تحميل GBwhatapp Pro أخر تحديث أفضل نسخة من موقع واتساب بلس الرسمي

نور صلاح
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- 16 نوفمبر 2021
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قم بتنزيل GB WhatsApp APK أحدث إصدار 2021 على هاتفك. يأتي الإصدار الجديد من GB WhatsApp APK مع العديد من الميزات الجديدة. يمكنك تنزيل أحدث إصدار من هنا. إنها النسخة المعدلة الأكثر شيوعًا المتاحة اليوم.
إذا مللت من تطبيق WhatsApp القديم البسيط. حسنًا ، لدينا تعديل WhatsApp المثالي لك اليوم. في هذه المقالة ، سنوجهك عبر GBWhatsApp (GB WhatsApp). على غرار تطبيق المراسلة الأصلي. يسمح GBWA بالدردشة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو. يتيح لك الوضع أيضًا مشاركة موقعك المباشر والملفات وجهات الاتصال وملفات الوسائط.
مميزات تطبيق GB WhatsApp APK أحدث إصدار لمستخدمين الجزائر :
تحديث قاعدة جديدة
تحديث مكافحة الحظر
مظهر داكن
إصلاح الأخطاء
ميزة الدردشة المخفية
إخفاء حالة التسجيل
أضف ملصقات من Google Play
قم بإنشاء واستخدام ومشاركة السمات الخاصة بك
ميزة النسخ الاحتياطي
حالات فيديو تصل إلى سبع دقائق
أنماط القراد المذهلة
قم بتغيير رمز شريط الإعلام
إذا مللت من تطبيق WhatsApp القديم البسيط. حسنًا ، لدينا تعديل WhatsApp المثالي لك اليوم. في هذه المقالة ، سنوجهك عبر GBWhatsApp (GB WhatsApp). على غرار تطبيق المراسلة الأصلي. يسمح GBWA بالدردشة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو. يتيح لك الوضع أيضًا مشاركة موقعك المباشر والملفات وجهات الاتصال وملفات الوسائط.
مميزات تطبيق GB WhatsApp APK أحدث إصدار لمستخدمين الجزائر :
تحديث قاعدة جديدة
تحديث مكافحة الحظر
مظهر داكن
إصلاح الأخطاء
ميزة الدردشة المخفية
إخفاء حالة التسجيل
أضف ملصقات من Google Play
قم بإنشاء واستخدام ومشاركة السمات الخاصة بك
ميزة النسخ الاحتياطي
حالات فيديو تصل إلى سبع دقائق
أنماط القراد المذهلة
قم بتغيير رمز شريط الإعلام
تحميل واتساب GB من الموقع الرسمي النسخة الرسمية تحميل من هنا
أتمني ان تكون التدوينة نالت إعجابكم وخصوصاً مدير منتدي اللمة الجزائرية
أتمني ان تكون التدوينة نالت إعجابكم وخصوصاً مدير منتدي اللمة الجزائرية