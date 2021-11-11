أهم 5 صفات يجب أن يمتلكها المترجم الفوري

mannasalah

mannasalah

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 نوفمبر 2021
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العمر
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محل الإقامة
السعودية
الجنس
أنثى
فلكي تكون مترجمًا شفويًا ناجحًا حقًا، يتطلب الأمر مزيجًا من المهارات والتدريب، إذا كنت تريد أن تصبح مترجم فوري ناجح، أو كنت تبحث عن خدمات ترجمة فورية احترافية فتأكد من المواصفات الـ 5 التالية.

خمس صفات يجب أن يمتلكها المترجم الفوري عبر الهاتف وعلى أساسها يجب اختيار مزود شركة ترجمة فورية:

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نصائح امتياز أفضل شركة ترجمة فورية لإجادة الترجمة عبر الهاتف

من المرجح أن يكون لدى الأفراد الذين يتحدثون لغتين أو أكثر رغبة في العمل في شركة ترجمة فورية وبالتحديد كمترجمين فوريين عبر الهاتف، ولكن اسمح لي أن أقول لك: كونك تجيد ثنائي لغة؛ لا يجعلك مؤهلاً لأن تكون مترجمًا فوريًا! أن تكون قادرًا على إجراء محادثة تتدفق بسلاسة بين شخصين يتحدثان لغات مختلفة كما […]
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