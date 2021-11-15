من درر السلف...الحلقة رقم 474

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ المسائل المُهمة لعامّة الأمة ...
منها ...
وقال الحافظ أبو سليمان حمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن الخطّاب البُستيّ الخطابيّ عليه رَحَمَات الله /
فَإن قِيلَ : فَمَا تأوِيلُ قَوْلهِ سُبْحَانَه : ﴿ ادعُوني أسْتَجِبْ لَكم ﴾ وَهُوَ وَعْدٌ مِنَ الله جل وعز يَلْزَمَُ الوَفَاءُ بِهِ ؛ وَلَا يجوْزُ وُقُوْعُ الخُلْفِ فِيْهِ ؟؟؟
قِيلَ هَذَا : مُضْمَرٌ ؛ فِيْهِ المَشِيْئَةُ كَقَوْله : ﴿ بل إياهُ تدعُونَ فَيَكشِفُ مَا تَدْعُونَ إليه إنْ شَاءَ ﴾ ..
وَقَدْ يَرِدُ الكَلَامُ بِلَفْظٍ : عَام مُرَادُهُ خَاصٌّ ..
وَإنما يُسْتَجابُ مِن الدعَاءِ : مَا وَافَقَ القَضَاءَ ..
وَمَعْلُومٌ أنهُ لَا تَظْهرُ لِكُل داع : اسْتِجَابَة دعائِهِ ..
فَعَلمتَ أنهُ إنما جَاءَ في نوْعٍ خَاصٍّ مِنْهُ بِصِفةٍ مَعْلوْمَةٍ ..
وقد قِيْلَ / مَعْنَى الإسْتِجَابَةِ :
أن الداعِي يُعَوَّضُ مَن دُعَائِهِ عِوَضَاً مَا ؛ فَرُبما كَانَ ذلِكَ إسعافاً بطلبتِهِ الَتى دَعَا لَهَا ؛ وذلك إذَا وَافَقَ القَضَاءَ ؛ فَإنْ لَمْ يُساعِدْهُ القَضَاء : فإنه يُعْطَى سَكِيْنَة في نَفْسِه ؛ وانشراحاً في صدرِهِ ؛ وصبْرَاً يَسْهُلُ معهُ احتمالُ ثِقَلِ الوارداتِ عليه ..
وعلى كل حالٍ : فلا يَعْدَمُ فائدةَ دعائِهِ وهو نوع من الإستجابةِ . ..
أنظرهُ / شأن الدعاءِ ورقَة / 12 - 13 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ عليه رَحَمَات الله /
قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ويأمرون النَّاس بالبخل ﴾ ..
قال / فقرن الْبُخْل : بالإختيال ..
وَالْفَخْر وَالْأَمر : بالبخل ..
وذم : على الْمَجْمُوع ..
فَدلَّ على أَن الْبُخْل : صفة ذمّ ..
وَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : وَأي دَاء أدوأ من الْبُخْل .. .
( إِسْنَاده صَحِيح ) . ..
أنظره / جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام وَرَقَة / 385 ...
( قلت : والحديث في صحيح الأدب المفرد للألباني برقم / 227 ) ..
ومنها ...
قال للإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى في قوله سبحانه /﴿ لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ﴾ ..
فِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ ..
أَحَدُهَا / لِيَسْأَلَ الْأَنْبِيَاءَ : عَنْ تَبْلِيغِهِمُ الرِّسَالَةَ إِلَى قَوْمِهِمْ ..
حَكَاهُ النَّقَّاشُ ..
وَفِي هَذَا تَنْبِيهٌ ؛ أَيْ : إِذَا كَانَ الْأَنْبِيَاءُ يُسْأَلُونَ !!! فَكَيْفَ مَنْ سِوَاهُمْ ؟؟؟
الثَّانِي / لِيَسْأَلَ الْأَنْبِيَاءَ عَمَّا أَجَابَهُمْ بِهِ قَوْمُهُمْ ..
حَكَاهُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى ..
الثَّالِثُ / لِيَسْأَلَ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَنِ الْوَفَاءِ بِالْمِيثَاقِ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْهِمْ ..
حَكَاهُ ابْنُ شَجَرَةَ ..
الرَّابِعُ / لِيَسْأَلَ الْأَفْوَاهَ الصَّادِقَةَ عن القلوب المخلصة ..
وفي التنزيل : ﴿ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ..
.. .. وَقِيلَ :
فَائِدَةُ سُؤَالِهِمْ : تَوْبِيخُ الْكُفَّارِ كما قال تعالى : ﴿ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاس ﴾ ..
﴿ وَأَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً أَلِيماً ﴾ ..
وَهُوَ : عَذَابُ جَهَنَّمَ . ..
أنْظُرهُ / جامع لأحْكَام القرآن ج 14 وَرَقَة / 128 ...
ومنها ...
قَالَ الإمام الحافظ إبراهيم النخعيّ عليه رَحَمَات الله عليه /
إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ : فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَّ الدُّعَاءِ يُسْتَجَابُ لَهُ . ..
