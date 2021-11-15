من درر السلف...الحلقة رقم 474

الحَمْدُ لله ...ومِنَ المسائل المُهمة لعامّة الأمة ...منها ...وقال الحافظ أبو سليمان حمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن الخطّاب البُستيّ الخطابيّ عليه رَحَمَات الله /فَإن قِيلَ : فَمَا تأوِيلُ قَوْلهِ سُبْحَانَه : ﴿ ادعُوني أسْتَجِبْ لَكم ﴾ وَهُوَ وَعْدٌ مِنَ الله جل وعز يَلْزَمَُ الوَفَاءُ بِهِ ؛ وَلَا يجوْزُ وُقُوْعُ الخُلْفِ فِيْهِ ؟؟؟قِيلَ هَذَا : مُضْمَرٌ ؛ فِيْهِ المَشِيْئَةُ كَقَوْله : ﴿ بل إياهُ تدعُونَ فَيَكشِفُ مَا تَدْعُونَ إليه إنْ شَاءَ ﴾ ..وَقَدْ يَرِدُ الكَلَامُ بِلَفْظٍ : عَام مُرَادُهُ خَاصٌّ ..وَإنما يُسْتَجابُ مِن الدعَاءِ : مَا وَافَقَ القَضَاءَ ..وَمَعْلُومٌ أنهُ لَا تَظْهرُ لِكُل داع : اسْتِجَابَة دعائِهِ ..فَعَلمتَ أنهُ إنما جَاءَ في نوْعٍ خَاصٍّ مِنْهُ بِصِفةٍ مَعْلوْمَةٍ ..وقد قِيْلَ / مَعْنَى الإسْتِجَابَةِ :أن الداعِي يُعَوَّضُ مَن دُعَائِهِ عِوَضَاً مَا ؛ فَرُبما كَانَ ذلِكَ إسعافاً بطلبتِهِ الَتى دَعَا لَهَا ؛ وذلك إذَا وَافَقَ القَضَاءَ ؛ فَإنْ لَمْ يُساعِدْهُ القَضَاء : فإنه يُعْطَى سَكِيْنَة في نَفْسِه ؛ وانشراحاً في صدرِهِ ؛ وصبْرَاً يَسْهُلُ معهُ احتمالُ ثِقَلِ الوارداتِ عليه ..وعلى كل حالٍ : فلا يَعْدَمُ فائدةَ دعائِهِ وهو نوع من الإستجابةِ . ..أنظرهُ / شأن الدعاءِ ورقَة / 12 - 13 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ عليه رَحَمَات الله /قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ويأمرون النَّاس بالبخل ﴾ ..قال / فقرن الْبُخْل : بالإختيال ..وَالْفَخْر وَالْأَمر : بالبخل ..وذم : على الْمَجْمُوع ..فَدلَّ على أَن الْبُخْل : صفة ذمّ ..وَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : وَأي دَاء أدوأ من الْبُخْل .. .( إِسْنَاده صَحِيح ) . ..أنظره / جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام وَرَقَة / 385 ...( قلت : والحديث في صحيح الأدب المفرد للألباني برقم / 227 ) ..ومنها ...قال للإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى في قوله سبحانه /﴿ لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ﴾ ..فِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ ..أَحَدُهَا / لِيَسْأَلَ الْأَنْبِيَاءَ : عَنْ تَبْلِيغِهِمُ الرِّسَالَةَ إِلَى قَوْمِهِمْ ..حَكَاهُ النَّقَّاشُ ..وَفِي هَذَا تَنْبِيهٌ ؛ أَيْ : إِذَا كَانَ الْأَنْبِيَاءُ يُسْأَلُونَ !!! فَكَيْفَ مَنْ سِوَاهُمْ ؟؟؟الثَّانِي / لِيَسْأَلَ الْأَنْبِيَاءَ عَمَّا أَجَابَهُمْ بِهِ قَوْمُهُمْ ..حَكَاهُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى ..الثَّالِثُ / لِيَسْأَلَ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَنِ الْوَفَاءِ بِالْمِيثَاقِ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْهِمْ ..حَكَاهُ ابْنُ شَجَرَةَ ..الرَّابِعُ / لِيَسْأَلَ الْأَفْوَاهَ الصَّادِقَةَ عن القلوب المخلصة ..وفي التنزيل : ﴿ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾ .... .. وَقِيلَ :فَائِدَةُ سُؤَالِهِمْ : تَوْبِيخُ الْكُفَّارِ كما قال تعالى : ﴿ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاس ﴾ ..﴿ وَأَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً أَلِيماً ﴾ ..وَهُوَ : عَذَابُ جَهَنَّمَ . ..أنْظُرهُ / جامع لأحْكَام القرآن ج 14 وَرَقَة / 128 ...ومنها ...قَالَ الإمام الحافظ إبراهيم النخعيّ عليه رَحَمَات الله عليه /إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ : فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَّ الدُّعَاءِ يُسْتَجَابُ لَهُ . ..أنظره / حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني ج 04 ورقة / 228 ...