من درر السلف...الحلقة رقم 471

الحَمْدُ لله ...ومِنَ المسائل المُهمة لعامّة الأمة ...منها ...وقال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /ﻣﻦ ﺳﻮء اﻷﺩﺏ ﺃﻥ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﺻﻮﺕ اﻟﻀﺮﻃﺔ : بين الناس . ..أنظره / الممتع ج 12 ورقة / 144 ...ومنها ...قال الإمام الحافظ زينُ الدين ابن رجب الحنبليّ العراقيّ ثم الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ..فَمَا دَامَ الْعَبْدُ يُلِحُّ فِي الدُّعَاءِ وَيَطْمَعُ فِي الْإِجَابَةِ مِنْ غَيْرِ قِطْعِ الرَّجَاءِ : فَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْإِجَابَةِ ..وَمَنْ أَدْمَنَ قَرَعَ الْبَابَ : يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ . ..أنْظُرهُ / جامع العلوم والحِكَم ج 02 وَرَقَة / 404 ...ومنها ...وقال أيضاً /وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ : فَلْيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمَهُ شَيْءٌ .. .فَذُنُوبُ الْعَبْدِ وَإِنْ عَظُمَتْ : فَإِنَّ عَفْوَ اللَّهِ وَمَغْفِرَتَهُ أَعْظَمُ مِنْهَا وَأَعْظَمُ ..فَهِيَ صَغِيرَةٌ : فِي جَنْبِ عَفْوِ اللَّهِ وَمَغْفِرَتِهِ . ..أنْظُرهُ / جامع العلوم والحِكَم ج 02 وَرَقَة / 406 ...( الحديث المذْكور : في صحيح ابنْ حبّان البُستي برقم / 896 ..وهو صحيح ) ..ومنها ...وقال أيضاً /العبد مُحتاجٌ إلى الإستعانة بالله : في فعل المأمورات ..وفي ترك : المحظورات ..وفي الصبر : على المقدورات ..كما قال يعقوب - عليه السلام - لبنيه : ﴿ فصبرٌ جميلٌ واللهُ المستعانُ على ما تصِفونَ ﴾ ..ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها هذه الكلمة لما قال أهل الإفك ما قالوا : فبرأها الله مما قالوا ..وقال موسى عليه السلام لقومه : ﴿ استعينوا بالله واصبروا ﴾ . ..أنظره / مجموع الرسائل ج 02 ورقة / 61 ...ومنها ...وقال أيضاً /فالأيام خزائن للناس : ممتلئة بما خزنوه فيها من خير وشر ..وفي يوم القيامة : تفتح هذه الخزائن لأهلها ..فالمتقون يجدون في خزائنهم : العز والكرامة ..والمذنبون يجدون في خزائنهم : الحسرة والندامة . ..أنظره / لطائف المعارف ورقة / 196 ...