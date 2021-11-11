أهم 5 صفات يجب أن يمتلكها المترجم الفوري

من المرجح أن يكون لدى الأفراد الذين يتحدثون لغتين أو أكثر رغبة في العمل في شركة ترجمة فورية وبالتحديد كمترجمين فوريين عبر الهاتف، ولكن اسمح لي أن أقول لك: كونك تجيد ثنائي لغة؛ لا يجعلك مؤهلاً لأن تكون مترجمًا فوريًا! أن تكون قادرًا على إجراء محادثة تتدفق بسلاسة بين شخصين يتحدثان لغات مختلفة كما […]