من درر السلف..الحلقة رقم 480

الحمد لله ...ومِنَ الفوائد النافعة الجليّة والدرر البهية ...منها ...قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ ثم الدمشقيّ عليه رَحَمات الله /القلب السليم : هو الذي ليس فيه شيء من محبة ما يكرهه الله ..فدخل في ذلك : سلامته من الشرك الجليِّ والخفيِّ ..ومن : الأهواء والبدع ..ومن : الفسوق والمعاصي ( كبائرها وصغائرها ) الظاهرة والباطنة كالرياء والعُجب والغل والغش الحقد والحسد وغير ذلك ..وهذا القلب السليم : هو الذي لا ينفع يوم القيامة سواه ..قال تعالى : ﴿ يومَ لا ينفعُ مالٌ ولا بنون إلَّا مَن أتى اللهَ بقلبٍ سليمٍ ﴾ . ..أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 354 - 355 ...ومنها ...وقال أيضاً /متى سكن في القلب غير الله : فالله أغنى الأغنياء عن الشرك ..وهو لا يرضى : بمزاحمة أصنام الهوى . ..أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 384 ...ومنها ...وقال أيضاً /مَنْ صدقَ العزيمة : يئسَ منهُ الشيطان ..ومتى كان العبد مُترددًا : طمِع فيه الشيطان ؛ وسَوَّفهُ ومنَّاهُ . ..أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 377 ...ومنها ...وقال أيضاً /و كان السلف يوصون : بإتقان العمل وتحسينه دون الإكثار منه ..فإن العمل القليل مع التحسين والإتقان : أفضل من الكثير مع الغفلة وعدم الإتقان ..قال بعض السّلف /إن ‏الرجلين ليقومان في الصف : وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض . ..أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 381 ...ومنها ...وقال أيضاً /﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآتٍ ﴾ ..مَن سار في طريق العبودية إلى لقاء الحبيب : فلا بدَّ من مواصلة السير حتى يصل ..فإن وقف في الطريق أو رجع : هلك ..فإن اشتدَّ عليه ألم السير : فليذكر راحة الوصول وقد زال التعب . ..أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 371 ...