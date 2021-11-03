من درر السلف...الحلقة رقم 470

الحَمْدُ لله ...ومِنَ المسائل المُهمة لعامّة الأمة ...منها ...قال الإمامُ عبد الرؤوف الحداديّ ثم المَنَاويّ القاهريّ عليهِ رَحَمَات الله /﴿ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ﴾ ﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ ﴿ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ﴾ ..قال / فينبغي للإنسان : أن لا يحتقر أحداً ..فربما كان المحتقر : أطهر قلباً وأزكى عملاً وأخلص نيةً ..فإن احتقار عباد الله : يورث الخسران ..ويورث : الذل والهوان . ..أنْظُرهُ / فيضُ القدير ج 05 وَرَقَة / 380 ...ومنها ...وقال أيضاً /المروءة صفة : تحمل على التعاون والتعاضد مما يورث تألفاً وتحبباً ..لكنها : قد تنفع وقد تضر لعدم العلم بسلامة العاقبة ..وقيل : المروءة حفظ الدين ؛ وصيانة النفس والجود بالموجود ورعاية الحقوق . ..أنْظُرهُ / فيضُ القدير ج 05 وَرَقَة / 381 ...ومنها ...التملق : الزيادة في التودد والتضرع فوق ما ينبغي ليستخرج من الإنسان مراده . ..قال الإمام المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله /فإن المتعلم ينبغي له : التملق لمعلمه ..وإظهار : الشرف لخدمته ..وأن يلقى إليه : زمام أمره ..ويذعن : لنصحه إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق ..صلى زيد بن ثابت على جنازة فقربت له بغلته ليركب فأخذ ابن عباس بركابه فقال زيد :خل عنه يا ابن عم رسول الله !!!فقال : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا ..فقبل زيد يده وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا .. .قال الحليمي / الملق لغير المعلم : من أفعال أهل الذلة والضعة وما يزري بفاعله ..ويدل : على سقاطته وقلة مقدار نفسه ..وليس لأحدٍ : أن يهين نفسه ..كما ليس لغيره : أن يهينه . ..أنْظُرهُ / فيضُ القدير ج 05 وَرَقَة / 382 ...ومنها ...وقال أيضاً /قال ابن عطاء الله :التضرع إلى الله : فيه نزول الزوائد ..ودفع : الشدائد ..والإنطواء : في أودية المنن ..والسلامة : من المحن ..فجزاء ذلك : أن يتولى مولاك الدفع عن نفسك في المضار ؛ والجلب لك في المسار ؛ وهو الباب الأعظم ؛ والسبيل الأقوم ؛ يؤثر حتى مع الكفران ؛ فكيف لا يؤثر مع الإيمان . ..أنْظُرهُ / فيضُ القدير ج 05 وَرَقَة / 447 ...