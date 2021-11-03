يمكنك الإستثمار بدون تداول في nordfx

ب

بشرتي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 أوت 2021
المشاركات
6
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
المغرب
الجنس
أنثى
أكيد العديد منكم سمع بالبورصة سواء في التلفاز أو الراديو أو عبر الجرائد لكن قد لا يعرف ماهو تعريف الشامل لهذا المصطلح إن التداول هو مبادلة الشيء بالشيء أي مبادة سلعة ما بسلعة أخرى كأنك تقوم بشراء بضاعة وتبادلها بمال وهذا هو التعريق البسيط له لكن ألا تعرف أنك هناك فرصة جيدة لكي تمارس أنت التداول وتحقق منه مبيعات جيدة أو تحصل على مداخيل متنوعة فدرسنا اليوم سوف نتطرق إلى طريقة جيدة في التداول والتي من خلالها يمكن أن تحقق مال جيد وتكسب عملات إيضافية لك.

كما يعرف الجميع أن هناك شيء إسمه البورصة المتواجدة في أي دولة وأشهرها بورصة أمريكا التي يجتمع فيها مجموعة من المضاربين ومجموعة من الشركات التي تريد أن تساهم في المضاربة في البورصة وتحقق مبالغ جيدة منها لهذا سوف أقترح عليكم عمل جيد ودون أن تغادر البيت أي في مكانك سوف تقوم بالتداول في البورصة وتكسب مال جيد منها لكن هنا ستحتاج بعض الخبرات وأيضا بعض المفاهيم لتتعلمها وتوجد العديد من الدروس حول ذلك،أنا فقط سوف أعطيك موقع جيد يمكن أن تقوم بعمل التداول فيه وتحصد أرباح متوسطة أو جيدة أو قد تخسر لأننا هنا أمام بورصة وكل الرهانات فيها قد تكون هناك خسارة أو ربح.
حسنا الموقع الذي سنعتمد عليه إسمه nordfx هذي الموقع الذي يتوفر على صمعة جيدة في كل الدول العربية وشهير جدا إذا يستعمله العديد من الأشخاص يقومون في التداول فيه ويعد من أشهر المواقع التي تدعم اللغة العربية وأيضا بسيط جدا في التداول.

من هي شركة nordfx؟

هي وسيط دولي يتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في الأسواق المالية ، ومنذ عام 2008 ، حصلت الشركة على أكثر من 50 جائزة مهنية مرموقة. تجاوز عدد الحسابات التي فتحها عملاء NordFX حوالي 190 دولة تقريبًا 1،250،000 حساب حتى اليوم.
nordfx-douguivlogs.JPG


ماهي خدمات nordfx؟
مجموعة كاملة من الخدمات للتداول في الفوركس والذهب والفضة والعملات الرقمية والنفط والأسهم ومؤشرات الأسهم الأساسية مثل ناسداك وداو جونز ونيكي وما إلى ذلك.
رافعة مالية تصل إلى 1: 1000
منصات التداول ميتاتريدر 4 وتطبيقات الهاتف المحمول
الحد الأدنى للإيداع 10 دولارات أمريكية
فروق أسعار منخفضة تبدأ من 0 نقطة
تنفيذ أمر سريع للغاية لمدة 0.5 ثانية فقط
الحسابات بالدولار الأمريكي ، البيتكوين والإثيريوم
خدمة TradingSignals & PAMM
استثمارات في الأسهم العالمية من خلال صناديق الاستثمار الخاصة بشركة نورد فوركس ومنتجات خاصة (أسهم Apple و Ferrari و Boeing و Coca-Cola و Microsoft و Visa و Google و Alibaba وما إلى ذلك)
المواد التحليلية والأخبار الاقتصادية
قسم تدريب مكثف يضم مئات النصوص والرسوم البيانية ومواد الفيديو
دعم 24/5
عمولات الاحالة تكافئ 65٪ من حصة الإيرادات ، عمولات الاحالة متعددة المستويات
nordfx-douguivlogs1.JPG

بالنسبة للشركة هي تدعم العديد من اللغات التي قد لا تجدها في بعض منصات التداول وكذلك يعتبر الموقع الأول في بساطته في التداول وأيضا يمكنك من خلال الشركة أن تقوم بفتح حساب تجريبي تقوم بالتداول فيه وتجرب الخدمات الخاصة بالشركة وكذلك لديك الحق في الحساب الحقيقي والذي ستقوم فيه بالتداول داخل المنصة وأيضا من خلال الصورة يمكن أن تقوم بإنشاء الإسم الخاص بك وكذلك اللقب وأيضا الإميل ورقم هاتفك الخاص وتفعيل الحساب عبر الإميل وهذا لا يستغرق أقل من دقيقة لكي تجرب موقع جيد في التداول.
nordfx-douguivlogs2.JPG

