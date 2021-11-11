من درر السلف...الحلقة رقم 471

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 17,201
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحَمْدُ لله ...
ومِنَ المسائل المُهمة لعامّة الأمة ...
منها ...
وقال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
ﻣﻦ ﺳﻮء اﻷﺩﺏ ﺃﻥ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﺻﻮﺕ اﻟﻀﺮﻃﺔ : بين الناس . ..
أنظره / الممتع ج 12 ورقة / 144 ...
ومنها ...
قال الإمام الحافظ زينُ الدين ابن رجب الحنبليّ العراقيّ ثم الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ..
فَمَا دَامَ الْعَبْدُ يُلِحُّ فِي الدُّعَاءِ وَيَطْمَعُ فِي الْإِجَابَةِ مِنْ غَيْرِ قِطْعِ الرَّجَاءِ : فَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْإِجَابَةِ ..
وَمَنْ أَدْمَنَ قَرَعَ الْبَابَ : يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ . ..
أنْظُرهُ / جامع العلوم والحِكَم ج 02 وَرَقَة / 404 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ : فَلْيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمَهُ شَيْءٌ .. .
فَذُنُوبُ الْعَبْدِ وَإِنْ عَظُمَتْ : فَإِنَّ عَفْوَ اللَّهِ وَمَغْفِرَتَهُ أَعْظَمُ مِنْهَا وَأَعْظَمُ ..
فَهِيَ صَغِيرَةٌ : فِي جَنْبِ عَفْوِ اللَّهِ وَمَغْفِرَتِهِ . ..
أنْظُرهُ / جامع العلوم والحِكَم ج 02 وَرَقَة / 406 ...
( الحديث المذْكور : في صحيح ابنْ حبّان البُستي برقم / 896 ..
وهو صحيح ) ..
ومنها ...
وقال أيضاً /
العبد مُحتاجٌ إلى الإستعانة بالله : في فعل المأمورات ..
وفي ترك : المحظورات ..
وفي الصبر : على المقدورات ..
كما قال يعقوب - عليه السلام - لبنيه : ﴿ فصبرٌ جميلٌ واللهُ المستعانُ على ما تصِفونَ ﴾ ..
ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها هذه الكلمة لما قال أهل الإفك ما قالوا : فبرأها الله مما قالوا ..
وقال موسى عليه السلام لقومه : ﴿ استعينوا بالله واصبروا ﴾ . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 02 ورقة / 61 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فالأيام خزائن للناس : ممتلئة بما خزنوه فيها من خير وشر ..
وفي يوم القيامة : تفتح هذه الخزائن لأهلها ..
فالمتقون يجدون في خزائنهم : العز والكرامة ..
والمذنبون يجدون في خزائنهم : الحسرة والندامة . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 196 ...
ومِنَ المسائل المُهمة لعامّة الأمة ...
منها ...
وقال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
ﻣﻦ ﺳﻮء اﻷﺩﺏ ﺃﻥ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﺻﻮﺕ اﻟﻀﺮﻃﺔ : بين الناس . ..
أنظره / الممتع ج 12 ورقة / 144 ...
ومنها ...
قال الإمام الحافظ زينُ الدين ابن رجب الحنبليّ العراقيّ ثم الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله /
قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ..
فَمَا دَامَ الْعَبْدُ يُلِحُّ فِي الدُّعَاءِ وَيَطْمَعُ فِي الْإِجَابَةِ مِنْ غَيْرِ قِطْعِ الرَّجَاءِ : فَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْإِجَابَةِ ..
وَمَنْ أَدْمَنَ قَرَعَ الْبَابَ : يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ . ..
أنْظُرهُ / جامع العلوم والحِكَم ج 02 وَرَقَة / 404 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ : فَلْيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمَهُ شَيْءٌ .. .
فَذُنُوبُ الْعَبْدِ وَإِنْ عَظُمَتْ : فَإِنَّ عَفْوَ اللَّهِ وَمَغْفِرَتَهُ أَعْظَمُ مِنْهَا وَأَعْظَمُ ..
فَهِيَ صَغِيرَةٌ : فِي جَنْبِ عَفْوِ اللَّهِ وَمَغْفِرَتِهِ . ..
أنْظُرهُ / جامع العلوم والحِكَم ج 02 وَرَقَة / 406 ...
( الحديث المذْكور : في صحيح ابنْ حبّان البُستي برقم / 896 ..
وهو صحيح ) ..
ومنها ...
وقال أيضاً /
العبد مُحتاجٌ إلى الإستعانة بالله : في فعل المأمورات ..
وفي ترك : المحظورات ..
وفي الصبر : على المقدورات ..
كما قال يعقوب - عليه السلام - لبنيه : ﴿ فصبرٌ جميلٌ واللهُ المستعانُ على ما تصِفونَ ﴾ ..
ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها هذه الكلمة لما قال أهل الإفك ما قالوا : فبرأها الله مما قالوا ..
وقال موسى عليه السلام لقومه : ﴿ استعينوا بالله واصبروا ﴾ . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 02 ورقة / 61 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فالأيام خزائن للناس : ممتلئة بما خزنوه فيها من خير وشر ..
وفي يوم القيامة : تفتح هذه الخزائن لأهلها ..
فالمتقون يجدون في خزائنهم : العز والكرامة ..
والمذنبون يجدون في خزائنهم : الحسرة والندامة . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 196 ...