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ وَهَلَاكِهِمْ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 15 وَرَقَة / 290 ...
ومنها ...
قال الإمام العلاّمة ابن عقيل الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
الأمراض : مواسم العقلاء ؛ يستدركون بها ما فات من فوارطهم وزلّاتهم إن كانوا من أرباب الزلّات ..
ويستزيدون من طاعاتهم : إن لم يكونوا أرباب زلّات . ..
أنظره / الفنون ج 01 ورقة / 413 ...
ومن فرائد العلم والدرر والفوائد ...
منها ...
قال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله في قَوْلهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ /
نَهَى تَعَالَى عَمَّا يَأْمُرُ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي الْعُقُوبَاتِ: عُمُومًا ..
وَفِي أَمْرِ الْفَوَاحِشِ : خُصُوصًا ..
فَإِنَّ هَذَا الْبَابَ مَبْنَاهُ : عَلَى الْمَحَبَّةِ وَالشَّهْوَةِ وَالرَّأْفَةِ الَّتِي يُزَيِّنُهَا الشَّيْطَانُ بِانْعِطَافِ الْقُلُوبِ عَلَى أَهْلِ الْفَوَاحِشِ وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ ..
حَتَّى يَدْخُلَ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ بِسَبَبِ هَذِهِ الْآفَةِ : فِي الدِّيَاثَةِ وَقِلَّةِ الْغَيْرَةِ إذَا رَأَى مَنْ يَهْوَى بَعْضُ الْمُتَّصِلِينَ بِهِ ؛ أَوْ يُعَاشِرُهُ عِشْرَةً مُنْكَرَةً ؛ أَوْ رَأَى لَهُ مَحَبَّةً أَوْ مَيْلًا وَصَبَابَةً وَعِشْقًا وَلَوْ كَانَ وَلَدُهُ رَأَفَ بِهِ وَظَنَّ أَنَّ هَذَا مِنْ رَحْمَةِ الْخَلْقِ وَلِينِ الْجَانِبِ بِهِمْ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ..
وَإِنَّمَا ذَلِكَ : دِيَاثَةٌ وَمَهَانَةٌ ؛ وَعَدَمُ دِينٍ ؛ وَضَعْفُ إيمَانٍ ..
وَإِعَانَةٌ : عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ..
وَتَرْكٌ لِلتَّنَاهِي عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 15 وَرَقَة / 287 - 288 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَلَا رَيْبَ أَنَّ مَحَبَّةَ الْفَوَاحِشِ : مَرَضٌ فِي الْقَلْبِ ..
فَإِنَّ الشَّهْوَةَ : تُوجِبُ السُّكْرَ كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ قَوْمِ لُوطٍ: ﴿ إنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ ..
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ : وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ .. . الْحَدِيثُ إلَى آخِرِهِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 15 وَرَقَة / 288 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ /
أَنَّ الْعُقُوبَاتِ الشَّرْعِيَّةَ كُلَّهَا : أَدْوِيَةٌ نَافِعَةٌ يُصْلِحُ اللَّهُ بِهَا مَرَضُ الْقُلُوبِ ..
وَهِيَ : مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بِعِبَادِهِ ..
وَرَأْفَتِهِ : بِهِمْ الدَّاخِلَةِ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ..
فَمَنْ تَرَكَ هَذِهِ الرَّحْمَةَ النَّافِعَةَ لِرَأْفَةِ يَجِدُهَا بِالْمَرِيضِ : فَهُوَ الَّذِي أَعَانَ عَلَى عَذَابِهِ وَهَلَاكِهِ ؛ وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ إلَّا الْخَيْرَ ..
إذْ هُوَ فِي ذَلِكَ : جَاهِلٌ أَحْمَقُ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ الْجُهَّالِ بِمَرْضَاهُمْ ؛ وَبِمَنْ يُرَبُّونَهُ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَغِلْمَانِهِمْ وَغَيْرِهِمْ فِي تَرْكِ تَأْدِيبِهِمْ وَعُقُوبَتِهِمْ عَلَى مَا يَأْتُونَهُ مِنْ الشَّرِّ ؛ وَيَتْرُكُونَهُ مِنْ الْخَيْرِ رَأْفَةً بِهِمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبَ فَسَادِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ وَهَلَاكِهِمْ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 15 وَرَقَة / 290 ...
ومنها ...
قال الإمام العلاّمة ابن عقيل الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
الأمراض : مواسم العقلاء ؛ يستدركون بها ما فات من فوارطهم وزلّاتهم إن كانوا من أرباب الزلّات ..
ويستزيدون من طاعاتهم : إن لم يكونوا أرباب زلّات . ..
أنظره / الفنون ج 01 ورقة / 413 ...