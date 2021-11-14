دالتك ايجي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 13 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- كفر الشيخ - مصر
- الجنس
- ذكر
آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية
- حل الغبار وبصمات الأصابع.
- خطر التلوث الثانوي للشعر..
- تقليل بشكل كبير من قوة العمل المباشرة وتخفيض تكلفة مواد التعبئة والتغليف.
تعتبر تلك المعدة هي الحل الامثل
* يمكنها تعبئة وتغليف جميع احجام الاكواب الورقية
يمكنكم الاتصال بنا على:
002-01001160396
002-01272227795
002-047-3107078
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العنوان:
جمهورية مصر العربية
- القاهرة – دائري المعادي وان قطاميه 65 (برج O120 ) – الدور السادس
- كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميك رويال ) برج الجوهري
- حل الغبار وبصمات الأصابع.
- خطر التلوث الثانوي للشعر..
- تقليل بشكل كبير من قوة العمل المباشرة وتخفيض تكلفة مواد التعبئة والتغليف.
تعتبر تلك المعدة هي الحل الامثل
* يمكنها تعبئة وتغليف جميع احجام الاكواب الورقية
يمكنكم الاتصال بنا على:
002-01001160396
002-01272227795
002-047-3107078
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مجموعة الجوهري للتنمية الصناعية والزراعية من أحد أهم الكيانات الاقتصادية في مصر والعالم العربي. حيث تعمل الشركة على إقامة مشاريع تنموية في كل ما يتعلق بمجال ...
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The latest Tweets from شركة الجوهري (@elgoharycompany). شركة الجوهري - معدات مصانع الأعلاف - انتاج العلف - تجهيز مصانع أعلاف - خطوط انتاج - مشاريع صغيرة مربحة - مشاريع كبيرة - اجهزة قياس علمية - شركة دالتكس ايجيبت. كفر الشيخ, مصر
twitter.com
العنوان:
جمهورية مصر العربية
- القاهرة – دائري المعادي وان قطاميه 65 (برج O120 ) – الدور السادس
- كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميك رويال ) برج الجوهري