اين اجد الله

التعرف على الله معرفة شخصية​

المبدأ الأول:​

المبدأ الثانى:​

المبدأ الثالث:​

عجيب في مولده

عجيب في موته

عجيب في قيامته

إنّ المسيح هو الطريق الوحيد:

المبدأ الرابع:​

ما هي الأشياء التي تحتاجها لتكون في علاقة مع الله؟أن تكون إنساناً جيداً؟ أن تقوم بأعمالٍ حسنةٍ حتى يقبلك الله؟ بل لا شيء من هذا القبيل. فلقد أوضّح الله في الإنجيل كيف يمكننا أن نتعرف عليه وأن نكون في علاقة معه.اللهولديهرائعةٌ لحياتك"لأنه هكذا أحب الله العالم، حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية." (يوحنا 3: 16)قال المسيح : "أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل" (يوحنا 10: 10) أي حياة ممتلئة وذات هدف.سنجد الإجابة في المبدأ الثانييُصرِّح الكتاب المقدّس: "إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله" رومية 3 : 23لقد خلق الله الإنسان ليكون في شركة معه، لكن الإنسان اختار أن يسلك فى طريقه المستقل بعيداً عن الله، فانقطعت الشركة بينهما، هذا الانفصال عن الله هو ما يسميه الكتاب المقدس خطية! وتظهر الخطية عندما يتمرد الانسان على الله، ولا يهتم بوصاياه، ولا يعيش بمستوى القداسة الذى يريده الله له.يعلمنا الكتاب المقدّس أن"لأن أجرة الخطية هي موت " رومية 6: 23فالله قدوس، بينما الإنسان خاطئ، وهناك هوةٌ عظيمةٌ تفصل بين الاثنين.تظهر الأسهم كيف أن الإنسان يحاول باستمرارٍ أن يصل إلى الله، وإلى الحياة الفضلى، بجهوده الذاتية، كالأعمال الصالحة، أو التديّن، أو الفلسفة، أو الأخلاق،يسوع المسيح هو الطريق الوحيد ليصل الإنسان إلى الله، وبوساطته تستطيع أن تعرف وتختبر محبة الله وخطته لحياتك. فالمسيح:ليس للمسيح أب بشري، فقد حبل به في أحشاء مريم العذراء بقوة روح الله القدوس، لذلك دعي ابن الله. "فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلاً؟ فاجاب الملاك وقال لها:، فلذلك أيضاًالمولود منك يدعى ابن الله" لوقا 1: 34-35وكما افتدى الله ابن إبراهيم بكبشٍ عظيمٍ لما كاد أن يضحي به، هكذا افتدى الله العالم كله بالكبش العظيم، يسوع المسيح، الذي مات عوضاً عن كل واحد منا. أي أن المسيح بدافع محبته قد حمل عقاب خطايانا فمات بدلاً عنا. "لأنه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لايهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية" يوحنا 3: 16"انّ المسيح مات من أجل خطايانا، وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا (بطرس) ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمئة أخ" كورنثوس الأولى 15: 3-6"أراهم أيضاً نفسه حيّاً ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوماً ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله" أعمال 1: 3"قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي" يوحنا 14: 6. لقد عبر الله الهوة التي تفصلنا عنه بأن أرسل ابنه يسوع المسيح ليموت على الصليب بدلاً عنا." أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون بإسمه" يوحنا 1 : 12"لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد" افسس 2 : 8-9يقول المسيح: "هأنذا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي" رؤيا 3 : 20لا يكفي أن تقتنع عقلياً بتعاليم المسيح، أو أن تتأثر بها عاطفياً، بل يجب أيضاً أن تقرر بإرادتك أن تعيشها، وهذا يعني أن تتحول من الذات الى الله، وأن تثق بأن المسيح يدخل حياتك، ويغفر خطاياك حسب وعده، وأن تدعه يغيرك لتصبح الشخص الذي يريدك أن تكونه .. الاستعداد للطاعة.