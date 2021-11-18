أكيد هناك العديد من الأشخاص مهتمون بمجال العملاة المشفرة أو الكريبتو وأيضا العديد منكم يبحث عن مشاريع لكي يقوم بالإستثمار فيها في درسنا اليوم سوف أعرفكم على مشروع جيد يمكن أن تقوم بإستغلاله لكي تحصل على أرباح جيدة من هذا المشروع وبالأخص من العملاة المشفرةوالأسلحة الرقمية والمنصة التي سنتحدث عنها اليوم هي hunter-token هي منصة تداول NFTDIGITAL ARMS أي منصة تداول NFT وتستهدف الأسلحة النارية والألعاب وصيد المتحمسين وسيحصل النظام البيئي على رمز هنتر ($ HNTR).أهم مميزات هذه الشركة :صناعات الصيد والأسلحة النارية العالمية ، فأقامت شركة Digital Arms شراكات مع العلامات التجارية للأسلحة النارية والملحقات ذات السمعة العالمية عند إصدار NFTs.سيكون لكل NFT معرف فريد يسمح لأجزاء مختلفة من البرامج ، مثل ألعاب الفيديو والميتافيرس ، بقراءة البيانات وإعادة إنشاء الأسلحة النارية داخل بيئتها الرقمية.سيتمكن التجار من إنشاء متاجرهم الخاصة داخل منصتنا وعرض سلعهم وخدماتهم حيث يمكنهم اختيار قبول HNTR بالدولار على جميع المنتجات أو المنتجات المحددة. علاوة على ذلك ، يمكن للتجار دفع رسوم بالدولار الأمريكي HNTR للترويج لمتجرهم أو منتجاتهم ، من خلال الإعلانات غير الغازية.كذلك هذا المشروع سيكون مبثابة منصة جيدة ومستودع الأسلحة الرقمي هو مركز لعشاق الأسلحة النارية وهواة جمعها. إنها مساحة يمكن لمستخدمينا من خلالها الاطلاع على الأسلحة النارية من مختلف الطرز والعلامات التجارية والألوان التي يتم بيعها وشراؤها وتداولها وترقيتها.حاليا المشروع في تقدم كبير جدا لقد عرض عملته للتداول ويمكن أن تستغل ذلك في شراء العملة والتي سوف يكون عليها إقبال كبير جدا لهذا حاول تشتري التوكن الخاص بالعملة حاليا في هبوط ومستقبلا قد يكون عليها اقبال كبير جدا وقد تحقق منها ارباح جيدة.رابط المشروعhunter-token.comرابط الفيديو