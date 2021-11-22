كيف يتم مواجهه تحديات ترجمة تقارير طبية معتمدة!؟

mannasalah
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يجب على الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية التأكد من أن أي نصيحة أو دواء أو تشخيص يقدمونه لمريضهم أو إلى أخصائي طبي آخر يجب أن يتم تمريره بسلاسة، كما يجب أن يكون من السهل فهم الطرف الآخر للتأكد من اتباعهم للنصائح واستعادة صحتهم. لكن يواجه المترجمون الطبيون العديد من التحديات الرئيسية في أي بلد في العالم، سنعرضها لكم فيما يلي:
التحديات الرئيسية في ترجمة تقارير طبية والرعاية الصحية:
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