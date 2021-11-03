يمكنك الإستثمار بدون تداول في nordfx

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أكيد العديد منكم سمع بالبورصة سواء في التلفاز أو الراديو أو عبر الجرائد لكن قد لا يعرف ماهو تعريف الشامل لهذا المصطلح إن التداول هو مبادلة الشيء بالشيء أي مبادة سلعة ما بسلعة أخرى كأنك تقوم بشراء بضاعة وتبادلها بمال وهذا هو التعريق البسيط له لكن ألا تعرف أنك هناك فرصة جيدة لكي تمارس أنت التداول وتحقق منه مبيعات جيدة أو تحصل على مداخيل متنوعة فدرسنا اليوم سوف نتطرق إلى طريقة جيدة في التداول والتي من خلالها يمكن أن تحقق مال جيد وتكسب عملات إيضافية لك.كما يعرف الجميع أن هناك شيء إسمه البورصة المتواجدة في أي دولة وأشهرها بورصة أمريكا التي يجتمع فيها مجموعة من المضاربين ومجموعة من الشركات التي تريد أن تساهم في المضاربة في البورصة وتحقق مبالغ جيدة منها لهذا سوف أقترح عليكم عمل جيد ودون أن تغادر البيت أي في مكانك سوف تقوم بالتداول في البورصة وتكسب مال جيد منها لكن هنا ستحتاج بعض الخبرات وأيضا بعض المفاهيم لتتعلمها وتوجد العديد من الدروس حول ذلك،أنا فقط سوف أعطيك موقع جيد يمكن أن تقوم بعمل التداول فيه وتحصد أرباح متوسطة أو جيدة أو قد تخسر لأننا هنا أمام بورصة وكل الرهانات فيها قد تكون هناك خسارة أو ربح.حسنا الموقع الذي سنعتمد عليه إسمه nordfx هذي الموقع الذي يتوفر على صمعة جيدة في كل الدول العربية وشهير جدا إذا يستعمله العديد من الأشخاص يقومون في التداول فيه ويعد من أشهر المواقع التي تدعم اللغة العربية وأيضا بسيط جدا في التداول.من هي شركة nordfx؟هي وسيط دولي يتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في الأسواق المالية ، ومنذ عام 2008 ، حصلت الشركة على أكثر من 50 جائزة مهنية مرموقة. تجاوز عدد الحسابات التي فتحها عملاء NordFX حوالي 190 دولة تقريبًا 1،250،000 حساب حتى اليوم.ماهي خدمات nordfx؟مجموعة كاملة من الخدمات للتداول في الفوركس والذهب والفضة والعملات الرقمية والنفط والأسهم ومؤشرات الأسهم الأساسية مثل ناسداك وداو جونز ونيكي وما إلى ذلك.رافعة مالية تصل إلى 1: 1000منصات التداول ميتاتريدر 4 وتطبيقات الهاتف المحمولالحد الأدنى للإيداع 10 دولارات أمريكيةفروق أسعار منخفضة تبدأ من 0 نقطةتنفيذ أمر سريع للغاية لمدة 0.5 ثانية فقطالحسابات بالدولار الأمريكي ، البيتكوين والإثيريومخدمة TradingSignals & PAMMاستثمارات في الأسهم العالمية من خلال صناديق الاستثمار الخاصة بشركة نورد فوركس ومنتجات خاصة (أسهم Apple و Ferrari و Boeing و Coca-Cola و Microsoft و Visa و Google و Alibaba وما إلى ذلك)المواد التحليلية والأخبار الاقتصاديةقسم تدريب مكثف يضم مئات النصوص والرسوم البيانية ومواد الفيديودعم 24/5عمولات الاحالة تكافئ 65٪ من حصة الإيرادات ، عمولات الاحالة متعددة المستوياتبالنسبة للشركة هي تدعم العديد من اللغات التي قد لا تجدها في بعض منصات التداول وكذلك يعتبر الموقع الأول في بساطته في التداول وأيضا يمكنك من خلال الشركة أن تقوم بفتح حساب تجريبي تقوم بالتداول فيه وتجرب الخدمات الخاصة بالشركة وكذلك لديك الحق في الحساب الحقيقي والذي ستقوم فيه بالتداول داخل المنصة وأيضا من خلال الصورة يمكن أن تقوم بإنشاء الإسم الخاص بك وكذلك اللقب وأيضا الإميل ورقم هاتفك الخاص وتفعيل الحساب عبر الإميل وهذا لا يستغرق أقل من دقيقة لكي تجرب موقع جيد في التداول.بعد ذلك يجب أن تحافظ على كلمات المرور الخاصة بك لأنها هي التي سوف تستعملها لكي تقوم بالدخول لحسابك الخاصة ويجب أن تحتفظ بها وأن لا تعطيها لشخص أخر لكي لا يدخل للحساب الخاص بك.بالنسبة لواجهة الموقع فهي بسيطة جدا لن تحتاج لها بشكل كامل فقط بها بعض المعلومات التي ستحتاجها مثل الإيداع وأيضا السحب وبعض المعلومات الخاصة ماهي المنصة التي ستستعمل مثلها هنا يجب أن تقوم بتحميل منصة metatrader4 فقط بالضغط عليها ستقوم بتحميلها بشكل مباشر.المصدر:بالنسبة للإيداع لقد وفرت لك الشركة العديد من الأبناك المتنوعة من بينها الأبناك الحقيقة والإفتراضية يبدأ الإيداع من واحد دولار إلى ما لانهاية ويمكن أيضا أن تعتمد على بنك سكريل في الإيداع كبنك جيد وأيضا يمكن أن توقم بإستلام فيه الأرباح الخاصة بك.حسنا لما تقوم بتحديد البنك وكذلك الميتاتراد التي ستضع فيها المال في الصفحة الموالية يتوجب عليه وضع المال الذي تريد الإسثمار به سواء مئة دولار أو ثمانية دولار أو أقل لأن الموقع يضع لك الحرية الكاملية في الإيداع.وكما نعرف أن العديد من الموقع لديها العديد من طرق الربح حتى موقعnordfx لديه طريقة جيده في الربح وهي الإحالة يمكن من خلالها أن تقوم بدعوة الأصدقاء لكي يقوموا بالتداول داخل المنصة وأيضا العمل عليها وبالمقابل سوف تحصل على مال أخر 10 بالمئة من كل إيداع داخل الموقع وهذا شيء رائع جدا.وأكيد كما قلت لكم سابقا ستحتاج إلى تثبيث metatrad4 لكي تستطيع التداول داخل الموقع وأما طريقة التثبيت ستكون على شكل التالي.أو لما تقوم بتحميل البرنامج سوف تظهر لك النافذة الاولى ستقوم بالضغط على تابع.ثم بعد ذلك ستنتظر بعض الوقت حتى ينتهي التحميل من الميتاتراد 4 لكي تقوم بالدخول لحسابك التداول.بعد ذلك ستظهر لك واجهة التداول على هذا الشكل لكي تستطيع الدخول إلى منصة التداول أكيد سوف تحتاج إلى الدخول لحسابك لكي تبدأ التداول من داخل المنصة.حسنا لما تضغط على مكان التداول يتوجب عليه تسجيل الدخو من خلال المعلومات التي حصلتها عليها لما قمت بالتسجيل لأول مرة فمن خلال تسجيلنا حصلنا على الإسم والرقم السري لكي نستعملها في هذه المنصة الخاصة بالتداول للشركة.بعدما نقوم بتسجيل الدخول لحسابنا ستجدا أن المنصة فتحت للتداول يمكن الان أن تقوم بالتداول من خلال حسابك.رابط الموقع