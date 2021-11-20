من درر السلف...الحلقة رقم 478

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومِنَ الفوائد والدرر والمسائل والحُلَل ...

🥀🥀 منها ...
قال الإمام شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
أخبر النَّبِيّ بِأَن نسمَة الْمُؤمن ( وَهِي روحه ) : طَائِر يعلق فِي شجر الْجنَّة حَتَّى يردهَا الله إِلَى جَسدهَا ..
وَأخْبر أَن أَرْوَاح الشُّهَدَاء : فِي حواصل طير خضر ترد أَنهَار الْجنَّة وتأكل من ثمارها ..
وَأخْبر أَن الرّوح : تنعم وتعذب فِي البزخ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة . ..
🥀 أنظره / كتابه الروح ورقة / 39 ... 🌾🌾🌾
( قال أبو حسّانة / الحديث الأول من حديث كعب الأنصاريّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال / إنَّما نسَمةُ المؤمنِ طائرٌ يُعلَقُ في شجرِ الجنَّةِ حتَّى يرجعَ إلى جسدِهِ يَومَ يُبعَثُ . ..
صححه العلاّمة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم / 3465 ) ..
والثاني / من حديث عبد الله عباس .. وحسنه العلاّمة في تخريج مشكاة المصابيح برقم / 3776 )

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله /
وَأَمَّا قَوْلُ الْقَائِلِ :
هَلْ تُعَادُ رُوحُهُ إلَى بَدَنِهِ ذَلِكَ الْوَقْتَ أَمْ تَكُونُ تُرَفْرِفُ عَلَى قَبْرِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَغَيْرِهِ ؟؟؟
فَإِنَّ رُوحَهُ : تُعَادُ إلَى الْبَدَنِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ ..
وَتُعَادُ أَيْضًا : فِي غَيْرِ ذَلِكَ ..
وَأَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ : فِي الْجَنَّةِ ..
كَمَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ النَّسَائِي وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ : أَنَّ نَسَمَةَ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يُعَلَّقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ إلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ .. .
وَفِي لَفْظٍ : ثُمَّ تَأْوِي إلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ .. .
وَمَعَ ذَلِكَ : فَتَتَّصِلُ بِالْبَدَنِ مَتَى شَاءَ اللَّهُ ..
وَذَلِكَ فِي اللَّحْظَةِ : بِمَنْزِلَةِ نُزُولِ الْمَلَكِ ؛ وَظُهُورِ الشُّعَاعِ فِي الْأَرْض ؛ وانْتِبَاهِ النَّائِمِ ..
هَذَا وَجَاءَ فِي عِدَّةِ آثَارٍ أَنَّ الْأَرْوَاحَ : تَكُونُ فِي أَفْنِيَةِ الْقُبُورِ ..
قَالَ مُجَاهِدٌ : الْأَرْوَاحُ تَكُونُ عَلَى أَفْنِيَةُ الْقُبُورِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمِ دَفْنِ الْمَيِّتِ لَا تُفَارِقُهُ .. .
فَهَذَا يَكُونُ : أَحْيَانًا ..
وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : بَلَغَنِي أَنَّ الْأَرْوَاحَ مُرْسَلَةٌ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ . ..
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 24 وَرَقَة / 365 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ وَالصَّدَقَةُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ : فَلَا نِزَاعَ بَيْنَ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي وُصُولِ ثَوَابِ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ كَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ ..
كَمَا يَصِلُ إلَيْهِ أَيْضًا : الدُّعَاءُ وَالإسْتِغْفَارُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ ؛ وَالدُّعَاءُ عِنْدَ قَبْرِهِ ..
وَتَنَازَعُوا فِي وُصُولِ : الْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّةِ ..
كالصَّوْمِ ؛ وَالصَّلَاةِ ؛ وَالْقِرَاءَةِ ..
وَالصَّوَابُ : أَنَّ الْجَمِيعَ يَصِلُ إلَيْهِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 24 وَرَقَة / 366 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فَاَلَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ أَنَّ اللَّهَ لَا يُدْخِلُ النَّارَ : إلَّا مَنْ عَصَاهُ كَمَا قَالَ / ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ..
فَلَا بُدَّ أَنْ يَمْلَأَ جَهَنَّمَ : مِنْ أَتْبَاعِ إبْلِيسَ ..
فَإِذَا امْتَلَأَتْ : لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِمْ فِيهَا مَوْضِعٌ ..
فَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْ إبْلِيسَ : لَمْ يَدْخُلْ النَّارَ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 24 وَرَقَة / 372 ... 🌾🌾🌾
 
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