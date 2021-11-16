من درر السلف...الحلقة رقم 475

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الدرر والأثر والمسائل المفيدة ...منها ...ذكر شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /قَالَ المروزى :قَالَ أَبُو عبد الله : عَذَاب الْقَبْر حق لَا يُنكره إِلَّا ضال أَو مضل . ..وَقَالَ حَنْبَل : قلت لأبى عبد الله فِي عَذَاب الْقَبْر فَقَالَ /هَذِه أَحَادِيث صِحَاح نؤمن بهَا ونقر بهَا ؛ كلما جَاءَ عَن النَّبِي إِسْنَاد جيد أقررنا بِهِ ؛ إِذا لم نقر بِمَا جَاءَ بِهِ رَسُول الله ودفعناه ورددناه على الله أمره ؛ قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ ﴾ ..قلت لَهُ : وَعَذَاب الْقَبْر حق ؟؟؟قَالَ : حق ؛ يُعَذبُونَ فِي الْقُبُور ..قَالَ : وَسمعت أَبَا عبد الله يَقُول /نؤمن بِعَذَاب الْقَبْر وبمنكر وَنَكِير ؛ وَأَن العَبْد يسْأَل فِي قَبره ﴿ يثبت الله الَّذين آمنُوا بالْقَوْل الثَّابِت فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَة ﴾ فِي الْقَبْر . ..أنْظُرهُ / الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ورقة / 57 ...ومنها ...وقال الإمامُ أيضاً /وَمِمَّا ينبغى أَن يعلم أَن عَذَاب الْقَبْر : هُوَ عَذَاب البرزح ..فَكلُ مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُسْتَحقّ للعذاب : ناله نصِيبه مِنْهُ ؛ قُبر أَو لم ُيقبر ..فَلَو أَكلته السبَاع أَو أحرق حَتَّى صَار رَمَاداً ونسف فِي الْهَوَاء أَو صلب أَو غرق فِي الْبَحْر : وصل إِلَى روحه وبدنه من الْعَذَاب مَا يصل إِلَى الْقُبُور . ..أنْظُرهُ / الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ورقة / 58 ...ومنها ...( سؤال : مَا الْأَسْبَاب الَّتِي يعذب بهَا أَصْحَاب الْقُبُور ؟؟؟ )قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /فانهم يُعَذبُونَ : على جهلهم بِاللَّه ..وإضاعتهم : لأَمره ..وارتكابهم : لمعاصيه ..فَلَا يعذب الله روحاً : عَرفته وأحبته ؛ وامتثلت أمره ؛ واجتنبت نَهْيه ؛ وَلَا بدناً كَانَت فِيهِ أبداً ..فان عَذَاب الْقَبْر وَعَذَاب الْآخِرَة : أثر غضب الله وَسخطه على عَبده ..فَمن أغضب الله وأسخطه فِي هَذِه الدَّار ثمَّ لم يتب وَمَات على ذَلِك : كَانَ لَهُ من عَذَاب البرزخ بِقدر غضب الله وَسخطه عَلَيْهِ ..فمستقل ومستكثر ؛ ومصدق ومكذب . ..أنْظُرهُ / الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ورقة / 77 ...ومنها ...( سؤال : الْأَسْبَاب المنجية من عَذَاب الْقَبْر ؟؟؟ )وقال الإمامُ أيضاً /وَمن أنفعها : أنْ يجلس الرجل عِنْدَمَا يُرِيد النّوم لله سَاعَة يُحَاسب نَفسه فِيهَا على مَا خسره وَربحه فِي يَوْمه ..ثمَّ يجدد لَهُ : تَوْبَة نصُوحًا بَينه وَبَين الله ..فينام على تِلْكَ التَّوْبَة ويعزم على أَن لَا يعاود الذَّنب إِذا اسْتَيْقَظَ ..وَيفْعل هَذَا : كل لَيْلَة ..فَإِن مَاتَ من ليلته : مَاتَ على تَوْبَة ..وَإِن اسْتَيْقَظَ : اسْتَيْقَظَ مُسْتَقْبلا للْعَمَل مَسْرُورا بِتَأْخِير أَجله حَتَّى يسْتَقْبل ربه ويستدرك مَا فَاتَهُ ..وَلَيْسَ للْعَبد أنفع : من هَذِه النومة ..وَلَا سِيمَا إِذا عقب ذَلِك : بِذكر الله ..وَاسْتِعْمَال السّنَن الَّتِي وَردت عَن رَسُول الله : عِنْد النّوم حَتَّى يغله النّوم ..فَمن أَرَادَ الله بِهِ خيراً : وَفقه لذَلِك ؛ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه . ..أنْظُرهُ / الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ورقة / 79 ...