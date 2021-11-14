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مجموعة شركات الجوهري للتنمية الصناعية والزراعية مجموعة الجوهري للتنمية الصناعية والزراعية من أحد أهم الكيانات الاقتصادية في مصر والعالم العربي. حيث تعمل الشركة على إقامة مشاريع تنموية في كل ما يتعلق بمجال ...

daltexegypt شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف والمعدات الزراعية ومعدات البرسيم الحجازي والسيلاج

شركة الجوهري (@elgoharycompany) | Twitter The latest Tweets from شركة الجوهري (@elgoharycompany). شركة الجوهري - معدات مصانع الأعلاف - انتاج العلف - تجهيز مصانع أعلاف - خطوط انتاج - مشاريع صغيرة مربحة - مشاريع كبيرة - اجهزة قياس علمية - شركة دالتكس ايجيبت. كفر الشيخ, مصر

Daltex Elgohary مجموعة شركات الجوهرى للتنميه الصناعية والزراعية

آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية- حل الغبار وبصمات الأصابع.- خطر التلوث الثانوي للشعر..- تقليل بشكل كبير من قوة العمل المباشرة وتخفيض تكلفة مواد التعبئة والتغليف.تعتبر تلك المعدة هي الحل الامثل* يمكنها تعبئة وتغليف جميع احجام الاكواب الورقيةيمكنكم الاتصال بنا على:002-01001160396002-01272227795002-047-3107078أو زيارة الفيسبوك الخاص بنا :او زيارة قناتنا على يوتيوب:أو زيارة مدونتنا :أو زيارتنا على تويتر :-او زيارة قناتنا على التليجرام:العنوان:جمهورية مصر العربية- القاهرة – دائري المعادي وان قطاميه 65 (برج O120 ) – الدور السادس- كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميك رويال ) برج الجوهري