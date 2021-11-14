آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية 🔥

دالتك ايجي

دالتك ايجي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
13 نوفمبر 2021
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
31
محل الإقامة
كفر الشيخ - مصر
الجنس
ذكر
آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية 🔥





- حل الغبار وبصمات الأصابع. 👌
- خطر التلوث الثانوي للشعر.. ✅
- تقليل بشكل كبير من قوة العمل المباشرة وتخفيض تكلفة مواد التعبئة والتغليف. 💯
⚠️ تعتبر تلك المعدة هي الحل الامثل
* يمكنها تعبئة وتغليف جميع احجام الاكواب الورقية ✅

📞 يمكنكم الاتصال بنا على:
002-01001160396
002-01272227795
002-047-3107078


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مجموعة شركات الجوهري للتنمية الصناعية والزراعية

مجموعة الجوهري للتنمية الصناعية والزراعية من أحد أهم الكيانات الاقتصادية في مصر والعالم العربي. حيث تعمل الشركة على إقامة مشاريع تنموية في كل ما يتعلق بمجال ...
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Daltex Elgohary

مجموعة شركات الجوهرى للتنميه الصناعية والزراعية
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🏢 العنوان:
جمهورية مصر العربية
- القاهرة – دائري المعادي وان قطاميه 65 (برج O120 ) – الدور السادس
- كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميك رويال ) برج الجوهري
 
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