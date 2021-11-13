من درر السلف...الحلقة رقم 472

الحَمْدُ لله ...ومِنَ المسائل المُهمة لعامّة الأمة ...منها ...وقال الإمام عبد الرؤوف المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله /قال الحكيم : .. المؤمن الكامل البالغ في الإيمان فإن الدنيا : سجنه ..وهي : مظلمة عليه ضيقة حتى يخرج منها إلى روح الآخرة ؛ وسعة الملكوت ..وهذا غير موجود : في العامة . ..أنْظُرهُ / فيضُ القدير ج 05 وَرَقَة / 450 ...و منها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /ﻭﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻭﺝ اﻟﺮﻳﺢ ﻣﻨﻪ ليضحك اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ : ﻓﺈﻧﻪ يُعزر ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ؛ ﻭ ترد شهادته ..ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺃﻥ ﻫﺬا : ﻣﻦ عمل قوم لوط ..ﻭﻣﻦ لا يستحي ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ : لا يستحي من الله ..ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : { ﻭﺗﺄﺗﻮﻥ ﻓﻲ ﻧﺎﺩﻳﻜﻢ اﻟﻤﻨﻜﺮ } ..ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا : يتضارطون ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﻢ ؛ ﻭﻳﻨﺼﺒﻮﻥ ﻣﺰاﻟﻖ ﻳﺰﻟﻖ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺎﺭﺓ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ . ..أنظره / مختصر الفتاوى ورقة / 605 ...و منها ...رَوَى الحافظ أحمد ابن الحسين أبو بكر البيهقيّ عليه رَحَمَات الله بسنده إلىإسْحَاقُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِيُّ /عَنْ أَبِيهِ قَالَ :سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ فَقَالَ :يَا أَبَا مُحَمَّدٍ / مَا تَقُولُ فِيمَا يَرْوِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ :كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ .. .فَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ :هَذَا مِنْ أَجْوَدِ الْأَحَادِيثِ وَأَحْكَمُها ..إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُحَاسِبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدَهُ وَيُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِمِ مِنْ سَائِرِ عَمَلِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا الصَّوْمُ ؛؟فَيَتَحَمَّلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِمِ وَيُدْخِلُهُ بِالصَّوْمِ الْجَنَّةَ . ..أنْظُرهُ / شعب الإيمان ج 05 وَرَقَة / 204 رقم الفقرة / 3309 ...ومنها ...وقال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ عليه رَحَمَات الله /أن الصيام : لله عز وجل ؛ فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام ..بل أجره : مدخر لصاحبه عند الله عز وجل ..وحينئذ فقد يقال : إن سائر الأعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبها فلا يبقى لها أجر ..فإنه روي :أنه يوازن يوم القيامة بين الحسنات والسيئات ؛ ويقص بعضها من بعض ؛ فإن بقي من الحسنات حسنة : دخل بها صاحبها إلى الجنة ..قاله سعيد بن جبير وغيره . ..أنظره / لطائف المعارف ورقة / 152 ...