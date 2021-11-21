من درر السلف...الحلقة رقم 479

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الفوائد والدرر والمسائل والحُلَل ...منها ...وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /وَأَطْفَالُ الْكُفَّارِ أَصَحُّ الْأَقْوَالِ فِيهِمْ أَنْ يُقَالَ فِيهِمْ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ..كَمَا قَدْ أَجَابَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ..فَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا : إنَّهُمْ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ ..وَاخْتَارَ ذَلِكَ : الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ ..وَذَكَرَ أَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَد : وَهُوَ غَلَطٌ عَلَى أَحْمَد ..وَطَائِفَةٌ جَزَمُوا أَنَّهُمْ : كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ ..وَاخْتَارَ ذَلِكَ : أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُ ..وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثٍ فِيهِ رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى إبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ وَعِنْدَهُ أَطْفَالُ الْمُؤْمِنِينَ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ ؟؟؟قَالَ : وَأَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ .. .وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ فِيهِمْ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ..وَلَا يُحْكَمُ لِمُعَيَّنٍ مِنْهُمْ : بِجَنَّةِ وَلَا نَارٍ . ..أنْظُرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 24 وَرَقَة / 372 ...ومنها ...وقال أيضاً /قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / بَصِيرَةُ الْمُؤْمِنِ : تَنْطِقُ بِالْحِكْمَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ فِيهَا بِأَثَرِ، فَإِذَا جَاءَ الْأَثَرُ كَانَ نُورًا عَلَى نُورٍ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ . ..أنْظُرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 24 وَرَقَة / 378 ...ومنها ...وقال أيضاً /سُؤَالَ الْمَخْلُوقِينَ فِيهِ : ثَلَاثُ مَفَاسِد ..مَفْسَدَةُ الِافْتِقَارِ إلَى غَيْرِ اللَّهِ : وَهِيَ مِنْ نَوْعِ الشِّرْكِ ..وَمَفْسَدَةُ إيذَاءِ الْمَسْئُول : وَهِيَ مِنْ نَوْعِ ظُلْمِ الْخَلْقِ ..وَفِيهِ ذُلٌّ لِغَيْرِ اللَّهِ : وَهُوَ ظُلْمٌ لِلنَّفْسِ ..فَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَنْوَاعِ الظُّلْمِ الثَّلَاثَةِ ..وَقَدْ نَزَّهَ اللَّهُ رَسُولَهُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ . ..أنْظُرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 190 - 191 ...ومنها ...( فائدة )رَوَى أبوداود عليه رَحَمَات الله في سننه من طريق ابن أبي فديك /حدثني عبد الله ابن أبي يحيى ..عن سعيد ابن أبي هند قال : قال أبو هريرة رضي الله عنه / قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :تكون إبل : للشياطين ..وبيوت : للشياطين ..فأما إبل الشياطين : فقد رأيتها يخرجأحدكم بجنيبات معه قد أسمنها ؛ فلا يعلو بعيراً منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلايحمله ..وأما بيوت الشياطين : فلم أرها .. .وكان سعيد يقول : لا أراها إلا هذه الأقفاص التي تستر الناس بالديباج .. .والحديث حسّنة العلاّمة الألباني كّ عليه رَحَمَات الله في سلسلة الصحيحة برقم / 93 ..وقال بعدها /والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام عني بـ بيوت الشياطين : هذه السياراتالفخمة التي يركبها بعض الناس مفاخرة ومباهاة ..وإذا مروا ببعض المحتاجين إلىالركوب : لم يركبوهم ..ويرون أن إركابهم : يتنافى مع كبريائهم وغطرستهم ..فالحديث : من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم . ..أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 01 ورقة / 195 ...