بعد ذلك يجب أن تحافظ على كلمات المرور الخاصة بك لأنها هي التي سوف تستعملها لكي تقوم بالدخول لحسابك الخاصة ويجب أن تحتفظ بها وأن لا تعطيها لشخص أخر لكي لا يدخل للحساب الخاص بك.
nordfx-douguivlogs3.JPG

بالنسبة لواجهة الموقع فهي بسيطة جدا لن تحتاج لها بشكل كامل فقط بها بعض المعلومات التي ستحتاجها مثل الإيداع وأيضا السحب وبعض المعلومات الخاصة ماهي المنصة التي ستستعمل مثلها هنا يجب أن تقوم بتحميل منصة metatrader4 فقط بالضغط عليها ستقوم بتحميلها بشكل مباشر.
المصدر:
www.douguivlogs.com

أحسن شركة للإستثمار Nordfx والربح منها بسهولة

douguivlogs مدونة إلكترونية عربية تهتم بالتقنية
www.douguivlogs.com www.douguivlogs.com
nordfx-douguivlogs4.JPG

بالنسبة للإيداع لقد وفرت لك الشركة العديد من الأبناك المتنوعة من بينها الأبناك الحقيقة والإفتراضية يبدأ الإيداع من واحد دولار إلى ما لانهاية ويمكن أيضا أن تعتمد على بنك سكريل في الإيداع كبنك جيد وأيضا يمكن أن توقم بإستلام فيه الأرباح الخاصة بك.
nordfx-douguivlogs5.JPG


حسنا لما تقوم بتحديد البنك وكذلك الميتاتراد التي ستضع فيها المال في الصفحة الموالية يتوجب عليه وضع المال الذي تريد الإسثمار به سواء مئة دولار أو ثمانية دولار أو أقل لأن الموقع يضع لك الحرية الكاملية في الإيداع.
nordfx-douguivlogs6.JPG


وكما نعرف أن العديد من الموقع لديها العديد من طرق الربح حتى موقع
nordfx لديه طريقة جيده في الربح وهي الإحالة يمكن من خلالها أن تقوم بدعوة الأصدقاء لكي يقوموا بالتداول داخل المنصة وأيضا العمل عليها وبالمقابل سوف تحصل على مال أخر 10 بالمئة من كل إيداع داخل الموقع وهذا شيء رائع جدا.
nordfx-douguivlogs7.JPG

وأكيد كما قلت لكم سابقا ستحتاج إلى تثبيث metatrad4 لكي تستطيع التداول داخل الموقع وأما طريقة التثبيت ستكون على شكل التالي.أو لما تقوم بتحميل البرنامج سوف تظهر لك النافذة الاولى ستقوم بالضغط على تابع.

nordfx-douguivlogs8.JPG

ثم بعد ذلك ستنتظر بعض الوقت حتى ينتهي التحميل من الميتاتراد 4 لكي تقوم بالدخول لحسابك التداول.

nordfx-douguivlogs9.JPG

بعد ذلك ستظهر لك واجهة التداول على هذا الشكل لكي تستطيع الدخول إلى منصة التداول أكيد سوف تحتاج إلى الدخول لحسابك لكي تبدأ التداول من داخل المنصة.
nordfx-douguivlogs10.JPG

حسنا لما تضغط على مكان التداول يتوجب عليه تسجيل الدخو من خلال المعلومات التي حصلتها عليها لما قمت بالتسجيل لأول مرة فمن خلال تسجيلنا حصلنا على الإسم والرقم السري لكي نستعملها في هذه المنصة الخاصة بالتداول للشركة.
nordfx-douguivlogs11.JPG

بعدما نقوم بتسجيل الدخول لحسابنا ستجدا أن المنصة فتحت للتداول يمكن الان أن تقوم بالتداول من خلال حسابك.
رابط الموقع

Forex | Forex Trading | Nordfx.com | ae.nordfx.com - NordFX

Forex is easy to learn and remarkably straightforward. You only need the right guidance and good trading conditions. NordFX makes forex trading effective, simple and fast
bit.ly bit.ly

 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top