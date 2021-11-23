من درر السلف..الحلقة رقم 480

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 17,338
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومِنَ الفوائد النافعة الجليّة والدرر البهية ...
منها ...
قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ ثم الدمشقيّ عليه رَحَمات الله /
القلب السليم : هو الذي ليس فيه شيء من محبة ما يكرهه الله ..
فدخل في ذلك : سلامته من الشرك الجليِّ والخفيِّ ..
ومن : الأهواء والبدع ..
ومن : الفسوق والمعاصي ( كبائرها وصغائرها ) الظاهرة والباطنة كالرياء والعُجب والغل والغش الحقد والحسد وغير ذلك ..
وهذا القلب السليم : هو الذي لا ينفع يوم القيامة سواه ..
قال تعالى : ﴿ يومَ لا ينفعُ مالٌ ولا بنون إلَّا مَن أتى اللهَ بقلبٍ سليمٍ ﴾ . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 354 - 355 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
متى سكن في القلب غير الله : فالله أغنى الأغنياء عن الشرك ..
وهو لا يرضى : بمزاحمة أصنام الهوى . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 384 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
مَنْ صدقَ العزيمة : يئسَ منهُ الشيطان ..
ومتى كان العبد مُترددًا : طمِع فيه الشيطان ؛ وسَوَّفهُ ومنَّاهُ . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 377 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
و كان السلف يوصون : بإتقان العمل وتحسينه دون الإكثار منه ..
فإن العمل القليل مع التحسين والإتقان : أفضل من الكثير مع الغفلة وعدم الإتقان ..
قال بعض السّلف /
إن الرجلين ليقومان في الصف : وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 381 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآتٍ ﴾ ..
مَن سار في طريق العبودية إلى لقاء الحبيب : فلا بدَّ من مواصلة السير حتى يصل ..
فإن وقف في الطريق أو رجع : هلك ..
فإن اشتدَّ عليه ألم السير : فليذكر راحة الوصول وقد زال التعب . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 371 ...
ومِنَ الفوائد النافعة الجليّة والدرر البهية ...
منها ...
قال الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبليّ البغداديّ ثم الدمشقيّ عليه رَحَمات الله /
القلب السليم : هو الذي ليس فيه شيء من محبة ما يكرهه الله ..
فدخل في ذلك : سلامته من الشرك الجليِّ والخفيِّ ..
ومن : الأهواء والبدع ..
ومن : الفسوق والمعاصي ( كبائرها وصغائرها ) الظاهرة والباطنة كالرياء والعُجب والغل والغش الحقد والحسد وغير ذلك ..
وهذا القلب السليم : هو الذي لا ينفع يوم القيامة سواه ..
قال تعالى : ﴿ يومَ لا ينفعُ مالٌ ولا بنون إلَّا مَن أتى اللهَ بقلبٍ سليمٍ ﴾ . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 354 - 355 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
متى سكن في القلب غير الله : فالله أغنى الأغنياء عن الشرك ..
وهو لا يرضى : بمزاحمة أصنام الهوى . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 384 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
مَنْ صدقَ العزيمة : يئسَ منهُ الشيطان ..
ومتى كان العبد مُترددًا : طمِع فيه الشيطان ؛ وسَوَّفهُ ومنَّاهُ . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 377 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
و كان السلف يوصون : بإتقان العمل وتحسينه دون الإكثار منه ..
فإن العمل القليل مع التحسين والإتقان : أفضل من الكثير مع الغفلة وعدم الإتقان ..
قال بعض السّلف /
إن الرجلين ليقومان في الصف : وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 381 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآتٍ ﴾ ..
مَن سار في طريق العبودية إلى لقاء الحبيب : فلا بدَّ من مواصلة السير حتى يصل ..
فإن وقف في الطريق أو رجع : هلك ..
فإن اشتدَّ عليه ألم السير : فليذكر راحة الوصول وقد زال التعب . ..
أنظره / مجموع الرسائل ج 01 ورقة / 371 ...