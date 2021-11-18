من درر السلف...الحلقة رقم 477

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الدرر والأثر والمسائل المفيدة ...منها ...روى الإمام النسائي بسنده وهو في صحيح النسائي للعلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله برقم / 2052 عنْ رجلٍ منْ أصحابِ النبيّ صل الله عليه وسلم قال /يا رسولَ اللَّهِ !!!ما بالُ المؤمنينَ يُفتَنونَ في قبورِهِم إلَّا الشَّهيدَ ؟؟؟قالَ : كفَى ببارقةِ السُّيوفِ علَى رأسِهِ فتنةً . ..( والحديث صححه العلاّمة هناك ) ..قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /مَعْنَاهُ وَالله أعلم : قد امتحن نفَاقه من إيمَانه ببارقة السَّيْف على رَأسه فَلم يفر ..فَلَو كَانَ منافقاً : لمَا صَبر ببارقة السَّيْف على رَأسه ..فَدلَّ على أَن إيمَانه : هُوَ الذى حمله على بذل نَفسه لله وتسليمها لَهُ ..وهاج من قلبه : حمية الْغَضَب لله وَرَسُوله ؛ واظهار دينه ؛ وإعزاز كَلمته ..فَهَذَا قد أظهر صدق مَا فِي ضَمِيره حَيْثُ برز للْقَتْل : فاستغنى بذلك عَن الإمتحان فِي قَبره . ..أنْظُرهُ / الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ورقة / 81 ...ومنها ...وقال أيضاً /أَن الصِّدِّيق يُسْأَل فِي قَبره : كَمَا يُسْأَل غَيره ..وَهَذَا عمر بن الْخطاب رضى الله عَنهُ رَأس الصِديقين وَقد قَالَ النبيىّ لما أخبرهُ عَن سُؤال الْملك فِي قَبره فَقَالَ : وَأَنا على مثل حالتي هَذِه ؟؟؟فَقَالَ : نعم .. . وَذكر الحَدِيث ..وَقد اخْتلف فِي الْأَنْبِيَاء : هَل يسْأَلُون فِي قُبُورهم ؟؟؟على قَوْلَيْن ..وهما : وَجْهَان فِي مَذْهَب وَغَيره ..وَلَا يلْزم من هَذِه الخاصية الَّتِي اخْتصَّ بهَا الشَّهِيد أَن يُشَارِكهُ الصِّديق فِي حكمهَا ؛ وَإِن كَانَ أَعلَى مِنْهُ ..فخواص الشُّهَدَاء قد تَنْتفِي عَمَّن هُوَ أفضل مِنْهُم وَإِن كَانَ أَعلَى مِنْهُم دَرَجَة . ..أنْظُرهُ / الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ورقة / 81 - 82 ...ومنها ...وقال أيْضاً عليهِ رَحَمَات الله /أَن السُّؤَال فِي الْقَبْر : هَل هُوَ عَام فِي حق الْمُسلمين وَالْمُنَافِقِينَ وَالْكفَّار ؟؟؟أَو يخْتَص بِالْمُسلمِ وَالْمُنَافِق ؟؟؟قَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبّر فِي كتاب التَّمْهِيد /والْآثَار الدَّالَّة : تدل على أَن الْفِتْنَة فِي الْقَبْر لَا تكون إِلَّا لمُؤْمِن أَو مُنَافِق كَانَ مَنْسُوبا إِلَى أهل الْقبْلَة وَدين الْإِسْلَام بِظَاهِر الشَّهَادَة ..وَأما الْكَافِر الجاحد الْمُبْطل : فَلَيْسَ مِمَّن يسْأَل عَن ربه وَدينه وَنبيه ..وَإِنَّمَا يسْأَل عَن هَذَا : أهل الْإِسْلَام ؛ فَيثبت الله الَّذين آمنُوا ويرتاب المبطلون .. .( ثم قال ابن القيّم رداً على هذا القول )وَالْقُرْآن وَالسّنة تدل : على خلاف هَذَا القَوْل ..وَأَن السُّؤَال : للْكَافِرِ وَالْمُسلم ..قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ يثبت الله الَّذين آمنُوا بالْقَوْل الثَّابِت فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَة ويضل الله الظَّالِمين وَيفْعل الله مَا يَشَاء ﴾ ..وَقد ثَبت فِي الصَّحِيح أَنَّهَا نزلت فِي عَذَاب الْقَبْر حِين يُسْأَل : من رَبك وَمَا دينك وَمن نبيك . ..أنْظُرهُ / الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة ورقة / 83 - 84 ...ومنها ...وقال أيضاً /وَإسم الْفَاجِر فِي عرف الْقُرْآن وَالسّنة : يتَنَاوَل الْكَافِر قطعاً كَقَوْلِه تَعَالَى : ﴿ إِن الْأَبْرَار لفي نعيم وَإِن الْفجار لفي جحيم ﴾ ..وَقَوله تَعَالَى : ﴿ كلا إِن كتاب الْفجار لفي سِجِّين ﴾ . ..أنْظُرهُ / كتاب الروح أيضاً ورقة / 85 ...