من درر السلف...الحلقة رقم 475

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الدرر والأثر والمسائل المفيدة ...
منها ...
ذكر شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
قَالَ المروزى :
قَالَ أَبُو عبد الله : عَذَاب الْقَبْر حق لَا يُنكره إِلَّا ضال أَو مضل . ..
وَقَالَ حَنْبَل : قلت لأبى عبد الله فِي عَذَاب الْقَبْر فَقَالَ /
هَذِه أَحَادِيث صِحَاح نؤمن بهَا ونقر بهَا ؛ كلما جَاءَ عَن النَّبِي إِسْنَاد جيد أقررنا بِهِ ؛ إِذا لم نقر بِمَا جَاءَ بِهِ رَسُول الله ودفعناه ورددناه على الله أمره ؛ قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ ﴾ ..
قلت لَهُ : وَعَذَاب الْقَبْر حق ؟؟؟
قَالَ : حق ؛ يُعَذبُونَ فِي الْقُبُور ..
قَالَ : وَسمعت أَبَا عبد الله يَقُول /
نؤمن بِعَذَاب الْقَبْر وبمنكر وَنَكِير ؛ وَأَن العَبْد يسْأَل فِي قَبره ﴿ يثبت الله الَّذين آمنُوا بالْقَوْل الثَّابِت فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَة ﴾ فِي الْقَبْر . ..
أنْظُرهُ / الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ورقة / 57 ...
ومنها ...
وقال الإمامُ أيضاً /
وَمِمَّا ينبغى أَن يعلم أَن عَذَاب الْقَبْر : هُوَ عَذَاب البرزح ..
فَكلُ مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُسْتَحقّ للعذاب : ناله نصِيبه مِنْهُ ؛ قُبر أَو لم ُيقبر ..
فَلَو أَكلته السبَاع أَو أحرق حَتَّى صَار رَمَاداً ونسف فِي الْهَوَاء أَو صلب أَو غرق فِي الْبَحْر : وصل إِلَى روحه وبدنه من الْعَذَاب مَا يصل إِلَى الْقُبُور . ..
أنْظُرهُ / الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ورقة / 58 ...
ومنها ...
( سؤال : مَا الْأَسْبَاب الَّتِي يعذب بهَا أَصْحَاب الْقُبُور ؟؟؟ )
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
فانهم يُعَذبُونَ : على جهلهم بِاللَّه ..
وإضاعتهم : لأَمره ..
وارتكابهم : لمعاصيه ..
فَلَا يعذب الله روحاً : عَرفته وأحبته ؛ وامتثلت أمره ؛ واجتنبت نَهْيه ؛ وَلَا بدناً كَانَت فِيهِ أبداً ..
فان عَذَاب الْقَبْر وَعَذَاب الْآخِرَة : أثر غضب الله وَسخطه على عَبده ..
فَمن أغضب الله وأسخطه فِي هَذِه الدَّار ثمَّ لم يتب وَمَات على ذَلِك : كَانَ لَهُ من عَذَاب البرزخ بِقدر غضب الله وَسخطه عَلَيْهِ ..
فمستقل ومستكثر ؛ ومصدق ومكذب . ..
أنْظُرهُ / الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ورقة / 77 ...
ومنها ...
( سؤال : الْأَسْبَاب المنجية من عَذَاب الْقَبْر ؟؟؟ )
وقال الإمامُ أيضاً /
وَمن أنفعها : أنْ يجلس الرجل عِنْدَمَا يُرِيد النّوم لله سَاعَة يُحَاسب نَفسه فِيهَا على مَا خسره وَربحه فِي يَوْمه ..
ثمَّ يجدد لَهُ : تَوْبَة نصُوحًا بَينه وَبَين الله ..
فينام على تِلْكَ التَّوْبَة ويعزم على أَن لَا يعاود الذَّنب إِذا اسْتَيْقَظَ ..
وَيفْعل هَذَا : كل لَيْلَة ..
فَإِن مَاتَ من ليلته : مَاتَ على تَوْبَة ..
وَإِن اسْتَيْقَظَ : اسْتَيْقَظَ مُسْتَقْبلا للْعَمَل مَسْرُورا بِتَأْخِير أَجله حَتَّى يسْتَقْبل ربه ويستدرك مَا فَاتَهُ ..
وَلَيْسَ للْعَبد أنفع : من هَذِه النومة ..
وَلَا سِيمَا إِذا عقب ذَلِك : بِذكر الله ..
وَاسْتِعْمَال السّنَن الَّتِي وَردت عَن رَسُول الله : عِنْد النّوم حَتَّى يغله النّوم ..
فَمن أَرَادَ الله بِهِ خيراً : وَفقه لذَلِك ؛ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه . ..
أنْظُرهُ / الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ورقة / 79 ...
