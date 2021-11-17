من درر السلف....الحلقة رقم 476

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الدرر والأثر والمسائل المفيدة ...منها ...قال شَيْخ الإِسْلام ابن قَيّم الجَوْزِيّة عَلَيه رحَمَات الله /عَذَاب الْقَبْر : دَائِم أم مُنْقَطع ؟؟؟جوابها : أَنه نَوْعَانِ ..نوع : دَائِم سوى مَا ورد فِي بعض الْأَحَادِيث أَنه يُخَفف عَنْهُم مَا بَين النفختين ؛ فَإِذا قَامُوا من قُبُورهم قَالُوا : ﴿ يَا ويلنا من بعثنَا من مرقدنا ﴾ ..وَيدل على دَوَامه قَوْله تَعَالَى : ﴿ النَّار يعرضون عَلَيْهَا غدوا وعشيا ﴾ .. .. ..النَّوْع الثَّانِي :إِلَى مُدَّة ثمَّ يَنْقَطِع ؛ وَهُوَ عَذَاب بعض العصاة الَّذين خفت جرائمهم ؛ فيعذب بِحَسب جرمه ثمَّ يُخَفف عَنهُ كَمَا يعذب فِي النَّار مُدَّة ثمَّ يَزُول عَنهُ الْعَذَاب ..وَقد يَنْقَطِع عَنهُ الْعَذَاب : بِدُعَاء أَو صَدَقَة أَو إسْتِغْفَار أَو ثَوَاب حج أَو قِرَاءَة تصل إِلَيْهِ من بعض أَقَاربه أَو غَيرهم ..وَهَذَا كَمَا يشفع الشافع فِي المعذب فِي الدُّنْيَا فيخلص من الْعَذَاب بِشَفَاعَتِهِ ؛ لَكِن هَذِه شَفَاعَة قد لَا تكون بإذن الْمَشْفُوع عِنْده ؛ وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يتَقَدَّم أحد بالشفاعة بَين يَدَيْهِ إِلَّا من بعد إِذْنه ؛ فَهُوَ الَّذِي يَأْذَن للشافع أَن يشفع إِذا أَرَادَ أَن يرحم الْمَشْفُوع لَهُ ؛ وَلَا تغتر بِغَيْر هَذَا ؛ فَإِنَّهُ شرك وباطل يتعالى الله عَنهُ ؛ من ذَا الذى يشفع عِنْده إِلَّا باذنه وَلَا يشفعون إِلَّا لمن ارتضى ؛ مَا من شَفِيع إِلَّا من بعد إِذْنه وَلَا تَنْفَع الشَّفَاعَة عِنْده إِلَّا لمن أذن لَهُ ؛ قَالَ لله الشَّفَاعَة جَمِيعًا لَهُ ملك السَّمَوَات والارض . ..أنْظُرهُ / كتابُ الروح ورقَةٌ / 89 ...ومنها ...وقال أيضاً في قوله : ﴿ وَلَا أقسم بِالنَّفسِ اللوامة ﴾ /اللوامة : نَوْعَانِ ..لوامة ملومة : وَهِي النَّفس الجاهلة الظالمة الَّتِي يلومها الله وَمَلَائِكَته ..ولوامة غير ملومة : وَهِي الَّتِي لَا تزَال تلوم صَاحبهَا على تَقْصِيره فِي طَاعَة الله مَعَ بذله جهده ..فَهَذِهِ : غير ملومة ..وأشرف النُّفُوس : من لامت نَفسهَا فِي طَاعَة الله ؛ واحتملت ملام اللائمين فِي مرضاته ؛ فَلَا تأخذها فِيهِ لَوْمَةُ لائم ؛ فَهَذِهِ قد تخلصت من لوم الله ..وَأما من رضيت بأعمالها وَلم تلم نَفسهَا وَلم تحْتَمل فِي الله ملام اللوام : فَهِيَ الَّتِي يلومها الله عز وَجل . ..أنْظُرهُ / كتابُ الروح ورقَةٌ / 226 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /زيارة القبور : على نوعين ..شرعية ..وبدعية ..فالشرعية المقصود بها : السلامُ على الميت والدعاءُ له ؛ كما يُقصدُ بالصلاة على جنازته من غير شد رحل ..والبدعية : أن يكون قصد الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت ؛ وهذا شرك أكبر ..أو يقصد الدعاء : عند قبره ؛ أو الدعاء به ؛ وهذا بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك ..وليس من سنة النبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ ولا استحبَّه أحدٌ من سلف الأمة وأئمتها . ..أنظُرهُ / مجموع الفتاوى ج 24 ورقة / 326 ج 26 ورقة / 148 ...ومنها ...وقال الإمام الطَرَطُوشيّ المالكيّ عليهِ رَحَمَات الله /فأما المآتم : فممنوعةٌ بإجماع العلماء ..والمأتمُ هو : الإجتماع على المصيبة ..وهو : بدعة منكرة ؛ لم يُنقل فيه شيءٌ ..وكذا ما بعده من الإجتماع في الثاني والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة : فهو طامَّة ..وإن كان من التركة وفي الورثة محجورٌ عليه أو من لم يأذن : حَرُمَ فعله ؛ وحرُمَ الأكلُ منه . ..أنْظُرهُ / الحوادث والبدع ورقة / 175 ...