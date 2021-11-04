التعرف على كيفية الربح من موقع best change

karimes

karimes

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إنضم
19 سبتمبر 2020
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
الربح من الانترنت و الربح من المواقع اصبح من اهم مواضيع المدونات العربية و الاجنبية , و بما ان مدونة trayven تهتم بشرح طرق جديدة للربح من الانترنت , فاننا سوف نقدم في هذه التدوينة شرحا شاملا لموقع best change و كيف يمكنك الربح منه بابسط الطرق الممكنة .​

لربح من الأنترنت موقع best change هو موقع كبير في الأنترنت يمكنك من الربح منه عن طريق رابط الأفلييت ، حيث يمكنك ان تجلب اشخاص للموقع بإستخدام رابط الأفلييت الخاص بك و يمكنك ربح عمولة على كل شخص ، و سوف نتعرف على كيفية جلب الأشخاص ل best change بإستخدام رابط احالتك .

كيفية التسجيل و انشاء حساب في موقع best change


فتسجيل في موقع best change مجاني و في نفس الوقت بسيط و هو ما سنتعرف عليه من خلال خطوات بسيطة و سهلة ، و هي كالتالي :
توجه للموقع من هنا مباشرة توجه الى قائمة الموقع و اضغط على affiliate program ثم بعد ذلك ستجد في الأسفل كلمة follow this link ستضغط عليها ستقوم بالنزول الى الاسفل ستجد المعلومات التي يجب عليك ملأها

  • اولا ستختار اسم مستعار username
  • ثانيا ستضع الإيمايل الخاص بك
  • ثالثا ستضع الباسوورد و تعيده مجددا بعدها ستوافق على جميع الشروط و ستضغط على register
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
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