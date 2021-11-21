من درر السلف...الحلقة رقم 479

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 17,286
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الفوائد والدرر والمسائل والحُلَل ...
منها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وَأَطْفَالُ الْكُفَّارِ أَصَحُّ الْأَقْوَالِ فِيهِمْ أَنْ يُقَالَ فِيهِمْ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ..
كَمَا قَدْ أَجَابَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ..
فَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا : إنَّهُمْ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ ..
وَاخْتَارَ ذَلِكَ : الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ ..
وَذَكَرَ أَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَد : وَهُوَ غَلَطٌ عَلَى أَحْمَد ..
وَطَائِفَةٌ جَزَمُوا أَنَّهُمْ : كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ ..
وَاخْتَارَ ذَلِكَ : أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُ ..
وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثٍ فِيهِ رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى إبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ وَعِنْدَهُ أَطْفَالُ الْمُؤْمِنِينَ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ ؟؟؟
قَالَ : وَأَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ .. .
وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ فِيهِمْ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ..
وَلَا يُحْكَمُ لِمُعَيَّنٍ مِنْهُمْ : بِجَنَّةِ وَلَا نَارٍ . ..
أنْظُرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 24 وَرَقَة / 372 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / بَصِيرَةُ الْمُؤْمِنِ : تَنْطِقُ بِالْحِكْمَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ فِيهَا بِأَثَرِ، فَإِذَا جَاءَ الْأَثَرُ كَانَ نُورًا عَلَى نُورٍ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ . ..
أنْظُرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 24 وَرَقَة / 378 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
سُؤَالَ الْمَخْلُوقِينَ فِيهِ : ثَلَاثُ مَفَاسِد ..
مَفْسَدَةُ الِافْتِقَارِ إلَى غَيْرِ اللَّهِ : وَهِيَ مِنْ نَوْعِ الشِّرْكِ ..
وَمَفْسَدَةُ إيذَاءِ الْمَسْئُول : وَهِيَ مِنْ نَوْعِ ظُلْمِ الْخَلْقِ ..
وَفِيهِ ذُلٌّ لِغَيْرِ اللَّهِ : وَهُوَ ظُلْمٌ لِلنَّفْسِ ..
فَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَنْوَاعِ الظُّلْمِ الثَّلَاثَةِ ..
وَقَدْ نَزَّهَ اللَّهُ رَسُولَهُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ . ..
أنْظُرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 190 - 191 ...
ومنها ...
( فائدة )
رَوَى أبوداود عليه رَحَمَات الله في سننه من طريق ابن أبي فديك /
حدثني عبد الله ابن أبي يحيى ..
عن سعيد ابن أبي هند قال : قال أبو هريرة رضي الله عنه / قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
تكون إبل : للشياطين ..
وبيوت : للشياطين ..
فأما إبل الشياطين : فقد رأيتها يخرج
أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها ؛ فلا يعلو بعيراً منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا
يحمله ..
وأما بيوت الشياطين : فلم أرها .. .
وكان سعيد يقول : لا أراها إلا هذه الأقفاص التي تستر الناس بالديباج .. .
والحديث حسّنة العلاّمة الألباني كّ عليه رَحَمَات الله في سلسلة الصحيحة برقم / 93 ..
وقال بعدها /
والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام عني بـ بيوت الشياطين : هذه السيارات
الفخمة التي يركبها بعض الناس مفاخرة ومباهاة ..
وإذا مروا ببعض المحتاجين إلى
الركوب : لم يركبوهم ..
ويرون أن إركابهم : يتنافى مع كبريائهم وغطرستهم ..
فالحديث : من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم . ..
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 01 ورقة / 195 ...
ومِنَ الفوائد والدرر والمسائل والحُلَل ...
منها ...
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وَأَطْفَالُ الْكُفَّارِ أَصَحُّ الْأَقْوَالِ فِيهِمْ أَنْ يُقَالَ فِيهِمْ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ..
كَمَا قَدْ أَجَابَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ..
فَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا : إنَّهُمْ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ ..
وَاخْتَارَ ذَلِكَ : الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ ..
وَذَكَرَ أَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَد : وَهُوَ غَلَطٌ عَلَى أَحْمَد ..
وَطَائِفَةٌ جَزَمُوا أَنَّهُمْ : كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ ..
وَاخْتَارَ ذَلِكَ : أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُ ..
وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثٍ فِيهِ رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى إبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ وَعِنْدَهُ أَطْفَالُ الْمُؤْمِنِينَ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ ؟؟؟
قَالَ : وَأَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ .. .
وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ فِيهِمْ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ..
وَلَا يُحْكَمُ لِمُعَيَّنٍ مِنْهُمْ : بِجَنَّةِ وَلَا نَارٍ . ..
أنْظُرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 24 وَرَقَة / 372 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / بَصِيرَةُ الْمُؤْمِنِ : تَنْطِقُ بِالْحِكْمَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ فِيهَا بِأَثَرِ، فَإِذَا جَاءَ الْأَثَرُ كَانَ نُورًا عَلَى نُورٍ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ . ..
أنْظُرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 24 وَرَقَة / 378 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
سُؤَالَ الْمَخْلُوقِينَ فِيهِ : ثَلَاثُ مَفَاسِد ..
مَفْسَدَةُ الِافْتِقَارِ إلَى غَيْرِ اللَّهِ : وَهِيَ مِنْ نَوْعِ الشِّرْكِ ..
وَمَفْسَدَةُ إيذَاءِ الْمَسْئُول : وَهِيَ مِنْ نَوْعِ ظُلْمِ الْخَلْقِ ..
وَفِيهِ ذُلٌّ لِغَيْرِ اللَّهِ : وَهُوَ ظُلْمٌ لِلنَّفْسِ ..
فَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَنْوَاعِ الظُّلْمِ الثَّلَاثَةِ ..
وَقَدْ نَزَّهَ اللَّهُ رَسُولَهُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ . ..
أنْظُرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 190 - 191 ...
ومنها ...
( فائدة )
رَوَى أبوداود عليه رَحَمَات الله في سننه من طريق ابن أبي فديك /
حدثني عبد الله ابن أبي يحيى ..
عن سعيد ابن أبي هند قال : قال أبو هريرة رضي الله عنه / قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
تكون إبل : للشياطين ..
وبيوت : للشياطين ..
فأما إبل الشياطين : فقد رأيتها يخرج
أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها ؛ فلا يعلو بعيراً منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا
يحمله ..
وأما بيوت الشياطين : فلم أرها .. .
وكان سعيد يقول : لا أراها إلا هذه الأقفاص التي تستر الناس بالديباج .. .
والحديث حسّنة العلاّمة الألباني كّ عليه رَحَمَات الله في سلسلة الصحيحة برقم / 93 ..
وقال بعدها /
والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام عني بـ بيوت الشياطين : هذه السيارات
الفخمة التي يركبها بعض الناس مفاخرة ومباهاة ..
وإذا مروا ببعض المحتاجين إلى
الركوب : لم يركبوهم ..
ويرون أن إركابهم : يتنافى مع كبريائهم وغطرستهم ..
فالحديث : من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم . ..
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 01 ورقة / 195 ...