من درر السلف...الحلقة رقم 477

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الدرر والأثر والمسائل المفيدة ...
منها ...
روى الإمام النسائي بسنده وهو في صحيح النسائي للعلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله برقم / 2052 عنْ رجلٍ منْ أصحابِ النبيّ صل الله عليه وسلم قال /
يا رسولَ اللَّهِ !!!
ما بالُ المؤمنينَ يُفتَنونَ في قبورِهِم إلَّا الشَّهيدَ ؟؟؟
قالَ : كفَى ببارقةِ السُّيوفِ علَى رأسِهِ فتنةً . ..
( والحديث صححه العلاّمة هناك ) ..
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
مَعْنَاهُ وَالله أعلم : قد امتحن نفَاقه من إيمَانه ببارقة السَّيْف على رَأسه فَلم يفر ..
فَلَو كَانَ منافقاً : لمَا صَبر ببارقة السَّيْف على رَأسه ..
فَدلَّ على أَن إيمَانه : هُوَ الذى حمله على بذل نَفسه لله وتسليمها لَهُ ..
وهاج من قلبه : حمية الْغَضَب لله وَرَسُوله ؛ واظهار دينه ؛ وإعزاز كَلمته ..
فَهَذَا قد أظهر صدق مَا فِي ضَمِيره حَيْثُ برز للْقَتْل : فاستغنى بذلك عَن الإمتحان فِي قَبره . ..
أنْظُرهُ / الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ورقة / 81 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
أَن الصِّدِّيق يُسْأَل فِي قَبره : كَمَا يُسْأَل غَيره ..
وَهَذَا عمر بن الْخطاب رضى الله عَنهُ رَأس الصِديقين وَقد قَالَ النبيىّ لما أخبرهُ عَن سُؤال الْملك فِي قَبره فَقَالَ : وَأَنا على مثل حالتي هَذِه ؟؟؟
فَقَالَ : نعم .. . وَذكر الحَدِيث ..
وَقد اخْتلف فِي الْأَنْبِيَاء : هَل يسْأَلُون فِي قُبُورهم ؟؟؟
على قَوْلَيْن ..
وهما : وَجْهَان فِي مَذْهَب وَغَيره ..
وَلَا يلْزم من هَذِه الخاصية الَّتِي اخْتصَّ بهَا الشَّهِيد أَن يُشَارِكهُ الصِّديق فِي حكمهَا ؛ وَإِن كَانَ أَعلَى مِنْهُ ..
فخواص الشُّهَدَاء قد تَنْتفِي عَمَّن هُوَ أفضل مِنْهُم وَإِن كَانَ أَعلَى مِنْهُم دَرَجَة . ..
أنْظُرهُ / الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ورقة / 81 - 82 ...
ومنها ...
وقال أيْضاً عليهِ رَحَمَات الله /
أَن السُّؤَال فِي الْقَبْر : هَل هُوَ عَام فِي حق الْمُسلمين وَالْمُنَافِقِينَ وَالْكفَّار ؟؟؟
أَو يخْتَص بِالْمُسلمِ وَالْمُنَافِق ؟؟؟
قَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبّر فِي كتاب التَّمْهِيد /
والْآثَار الدَّالَّة : تدل على أَن الْفِتْنَة فِي الْقَبْر لَا تكون إِلَّا لمُؤْمِن أَو مُنَافِق كَانَ مَنْسُوبا إِلَى أهل الْقبْلَة وَدين الْإِسْلَام بِظَاهِر الشَّهَادَة ..
وَأما الْكَافِر الجاحد الْمُبْطل : فَلَيْسَ مِمَّن يسْأَل عَن ربه وَدينه وَنبيه ..
وَإِنَّمَا يسْأَل عَن هَذَا : أهل الْإِسْلَام ؛ فَيثبت الله الَّذين آمنُوا ويرتاب المبطلون .. .
( ثم قال ابن القيّم رداً على هذا القول )
وَالْقُرْآن وَالسّنة تدل : على خلاف هَذَا القَوْل ..
وَأَن السُّؤَال : للْكَافِرِ وَالْمُسلم ..
قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ يثبت الله الَّذين آمنُوا بالْقَوْل الثَّابِت فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَة ويضل الله الظَّالِمين وَيفْعل الله مَا يَشَاء ﴾ ..
وَقد ثَبت فِي الصَّحِيح أَنَّهَا نزلت فِي عَذَاب الْقَبْر حِين يُسْأَل : من رَبك وَمَا دينك وَمن نبيك . ..
أنْظُرهُ / الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ورقة / 83 - 84 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَإسم الْفَاجِر فِي عرف الْقُرْآن وَالسّنة : يتَنَاوَل الْكَافِر قطعاً كَقَوْلِه تَعَالَى : ﴿ إِن الْأَبْرَار لفي نعيم وَإِن الْفجار لفي جحيم ﴾ ..
وَقَوله تَعَالَى : ﴿ كلا إِن كتاب الْفجار لفي سِجِّين ﴾ . ..
أنْظُرهُ / كتاب الروح أيضاً ورقة / 85 ...
