التعرف على كيفية الربح من موقع best change

karimes
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الربح من الانترنت و الربح من المواقع اصبح من اهم مواضيع المدونات العربية و الاجنبية , و بما ان مدونة trayven تهتم بشرح طرق جديدة للربح من الانترنت , فاننا سوف نقدم في هذه التدوينة شرحا شاملا لموقع best change و كيف يمكنك الربح منه بابسط الطرق الممكنة .
لربح من الأنترنت موقع best change هو موقع كبير في الأنترنت يمكنك من الربح منه عن طريق رابط الأفلييت ، حيث يمكنك ان تجلب اشخاص للموقع بإستخدام رابط الأفلييت الخاص بك و يمكنك ربح عمولة على كل شخص ، و سوف نتعرف على كيفية جلب الأشخاص ل best change بإستخدام رابط احالتك .
كيفية التسجيل و انشاء حساب في موقع best change
فتسجيل في موقع best change مجاني و في نفس الوقت بسيط و هو ما سنتعرف عليه من خلال خطوات بسيطة و سهلة ، و هي كالتالي :
توجه للموقع من هنا مباشرة توجه الى قائمة الموقع و اضغط على affiliate program ثم بعد ذلك ستجد في الأسفل كلمة follow this link ستضغط عليها ستقوم بالنزول الى الاسفل ستجد المعلومات التي يجب عليك ملأها
توجه للموقع من هنا مباشرة توجه الى قائمة الموقع و اضغط على affiliate program ثم بعد ذلك ستجد في الأسفل كلمة follow this link ستضغط عليها ستقوم بالنزول الى الاسفل ستجد المعلومات التي يجب عليك ملأها
- اولا ستختار اسم مستعار username
- ثانيا ستضع الإيمايل الخاص بك
- ثالثا ستضع الباسوورد و تعيده مجددا بعدها ستوافق على جميع الشروط و ستضغط على register