أنظره / حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني ج 04 ورقة / 228 ...
ومِنَ المسائل المُهمة لعامّة الأمة ...
منها ...
وقال الحافظ أبو سليمان حمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن الخطّاب البُستيّ الخطابيّ عليه رَحَمَات الله /
فَإن قِيلَ : فَمَا تأوِيلُ قَوْلهِ سُبْحَانَه : ﴿ ادعُوني أسْتَجِبْ لَكم ﴾ وَهُوَ وَعْدٌ مِنَ الله جل وعز يَلْزَمَُ الوَفَاءُ بِهِ ؛ وَلَا يجوْزُ وُقُوْعُ الخُلْفِ فِيْهِ ؟؟؟
قِيلَ هَذَا : مُضْمَرٌ ؛ فِيْهِ المَشِيْئَةُ كَقَوْله : ﴿ بل إياهُ تدعُونَ فَيَكشِفُ مَا تَدْعُونَ إليه إنْ شَاءَ ﴾ ..
وَقَدْ يَرِدُ الكَلَامُ بِلَفْظٍ : عَام مُرَادُهُ خَاصٌّ ..
وَإنما يُسْتَجابُ مِن الدعَاءِ : مَا وَافَقَ القَضَاءَ ..
وَمَعْلُومٌ أنهُ لَا تَظْهرُ لِكُل داع : اسْتِجَابَة دعائِهِ ..
فَعَلمتَ أنهُ إنما جَاءَ في نوْعٍ خَاصٍّ مِنْهُ بِصِفةٍ مَعْلوْمَةٍ ..
وقد قِيْلَ / مَعْنَى الإسْتِجَابَةِ :
أن الداعِي يُعَوَّضُ مَن دُعَائِهِ عِوَضَاً مَا ؛ فَرُبما كَانَ ذلِكَ إسعافاً بطلبتِهِ الَتى دَعَا لَهَا ؛ وذلك إذَا وَافَقَ القَضَاءَ ؛ فَإنْ لَمْ يُساعِدْهُ القَضَاء : فإنه يُعْطَى سَكِيْنَة في نَفْسِه ؛ وانشراحاً في صدرِهِ ؛ وصبْرَاً يَسْهُلُ معهُ احتمالُ ثِقَلِ الوارداتِ عليه ..
وعلى كل حالٍ : فلا يَعْدَمُ فائدةَ دعائِهِ وهو نوع من الإستجابةِ . ..
أنظرهُ / شأن الدعاءِ ورقَة / 12 - 13 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ عليه رَحَمَات الله /
قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ويأمرون النَّاس بالبخل ﴾ ..
قال / فقرن الْبُخْل : بالإختيال ..
وَالْفَخْر وَالْأَمر : بالبخل ..
وذم : على الْمَجْمُوع ..
فَدلَّ على أَن الْبُخْل : صفة ذمّ ..
وَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : وَأي دَاء أدوأ من الْبُخْل .. .
( إِسْنَاده صَحِيح ) . ..
أنظره / جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام وَرَقَة / 385 ...
( قلت : والحديث في صحيح الأدب المفرد للألباني برقم / 227 ) ..
ومنها ...
قال للإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى في قوله سبحانه /﴿ لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ﴾ ..
فِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ ..
أَحَدُهَا / لِيَسْأَلَ الْأَنْبِيَاءَ : عَنْ تَبْلِيغِهِمُ الرِّسَالَةَ إِلَى قَوْمِهِمْ ..
حَكَاهُ النَّقَّاشُ ..
وَفِي هَذَا تَنْبِيهٌ ؛ أَيْ : إِذَا كَانَ الْأَنْبِيَاءُ يُسْأَلُونَ !!! فَكَيْفَ مَنْ سِوَاهُمْ ؟؟؟
الثَّانِي / لِيَسْأَلَ الْأَنْبِيَاءَ عَمَّا أَجَابَهُمْ بِهِ قَوْمُهُمْ ..
حَكَاهُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى ..
الثَّالِثُ / لِيَسْأَلَ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَنِ الْوَفَاءِ بِالْمِيثَاقِ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْهِمْ ..
حَكَاهُ ابْنُ شَجَرَةَ ..
الرَّابِعُ / لِيَسْأَلَ الْأَفْوَاهَ الصَّادِقَةَ عن القلوب المخلصة ..
وفي التنزيل : ﴿ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ..
.. .. وَقِيلَ :
فَائِدَةُ سُؤَالِهِمْ : تَوْبِيخُ الْكُفَّارِ كما قال تعالى : ﴿ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاس ﴾ ..
﴿ وَأَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً أَلِيماً ﴾ ..
وَهُوَ : عَذَابُ جَهَنَّمَ . ..
أنْظُرهُ / جامع لأحْكَام القرآن ج 14 وَرَقَة / 128 ...
ومنها ...
قَالَ الإمام الحافظ إبراهيم النخعيّ عليه رَحَمَات الله عليه /
إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ : فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَّ الدُّعَاءِ يُسْتَجَابُ لَهُ . ..
أنظره / حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني ج 04 ورقة / 228 ...