mannasalah
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التجنس ما هو ولماذا تحتاجه
يلعب Transcreation دورًا مهمًا في ترجمة المحتوى - مهما كانت اللغة. يعتمد Transcreation على فكرة أن بعض النصوص المترجمة تحتاج إلى التكيف لضمان أن تكون اللهجة والسياق والعامية منطقية في اللغة المحلية. يجب أن تكون الترجمات المباشرة لكلمات وعبارات محددة ذات صلة في مختلف البلدان والثقافات حيث قد تختلف الفكاهة والنحو والأعراف الثقافية. بعبارة أخرى ، كلمة "إعادة خلق" نفسها مشتقة من "ترجمة إبداعية". في هذه المدونة ، يجيب متخصصو اللغة لدينا على أسئلتك ...
ما هو تغيير الخلق؟
يغطي Transcreation ترجمة النصوص ولكن المفهوم أيضًا يأخذ في الاعتبار العواطف والإبداع. هذا يعني أن النص الذي تتم ترجمته لا يتم فقط نقله حرفياً إلى اللغة الأخرى ؛ تم تكييفها بحيث تكون حساسة للثقافات المختلفة وتضمن نقل جوانب مثل الفكاهة بدقة اعتمادًا على السوق.
هذا يتطلب من المترجم فهم ليس فقط اللغة ولكن أيضًا الثقافة والتأثيرات الأخرى في السوق المحلية. قد يحتاجون إلى استخدام ذوقهم وتقديرهم عند ترجمة النص بحيث يظل المعنى كما هو دون فقدان نغمة العلامة التجارية وأسلوبها ورسائلها.
ما هو المحتوى الذي يستفيد من التجنس؟
بشكل عام ، يعد Transcreation مفيدًا للنصوص الأقل رسمية. وهذا يشمل المزيد من النصوص الإبداعية حيث يمكن استخدام الفكاهة أو الإشارات إلى الثقافة المحلية مثل التسويق والإعلان. قد يكون مفيدًا أيضًا لمواقع الويب والمستندات التي تواجه المستهلك. بشكل حاسم ، غالبًا ما تتغاضى الشركات عن علامتها التجارية عندما يتعلق الأمر بالترجمة الإبداعية - يجب أن تعمل الخطوط النصية والشعارات في أسواق مختلفة أيضًا.
يمكن أن يؤدي فقدان العلامة في هذا المجال إلى إحداث فرق كبير بين توليد أحجام مبيعات جيدة والقصور ؛ إنه أكثر من مجرد "شيء ممتع". إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا إلكترونيًا ، على سبيل المثال ، فإن امتلاك اسم منتج يعني شيئًا مختلفًا بلغة أخرى يمكن أن يؤدي إلى إبعاد المستهلكين عن علامتك التجارية. هذا هو المكان الذي تعتبر فيه مراجعة اتصالات الأعمال الأوسع الخاصة بك أمرًا حيويًا.
نظرًا لأن العديد من الشركات توظف موظفين من جميع أنحاء العالم، فقد تستفيد الاتصالات الداخلية أيضًا من الترجمة الإبداعية. يمكن أن يساعد ذلك في كسب ثقة الموظف والتأييد لمبادرات الشركة وسياساتها ، وبالتالي خلق مكان عمل شامل.
يلعب Transcreation دورًا مهمًا في ترجمة المحتوى - مهما كانت اللغة. يعتمد Transcreation على فكرة أن بعض النصوص المترجمة تحتاج إلى التكيف لضمان أن تكون اللهجة والسياق والعامية منطقية في اللغة المحلية. يجب أن تكون الترجمات المباشرة لكلمات وعبارات محددة ذات صلة في مختلف البلدان والثقافات حيث قد تختلف الفكاهة والنحو والأعراف الثقافية. بعبارة أخرى ، كلمة "إعادة خلق" نفسها مشتقة من "ترجمة إبداعية". في هذه المدونة ، يجيب متخصصو اللغة لدينا على أسئلتك ...
ما هو تغيير الخلق؟
يغطي Transcreation ترجمة النصوص ولكن المفهوم أيضًا يأخذ في الاعتبار العواطف والإبداع. هذا يعني أن النص الذي تتم ترجمته لا يتم فقط نقله حرفياً إلى اللغة الأخرى ؛ تم تكييفها بحيث تكون حساسة للثقافات المختلفة وتضمن نقل جوانب مثل الفكاهة بدقة اعتمادًا على السوق.
هذا يتطلب من المترجم فهم ليس فقط اللغة ولكن أيضًا الثقافة والتأثيرات الأخرى في السوق المحلية. قد يحتاجون إلى استخدام ذوقهم وتقديرهم عند ترجمة النص بحيث يظل المعنى كما هو دون فقدان نغمة العلامة التجارية وأسلوبها ورسائلها.
ما هو المحتوى الذي يستفيد من التجنس؟
بشكل عام ، يعد Transcreation مفيدًا للنصوص الأقل رسمية. وهذا يشمل المزيد من النصوص الإبداعية حيث يمكن استخدام الفكاهة أو الإشارات إلى الثقافة المحلية مثل التسويق والإعلان. قد يكون مفيدًا أيضًا لمواقع الويب والمستندات التي تواجه المستهلك. بشكل حاسم ، غالبًا ما تتغاضى الشركات عن علامتها التجارية عندما يتعلق الأمر بالترجمة الإبداعية - يجب أن تعمل الخطوط النصية والشعارات في أسواق مختلفة أيضًا.
يمكن أن يؤدي فقدان العلامة في هذا المجال إلى إحداث فرق كبير بين توليد أحجام مبيعات جيدة والقصور ؛ إنه أكثر من مجرد "شيء ممتع". إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا إلكترونيًا ، على سبيل المثال ، فإن امتلاك اسم منتج يعني شيئًا مختلفًا بلغة أخرى يمكن أن يؤدي إلى إبعاد المستهلكين عن علامتك التجارية. هذا هو المكان الذي تعتبر فيه مراجعة اتصالات الأعمال الأوسع الخاصة بك أمرًا حيويًا.
نظرًا لأن العديد من الشركات توظف موظفين من جميع أنحاء العالم، فقد تستفيد الاتصالات الداخلية أيضًا من الترجمة الإبداعية. يمكن أن يساعد ذلك في كسب ثقة الموظف والتأييد لمبادرات الشركة وسياساتها ، وبالتالي خلق مكان عمل شامل.
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البريد الالكتروني : info@emtyiaz-translation.com
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البريد الالكتروني : info@emtyiaz-translation.com
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