ومِنَ الدرر والأثر والمسائل المفيدة ...
منها ...
روى الإمام النسائي بسنده وهو في صحيح النسائي للعلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله برقم / 2052 عنْ رجلٍ منْ أصحابِ النبيّ صل الله عليه وسلم قال /
يا رسولَ اللَّهِ !!!
ما بالُ المؤمنينَ يُفتَنونَ في قبورِهِم إلَّا الشَّهيدَ ؟؟؟
قالَ : كفَى ببارقةِ السُّيوفِ علَى رأسِهِ فتنةً . ..
( والحديث صححه العلاّمة هناك ) ..
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
مَعْنَاهُ وَالله أعلم : قد امتحن نفَاقه من إيمَانه ببارقة السَّيْف على رَأسه فَلم يفر ..
فَلَو كَانَ منافقاً : لمَا صَبر ببارقة السَّيْف على رَأسه ..
فَدلَّ على أَن إيمَانه : هُوَ الذى حمله على بذل نَفسه لله وتسليمها لَهُ ..
وهاج من قلبه : حمية الْغَضَب لله وَرَسُوله ؛ واظهار دينه ؛ وإعزاز كَلمته ..
فَهَذَا قد أظهر صدق مَا فِي ضَمِيره حَيْثُ برز للْقَتْل : فاستغنى بذلك عَن الإمتحان فِي قَبره . ..
أنْظُرهُ / الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ورقة / 81 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
أَن الصِّدِّيق يُسْأَل فِي قَبره : كَمَا يُسْأَل غَيره ..
وَهَذَا عمر بن الْخطاب رضى الله عَنهُ رَأس الصِديقين وَقد قَالَ النبيىّ لما أخبرهُ عَن سُؤال الْملك فِي قَبره فَقَالَ : وَأَنا على مثل حالتي هَذِه ؟؟؟
فَقَالَ : نعم .. . وَذكر الحَدِيث ..
وَقد اخْتلف فِي الْأَنْبِيَاء : هَل يسْأَلُون فِي قُبُورهم ؟؟؟
على قَوْلَيْن ..
وهما : وَجْهَان فِي مَذْهَب وَغَيره ..
وَلَا يلْزم من هَذِه الخاصية الَّتِي اخْتصَّ بهَا الشَّهِيد أَن يُشَارِكهُ الصِّديق فِي حكمهَا ؛ وَإِن كَانَ أَعلَى مِنْهُ ..
فخواص الشُّهَدَاء قد تَنْتفِي عَمَّن هُوَ أفضل مِنْهُم وَإِن كَانَ أَعلَى مِنْهُم دَرَجَة . ..
أنْظُرهُ / الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ورقة / 81 - 82 ...
ومنها ...
وقال أيْضاً عليهِ رَحَمَات الله /
أَن السُّؤَال فِي الْقَبْر : هَل هُوَ عَام فِي حق الْمُسلمين وَالْمُنَافِقِينَ وَالْكفَّار ؟؟؟
أَو يخْتَص بِالْمُسلمِ وَالْمُنَافِق ؟؟؟
قَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبّر فِي كتاب التَّمْهِيد /
والْآثَار الدَّالَّة : تدل على أَن الْفِتْنَة فِي الْقَبْر لَا تكون إِلَّا لمُؤْمِن أَو مُنَافِق كَانَ مَنْسُوبا إِلَى أهل الْقبْلَة وَدين الْإِسْلَام بِظَاهِر الشَّهَادَة ..
وَأما الْكَافِر الجاحد الْمُبْطل : فَلَيْسَ مِمَّن يسْأَل عَن ربه وَدينه وَنبيه ..
وَإِنَّمَا يسْأَل عَن هَذَا : أهل الْإِسْلَام ؛ فَيثبت الله الَّذين آمنُوا ويرتاب المبطلون .. .
( ثم قال ابن القيّم رداً على هذا القول )
وَالْقُرْآن وَالسّنة تدل : على خلاف هَذَا القَوْل ..
وَأَن السُّؤَال : للْكَافِرِ وَالْمُسلم ..
قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ يثبت الله الَّذين آمنُوا بالْقَوْل الثَّابِت فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَة ويضل الله الظَّالِمين وَيفْعل الله مَا يَشَاء ﴾ ..
وَقد ثَبت فِي الصَّحِيح أَنَّهَا نزلت فِي عَذَاب الْقَبْر حِين يُسْأَل : من رَبك وَمَا دينك وَمن نبيك . ..
أنْظُرهُ / الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ورقة / 83 - 84 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَإسم الْفَاجِر فِي عرف الْقُرْآن وَالسّنة : يتَنَاوَل الْكَافِر قطعاً كَقَوْلِه تَعَالَى : ﴿ إِن الْأَبْرَار لفي نعيم وَإِن الْفجار لفي جحيم ﴾ ..
وَقَوله تَعَالَى : ﴿ كلا إِن كتاب الْفجار لفي سِجِّين ﴾ . ..
أنْظُرهُ / كتاب الروح أيضاً ورقة / 85 ...