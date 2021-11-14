من درر السلف...الحلقة رقم 473

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ المسائل المُهمة لعامّة الأمة ...
ومنها ...
وقال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ عليه رَحَمَات الله /
وروى ابن المبارك عن صفوان بن عمرو ؛
عن سليم بن عامر قال /
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاء تعاهدهم وكتب لهم بالوصية : إن الشتاء قد حضر ؛ وهو عدو ؛ فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب ..
واتخذوا الصوف : شعاراً ودثاراً ..
فإن البرد : عدو سريعٌ دخوله ؛ بعيدٌ خروجه . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 330 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وقال بعض السلف : البرد عدو الدين .. .
يشير إلى أنه : يفتر عن كثير من الأعمال ؛ ويثبط عنها فتكسل النفوس ..
بذلك وقال بعضهم :
خلقت القلوب : من طين ؛ فهي تلين في الشتاء كما يلين الطين فيه . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 331 - 332 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ /
والتوبة في المرض عند حضور إمارات الموت : يشبه الصدقة بالمال عند الموت ..
فكأن من لا يتوب إلاّ في مرضه : قد إستفرغ صحته وقوته في شهوات نفسه وهواه ؛ ولذة دنياه ..
فإذا أيس من الدنيا والحياة فيها : تاب حينئذ ؛ وترك ما كان عليه ..
فأين توبةُ هذا من توبةِ من يتوبُ من قريب وهو صحيح قويٌّ قادر على عمل المعاصي فيتركها خوفاً من الله عز وجل ؛ ورجاء لثوابه ؛ وإيثاراً لطاعته على معصيته . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 336 ...
ومنها ...
وقال الحافظ أبو سليمان حمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن الخطّاب البُستيّ الخطابيّ عليه رَحَمَات الله /
قالَ آخَرُونَ : الدعَاءُ وَاجِب إلا أنه لَا يُسْتَجَابُ مِنْهُ إلا مَا وَافَقَ القَضَاء . ..
وَهَذَا المَذْهَبُ : هو الصحيح ..
وَهُوَ قَوْلُ : أهْلِ السنة وَالجَمَاعَةِ ..
وفيه الجَمْعُ : بين الأخْبَارِ المَرْوِيةِ عَلَى اخْتلَافِهَا والتوفيق بينها ..
فَأمْا مَنْ ذهب إلَى إبْطالِ الدعَاءِ : فَمَذْهَبُهُ فَاسِدٌ ..
وذلك أن الله سُبْحانَهُ : أمَر بالدعَاءِ ..
وَحَضَّ : عَلَيْهِ ..
فَقَالَ : ( ادْعُوني أسْتَجبْ لَكُمْ ) ..
وَقَالَ : ( ادْعُوا رَبكم تَضَرُّعَاً وَخُفْيَة ) ..
وَقالَ تعالى : ( قُلْ مَا يَعْبأ بِكُم رَبي لَوْلَا دُعاؤُكم ) .. ..
وَمَنْ أبْطَلَ الدعاء : فَقَدْ أنْكَر القُرآنَ وَرَدَّهُ ؛ وَلَا خَفَاءَ بِفسَادِ قَوْلهِ وَسُقُوطِ مَذْهَبِهِ . ..
أنظرهُ / شأن الدعاءِ ورقَة / 07 - 08 ...
ومِنَ المسائل المُهمة لعامّة الأمة ...
ومنها ...
وقال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ عليه رَحَمَات الله /
وروى ابن المبارك عن صفوان بن عمرو ؛
عن سليم بن عامر قال /
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الشتاء تعاهدهم وكتب لهم بالوصية : إن الشتاء قد حضر ؛ وهو عدو ؛ فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب ..
واتخذوا الصوف : شعاراً ودثاراً ..
فإن البرد : عدو سريعٌ دخوله ؛ بعيدٌ خروجه . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 330 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وقال بعض السلف : البرد عدو الدين .. .
يشير إلى أنه : يفتر عن كثير من الأعمال ؛ ويثبط عنها فتكسل النفوس ..
بذلك وقال بعضهم :
خلقت القلوب : من طين ؛ فهي تلين في الشتاء كما يلين الطين فيه . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 331 - 332 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات ربّ /
والتوبة في المرض عند حضور إمارات الموت : يشبه الصدقة بالمال عند الموت ..
فكأن من لا يتوب إلاّ في مرضه : قد إستفرغ صحته وقوته في شهوات نفسه وهواه ؛ ولذة دنياه ..
فإذا أيس من الدنيا والحياة فيها : تاب حينئذ ؛ وترك ما كان عليه ..
فأين توبةُ هذا من توبةِ من يتوبُ من قريب وهو صحيح قويٌّ قادر على عمل المعاصي فيتركها خوفاً من الله عز وجل ؛ ورجاء لثوابه ؛ وإيثاراً لطاعته على معصيته . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 336 ...
ومنها ...
وقال الحافظ أبو سليمان حمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن الخطّاب البُستيّ الخطابيّ عليه رَحَمَات الله /
قالَ آخَرُونَ : الدعَاءُ وَاجِب إلا أنه لَا يُسْتَجَابُ مِنْهُ إلا مَا وَافَقَ القَضَاء . ..
وَهَذَا المَذْهَبُ : هو الصحيح ..
وَهُوَ قَوْلُ : أهْلِ السنة وَالجَمَاعَةِ ..
وفيه الجَمْعُ : بين الأخْبَارِ المَرْوِيةِ عَلَى اخْتلَافِهَا والتوفيق بينها ..
فَأمْا مَنْ ذهب إلَى إبْطالِ الدعَاءِ : فَمَذْهَبُهُ فَاسِدٌ ..
وذلك أن الله سُبْحانَهُ : أمَر بالدعَاءِ ..
وَحَضَّ : عَلَيْهِ ..
فَقَالَ : ( ادْعُوني أسْتَجبْ لَكُمْ ) ..
وَقَالَ : ( ادْعُوا رَبكم تَضَرُّعَاً وَخُفْيَة ) ..
وَقالَ تعالى : ( قُلْ مَا يَعْبأ بِكُم رَبي لَوْلَا دُعاؤُكم ) .. ..
وَمَنْ أبْطَلَ الدعاء : فَقَدْ أنْكَر القُرآنَ وَرَدَّهُ ؛ وَلَا خَفَاءَ بِفسَادِ قَوْلهِ وَسُقُوطِ مَذْهَبِهِ . ..
أنظرهُ / شأن الدعاءِ ورقَة / 07 - 08 ...