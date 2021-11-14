من درر السلف...الحلقة رقم 473

الحَمْدُ لله ...ومِنَ المسائل المُهمة لعامّة الأمة ...ومنها ...وقال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ عليه رَحَمَات الله /وروى ابن المبارك عن صفوان بن عمرو ؛عن سليم بن عامر قال /كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاء تعاهدهم وكتب لهم بالوصية : إن الشتاء قد حضر ؛ وهو عدو ؛ فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب ..واتخذوا الصوف : شعاراً ودثاراً ..فإن البرد : عدو سريعٌ دخوله ؛ بعيدٌ خروجه . ..أنظره / لطائف المعارف ورقة / 330 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /وقال بعض السلف : البرد عدو الدين .. .يشير إلى أنه : يفتر عن كثير من الأعمال ؛ ويثبط عنها فتكسل النفوس ..بذلك وقال بعضهم :خلقت القلوب : من طين ؛ فهي تلين في الشتاء كما يلين الطين فيه . ..أنظره / لطائف المعارف ورقة / 331 - 332 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ /والتوبة في المرض عند حضور إمارات الموت : يشبه الصدقة بالمال عند الموت ..فكأن من لا يتوب إلاّ في مرضه : قد إستفرغ صحته وقوته في شهوات نفسه وهواه ؛ ولذة دنياه ..فإذا أيس من الدنيا والحياة فيها : تاب حينئذ ؛ وترك ما كان عليه ..فأين توبةُ هذا من توبةِ من يتوبُ من قريب وهو صحيح قويٌّ قادر على عمل المعاصي فيتركها خوفاً من الله عز وجل ؛ ورجاء لثوابه ؛ وإيثاراً لطاعته على معصيته . ..أنظره / لطائف المعارف ورقة / 336 ...ومنها ...وقال الحافظ أبو سليمان حمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن الخطّاب البُستيّ الخطابيّ عليه رَحَمَات الله /قالَ آخَرُونَ : الدعَاءُ وَاجِب إلا أنه لَا يُسْتَجَابُ مِنْهُ إلا مَا وَافَقَ القَضَاء . ..وَهَذَا المَذْهَبُ : هو الصحيح ..وَهُوَ قَوْلُ : أهْلِ السنة وَالجَمَاعَةِ ..وفيه الجَمْعُ : بين الأخْبَارِ المَرْوِيةِ عَلَى اخْتلَافِهَا والتوفيق بينها ..فَأمْا مَنْ ذهب إلَى إبْطالِ الدعَاءِ : فَمَذْهَبُهُ فَاسِدٌ ..وذلك أن الله سُبْحانَهُ : أمَر بالدعَاءِ ..وَحَضَّ : عَلَيْهِ ..فَقَالَ : ( ادْعُوني أسْتَجبْ لَكُمْ ) ..وَقَالَ : ( ادْعُوا رَبكم تَضَرُّعَاً وَخُفْيَة ) ..وَقالَ تعالى : ( قُلْ مَا يَعْبأ بِكُم رَبي لَوْلَا دُعاؤُكم ) .. ..وَمَنْ أبْطَلَ الدعاء : فَقَدْ أنْكَر القُرآنَ وَرَدَّهُ ؛ وَلَا خَفَاءَ بِفسَادِ قَوْلهِ وَسُقُوطِ مَذْهَبِهِ . ..أنظرهُ / شأن الدعاءِ ورقَة / 07 - 08 ...