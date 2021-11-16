تحميل GBwhatapp Pro أخر تحديث أفضل نسخة من موقع واتساب بلس الرسمي

تحميل واتساب GB من الموقع الرسمي النسخة الرسمية تحميل من هنا



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قم بتنزيلAPK أحدث إصدار 2021 على هاتفك. يأتي الإصدار الجديد من GB WhatsApp APK مع العديد من الميزات الجديدة. يمكنك تنزيل أحدث إصدار من هنا. إنها النسخة المعدلة الأكثر شيوعًا المتاحة اليوم.إذا مللت من تطبيق WhatsApp القديم البسيط. حسنًا ، لدينا تعديل WhatsApp المثالي لك اليوم. في هذه المقالة ، سنوجهك عبر GBWhatsApp (GB WhatsApp). على غرار تطبيق المراسلة الأصلي. يسمح GBWA بالدردشة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو. يتيح لك الوضع أيضًا مشاركة موقعك المباشر والملفات وجهات الاتصال وملفات الوسائط.تحديث قاعدة جديدةتحديث مكافحة الحظرمظهر داكنإصلاح الأخطاءميزة الدردشة المخفيةإخفاء حالة التسجيلأضف ملصقات من Google Playقم بإنشاء واستخدام ومشاركة السمات الخاصة بكميزة النسخ الاحتياطيحالات فيديو تصل إلى سبع دقائقأنماط القراد المذهلةقم بتغيير رمز شريط الإعلام