من درر السلف...الحلقة رقم 478

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الفوائد والدرر والمسائل والحُلَل ...منها ...قال الإمام شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /أخبر النَّبِيّ بِأَن نسمَة الْمُؤمن ( وَهِي روحه ) : طَائِر يعلق فِي شجر الْجنَّة حَتَّى يردهَا الله إِلَى جَسدهَا ..وَأخْبر أَن أَرْوَاح الشُّهَدَاء : فِي حواصل طير خضر ترد أَنهَار الْجنَّة وتأكل من ثمارها ..وَأخْبر أَن الرّوح : تنعم وتعذب فِي البزخ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة . ..أنظره / كتابه الروح ورقة / 39 ...( قال أبو حسّانة / الحديث الأول من حديث كعب الأنصاريّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال / إنَّما نسَمةُ المؤمنِ طائرٌ يُعلَقُ في شجرِ الجنَّةِ حتَّى يرجعَ إلى جسدِهِ يَومَ يُبعَثُ . ..صححه العلاّمة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم / 3465 ) ..والثاني / من حديث عبد الله عباس .. وحسنه العلاّمة في تخريج مشكاة المصابيح برقم / 3776 )ومنها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /وَأَمَّا قَوْلُ الْقَائِلِ :هَلْ تُعَادُ رُوحُهُ إلَى بَدَنِهِ ذَلِكَ الْوَقْتَ أَمْ تَكُونُ تُرَفْرِفُ عَلَى قَبْرِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَغَيْرِهِ ؟؟؟فَإِنَّ رُوحَهُ : تُعَادُ إلَى الْبَدَنِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ ..وَتُعَادُ أَيْضًا : فِي غَيْرِ ذَلِكَ ..وَأَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ : فِي الْجَنَّةِ ..كَمَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ النَّسَائِي وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ : أَنَّ نَسَمَةَ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يُعَلَّقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ إلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ .. .وَفِي لَفْظٍ : ثُمَّ تَأْوِي إلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ .. .وَمَعَ ذَلِكَ : فَتَتَّصِلُ بِالْبَدَنِ مَتَى شَاءَ اللَّهُ ..وَذَلِكَ فِي اللَّحْظَةِ : بِمَنْزِلَةِ نُزُولِ الْمَلَكِ ؛ وَظُهُورِ الشُّعَاعِ فِي الْأَرْض ؛ وانْتِبَاهِ النَّائِمِ ..هَذَا وَجَاءَ فِي عِدَّةِ آثَارٍ أَنَّ الْأَرْوَاحَ : تَكُونُ فِي أَفْنِيَةِ الْقُبُورِ ..قَالَ مُجَاهِدٌ : الْأَرْوَاحُ تَكُونُ عَلَى أَفْنِيَةُ الْقُبُورِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمِ دَفْنِ الْمَيِّتِ لَا تُفَارِقُهُ .. .فَهَذَا يَكُونُ : أَحْيَانًا ..وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : بَلَغَنِي أَنَّ الْأَرْوَاحَ مُرْسَلَةٌ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ . ..وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..أنْظُرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 24 وَرَقَة / 365 ...ومنها ...وقال أيضاً /وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ وَالصَّدَقَةُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ : فَلَا نِزَاعَ بَيْنَ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي وُصُولِ ثَوَابِ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ كَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ ..كَمَا يَصِلُ إلَيْهِ أَيْضًا : الدُّعَاءُ وَالإسْتِغْفَارُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ ؛ وَالدُّعَاءُ عِنْدَ قَبْرِهِ ..وَتَنَازَعُوا فِي وُصُولِ : الْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّةِ ..كالصَّوْمِ ؛ وَالصَّلَاةِ ؛ وَالْقِرَاءَةِ ..وَالصَّوَابُ : أَنَّ الْجَمِيعَ يَصِلُ إلَيْهِ . ..أنْظُرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 24 وَرَقَة / 366 ...ومنها ...وقال أيضاً /فَاَلَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ أَنَّ اللَّهَ لَا يُدْخِلُ النَّارَ : إلَّا مَنْ عَصَاهُ كَمَا قَالَ / ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ..فَلَا بُدَّ أَنْ يَمْلَأَ جَهَنَّمَ : مِنْ أَتْبَاعِ إبْلِيسَ ..فَإِذَا امْتَلَأَتْ : لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِمْ فِيهَا مَوْضِعٌ ..فَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْ إبْلِيسَ : لَمْ يَدْخُلْ النَّارَ . ..أنْظُرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 24 وَرَقَة / 372 ...