ومِنَ الدرر والأثر والمسائل المفيدة ...
منها ...
ذكر شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
قَالَ المروزى :
قَالَ أَبُو عبد الله : عَذَاب الْقَبْر حق لَا يُنكره إِلَّا ضال أَو مضل . ..
وَقَالَ حَنْبَل : قلت لأبى عبد الله فِي عَذَاب الْقَبْر فَقَالَ /
هَذِه أَحَادِيث صِحَاح نؤمن بهَا ونقر بهَا ؛ كلما جَاءَ عَن النَّبِي إِسْنَاد جيد أقررنا بِهِ ؛ إِذا لم نقر بِمَا جَاءَ بِهِ رَسُول الله ودفعناه ورددناه على الله أمره ؛ قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ ﴾ ..
قلت لَهُ : وَعَذَاب الْقَبْر حق ؟؟؟
قَالَ : حق ؛ يُعَذبُونَ فِي الْقُبُور ..
قَالَ : وَسمعت أَبَا عبد الله يَقُول /
نؤمن بِعَذَاب الْقَبْر وبمنكر وَنَكِير ؛ وَأَن العَبْد يسْأَل فِي قَبره ﴿ يثبت الله الَّذين آمنُوا بالْقَوْل الثَّابِت فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَة ﴾ فِي الْقَبْر . ..
أنْظُرهُ / الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ورقة / 57 ...
ومنها ...
وقال الإمامُ أيضاً /
وَمِمَّا ينبغى أَن يعلم أَن عَذَاب الْقَبْر : هُوَ عَذَاب البرزح ..
فَكلُ مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُسْتَحقّ للعذاب : ناله نصِيبه مِنْهُ ؛ قُبر أَو لم ُيقبر ..
فَلَو أَكلته السبَاع أَو أحرق حَتَّى صَار رَمَاداً ونسف فِي الْهَوَاء أَو صلب أَو غرق فِي الْبَحْر : وصل إِلَى روحه وبدنه من الْعَذَاب مَا يصل إِلَى الْقُبُور . ..
أنْظُرهُ / الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ورقة / 58 ...
ومنها ...
( سؤال : مَا الْأَسْبَاب الَّتِي يعذب بهَا أَصْحَاب الْقُبُور ؟؟؟ )
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
فانهم يُعَذبُونَ : على جهلهم بِاللَّه ..
وإضاعتهم : لأَمره ..
وارتكابهم : لمعاصيه ..
فَلَا يعذب الله روحاً : عَرفته وأحبته ؛ وامتثلت أمره ؛ واجتنبت نَهْيه ؛ وَلَا بدناً كَانَت فِيهِ أبداً ..
فان عَذَاب الْقَبْر وَعَذَاب الْآخِرَة : أثر غضب الله وَسخطه على عَبده ..
فَمن أغضب الله وأسخطه فِي هَذِه الدَّار ثمَّ لم يتب وَمَات على ذَلِك : كَانَ لَهُ من عَذَاب البرزخ بِقدر غضب الله وَسخطه عَلَيْهِ ..
فمستقل ومستكثر ؛ ومصدق ومكذب . ..
أنْظُرهُ / الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ورقة / 77 ...
ومنها ...
( سؤال : الْأَسْبَاب المنجية من عَذَاب الْقَبْر ؟؟؟ )
وقال الإمامُ أيضاً /
وَمن أنفعها : أنْ يجلس الرجل عِنْدَمَا يُرِيد النّوم لله سَاعَة يُحَاسب نَفسه فِيهَا على مَا خسره وَربحه فِي يَوْمه ..
ثمَّ يجدد لَهُ : تَوْبَة نصُوحًا بَينه وَبَين الله ..
فينام على تِلْكَ التَّوْبَة ويعزم على أَن لَا يعاود الذَّنب إِذا اسْتَيْقَظَ ..
وَيفْعل هَذَا : كل لَيْلَة ..
فَإِن مَاتَ من ليلته : مَاتَ على تَوْبَة ..
وَإِن اسْتَيْقَظَ : اسْتَيْقَظَ مُسْتَقْبلا للْعَمَل مَسْرُورا بِتَأْخِير أَجله حَتَّى يسْتَقْبل ربه ويستدرك مَا فَاتَهُ ..
وَلَيْسَ للْعَبد أنفع : من هَذِه النومة ..
وَلَا سِيمَا إِذا عقب ذَلِك : بِذكر الله ..
وَاسْتِعْمَال السّنَن الَّتِي وَردت عَن رَسُول الله : عِنْد النّوم حَتَّى يغله النّوم ..
فَمن أَرَادَ الله بِهِ خيراً : وَفقه لذَلِك ؛ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه . ..
أنْظُرهُ / الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ورقة / 79 ...