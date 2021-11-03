من درر السلف...الحلقة رقم 470

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ المسائل المُهمة لعامّة الأمة ...
منها ...
قال الإمامُ عبد الرؤوف الحداديّ ثم المَنَاويّ القاهريّ عليهِ رَحَمَات الله /
﴿ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ﴾ ﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ ﴿ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ﴾ ..
قال / فينبغي للإنسان : أن لا يحتقر أحداً ..
فربما كان المحتقر : أطهر قلباً وأزكى عملاً وأخلص نيةً ..
فإن احتقار عباد الله : يورث الخسران ..
ويورث : الذل والهوان . ..
أنْظُرهُ / فيضُ القدير ج 05 وَرَقَة / 380 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
المروءة صفة : تحمل على التعاون والتعاضد مما يورث تألفاً وتحبباً ..
لكنها : قد تنفع وقد تضر لعدم العلم بسلامة العاقبة ..
وقيل : المروءة حفظ الدين ؛ وصيانة النفس والجود بالموجود ورعاية الحقوق . ..
أنْظُرهُ / فيضُ القدير ج 05 وَرَقَة / 381 ...
ومنها ...
التملق : الزيادة في التودد والتضرع فوق ما ينبغي ليستخرج من الإنسان مراده . ..
قال الإمام المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله /
فإن المتعلم ينبغي له : التملق لمعلمه ..
وإظهار : الشرف لخدمته ..
وأن يلقى إليه : زمام أمره ..
ويذعن : لنصحه إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق ..
صلى زيد بن ثابت على جنازة فقربت له بغلته ليركب فأخذ ابن عباس بركابه فقال زيد :
خل عنه يا ابن عم رسول الله !!!
فقال : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا ..
فقبل زيد يده وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا .. .
قال الحليمي / الملق لغير المعلم : من أفعال أهل الذلة والضعة وما يزري بفاعله ..
ويدل : على سقاطته وقلة مقدار نفسه ..
وليس لأحدٍ : أن يهين نفسه ..
كما ليس لغيره : أن يهينه . ..
أنْظُرهُ / فيضُ القدير ج 05 وَرَقَة / 382 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قال ابن عطاء الله :
التضرع إلى الله : فيه نزول الزوائد ..
ودفع : الشدائد ..
والإنطواء : في أودية المنن ..
والسلامة : من المحن ..
فجزاء ذلك : أن يتولى مولاك الدفع عن نفسك في المضار ؛ والجلب لك في المسار ؛ وهو الباب الأعظم ؛ والسبيل الأقوم ؛ يؤثر حتى مع الكفران ؛ فكيف لا يؤثر مع الإيمان . ..
أنْظُرهُ / فيضُ القدير ج 05 وَرَقَة / 447 ...
ومِنَ المسائل المُهمة لعامّة الأمة ...
منها ...
قال الإمامُ عبد الرؤوف الحداديّ ثم المَنَاويّ القاهريّ عليهِ رَحَمَات الله /
﴿ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ﴾ ﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ ﴿ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ﴾ ..
قال / فينبغي للإنسان : أن لا يحتقر أحداً ..
فربما كان المحتقر : أطهر قلباً وأزكى عملاً وأخلص نيةً ..
فإن احتقار عباد الله : يورث الخسران ..
ويورث : الذل والهوان . ..
أنْظُرهُ / فيضُ القدير ج 05 وَرَقَة / 380 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
المروءة صفة : تحمل على التعاون والتعاضد مما يورث تألفاً وتحبباً ..
لكنها : قد تنفع وقد تضر لعدم العلم بسلامة العاقبة ..
وقيل : المروءة حفظ الدين ؛ وصيانة النفس والجود بالموجود ورعاية الحقوق . ..
أنْظُرهُ / فيضُ القدير ج 05 وَرَقَة / 381 ...
ومنها ...
التملق : الزيادة في التودد والتضرع فوق ما ينبغي ليستخرج من الإنسان مراده . ..
قال الإمام المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله /
فإن المتعلم ينبغي له : التملق لمعلمه ..
وإظهار : الشرف لخدمته ..
وأن يلقى إليه : زمام أمره ..
ويذعن : لنصحه إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق ..
صلى زيد بن ثابت على جنازة فقربت له بغلته ليركب فأخذ ابن عباس بركابه فقال زيد :
خل عنه يا ابن عم رسول الله !!!
فقال : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا ..
فقبل زيد يده وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا .. .
قال الحليمي / الملق لغير المعلم : من أفعال أهل الذلة والضعة وما يزري بفاعله ..
ويدل : على سقاطته وقلة مقدار نفسه ..
وليس لأحدٍ : أن يهين نفسه ..
كما ليس لغيره : أن يهينه . ..
أنْظُرهُ / فيضُ القدير ج 05 وَرَقَة / 382 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قال ابن عطاء الله :
التضرع إلى الله : فيه نزول الزوائد ..
ودفع : الشدائد ..
والإنطواء : في أودية المنن ..
والسلامة : من المحن ..
فجزاء ذلك : أن يتولى مولاك الدفع عن نفسك في المضار ؛ والجلب لك في المسار ؛ وهو الباب الأعظم ؛ والسبيل الأقوم ؛ يؤثر حتى مع الكفران ؛ فكيف لا يؤثر مع الإيمان . ..
أنْظُرهُ / فيضُ القدير ج 05 وَرَقَة / 447 ...